Chytrá karanténa se testuje už ve čtyřech krajích, brzy by se mohly využívat i údaje z platebních karet

Do systému chytré karantény se už zapojil kromě Jihomoravského kraje také kraj Středočeský, Olomoucký a Moravskoslezský. Podle zmocněnce vlády pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly by se v další vlně chytré karantény už mohla k lokalizaci nakažených využívat i data z platebních karet, pokud to schválí Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten o zapojení platebních karet v současnosti rozhoduje. Praha 19:57 15. dubna 2020

Tento týden probíhají testy chytré karantény v Jihomoravském, Středočeském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Praha bude podle zmocněnce vlády pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly zapojena do chytré karantény v další vlně.

„Rozhodnutí o zapojení jednotlivých krajů závisí i na tom, jak jsou tamní hygienické stanice připraveny. Je to na rozhodnutí hlavní hygieničky Jarmily Rážové a pana profesora Prymuly,“ řekl Radiožurnálu Dzurilla.

Další rozšíření chytré karantény by podle jeho slov mělo přijít v příštím týdnu, rozhodnutí je však je na Centrálním řídícím týmu COVID-19.

„Momentálně probíhá vyhodnocení testování chytré karantény, je to na řídícím týmu, jestli se rozhodnou, že testování se ještě prodlouží nebo zavedeme chytrou karanténu pro celou republiku. Není to ale tak, že bychom s kraji, které nejsou zapojené, nekomunikovali. Všechny jsou zapojené už teď. Probíhají koordinace, vysvětlujeme jak používat chytrou karanténu, hygienické stanice reportují o tom, co by jim ještě chybělo, aby u nich mohla chytrá karanténa fungovat. Sdílení zkušeností probíhá pravidelně,“ popsal současný stav Dzurilla.

Údaje z platebních karet

Ve středu podle slov Vladimíra Dzurilly proběhl snad jeden z posledních velkých konferenčních hovorů před zapojením údajů z platebních karet do systému chytré karantény. „Co se týče zapojování platebních karet do chytré karantény, tak jsme předali všechny informace Úřadu pro ochranu osobních údajů, finální rozhodnutí je teď na nich. Pokud budou souhlasit, tak už nic nebrání tomu, abychom systém spustili. Nám všechno technicky funguje“ řekl Dzurilla.

Uvedl, že momentálně se mimo jiné pracuje na aktualizaci skript, které mají k dispozici jednotliví pracovníci call center.

„Věříme, že platební karty zapojíme co nejdříve, je to důležitý element do vzpomínkové mapy, který nám může pomoci rozpomenout se, kde jsme byli a koho jsme viděli. Samozřejmě, poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolné,“ řekl Dzurilla k využívání dat z platebních karet při lokalizování potenciálně nakažených lidí.

Dodal, že zapojení platebních karet je technicky nachystané a připravené jsou i banky. Úřad pro ochranu osobních údajů by se podle něj měl rozhodnout do několika dnů.