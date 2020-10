Chytrá karanténa: ‚Vůbec neříkám, že stíháme,‘ přiznal Šnajdárek. Chce se zaměřit na nově nakažené

Chytrá karanténa ve čtvrtek poprvé od minulého pátku zveřejnila data. Co z nich vyplývá? Hygienici nestíhají trasovat nakažené ani jejich kontakty. Počet nedořešených pozitivních případů se blíží k osmi tisícům, v posledním reportu byl přitom poloviční. „Makáme, jak se dá,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek. Praha 6:35 9. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít rouška, chytrá karanténa, koronavirus | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V Česku jen za středu přibylo 5335 potvrzených případů nemoci covid-19, epidemiologové jich ale zvládli vyřešit jen 3882. Podle dat z Chytré karantény se daří do 24 hodin vytrasovat jen necelých 38 procent nakažených lidí a polovina nahlášených kontaktů.

Šnajdárek, který vede Centrální tým chytré karantény, redakci přiznal, že hygienické stanice trasování nestíhají.

„Vůbec neříkám, že stíháme. Při takových počtech nově nakažených je to těžké. Budeme však muset oslovit i ty, které jsme nestihli obvolat včas. Na to je i letáková kampaň,“ uvedl.

Právě počet nakažených, které se zatím nepodařilo zkontaktovat, od minulého pátku stoupl téměř o polovinu.

„Data ukazují 7914 nedořešených pozitivních případů. To znamená, že skoro osmi tisícům lidí, kteří ví, že jsou nakaženi déle než 24 hodin, nikdo nezavolal, nezjistil jejich kontakty a neodtrasoval je. Ví jen to, že jsou pravděpodobně pozitivní,“ vysvětlil autor projektu Hlídač státu Michal Bláha.

Podle něj se jedná o selhání, které trvá od konce srpna a kvůli rostoucímu počtu nových případů se stupňuje. „Od té doby se s tím nepodařilo téměř nic udělat. Je to hlavní důvod, proč v Česku dochází víceméně k neřízenému promořování,“ dodal.

Nejprve nové případy

Strategie je podle Šnajdárka v aktuální situaci jasná - soustředit se zejména na „čerstvé pacienty“.

„Určily se priority. Jde nám o to, abychom co nejrychleji obvolali nakažené, u nichž je nejvyšší virová nálož,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Šnajdárek s tím, že nadále probíhá posilování telefonních center a pracuje se na automatizaci některých procesů, které by měly funkci hygienických stanic urychlit.

Šnajdárek nicméně připomíná, že Chytrá karanténa pracuje na hranici možností. „Makáme, jak se dá. Ve čtvrtek jsme měli dvouhodinový hovor s hygienickými stanicemi, takže řešíme a voláme,“ popsal situaci šéf Chytré karantény.

Proč se nezveřejňovala data?

Data z Chytré karantény se na webu ministerstva neaktualizovala od pátku. Podle Šnajdárka za to mohla celková rekalibrace systému.

„Spustili jsme automatické načítání a museli jsme čistit data. Takže se to zpozdilo kvůli přechodu od manuálního zadávání na automatické,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz. Data podle něj od teď budou zveřejňována každý den.

Podle Michala Bláhy celý systém do pátku fungoval tak, že se do centrálního telefonního centra Daktela brala jen část kontaktů z informačního systému infekčních nemocí, kde jsou zařazeni všichni pozitivně testovaní.

„Za pět dní, kdy se data nezveřejňovala, došlo k tomu, že systém dává do Daktely všechny kontakty. Tento report je první, který ukazuje reálný obrázek toho, jak se trasuje,“ vysvětlil Bláha.

Do trasování by se měla významně zapojit i aplikace eRouška, která od čtvrtka začala automaticky rozesílat kódy. Touto funkcí měla disponovat už od konce minulého týdne, vývojáři ale nestíhali. Podle vládního zmocněnce pro informační technologie Vladimíra Dzurilly se soustředili na tvorbu systému pro sebetrasování.