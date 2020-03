Chytrá karanténa pomůže uvolnit opatření, věří Prymula. Podle Vojtěcha se blíží netradiční Velikonoce

Hromadné akce budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) opět povolené jako jedny z posledních, podobně jako otevření škol. Zpětné rozvolňování protikoronavirových opatření umožní podle jeho náměstka Romana Prymuly takzvaná chytrá karanténa, kdy se budou rychle vyhledávat a izolovat kontakty nakažených. Zásadní je pak nastartování průmyslu, řekl v úterý Prymula na tiskové konferenci. Praha 11:51 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Nový způsob karantény chce ministerstvo spustit po Velikonocích. „Do tří dnů chceme vytipovat kontakty pozitivních, ty co nejrychleji otestovat a izolovat jejich kontakty. Místa, kde se vyskytovali, by se pak měla dezinfikovat,“ uvedl náměstek. Nastartovat by se měl především průmysl. „Nepočítali jsme, že výrobu zastaví automobilový průmysl,“ doplnil Prymula.

Vojtěch také doplnil, že opatření budou uvolněna v opačném pořadí, než byla zaváděna. „Pravděpodobně půjdeme zpětně. Hromadné akce, kultura, koncerty a fotbalové zápasy budou jedny z posledních, které uvolníme,“ řekl ministr k uvolňování restriktivních opatření. V hromadných akcích podle něj spočívá největší riziko, jako příklad uvedl situaci v Itálii. Stejně tak by měla být jako jedna z posledních obnovena školní docházka.

„Dovedu si představit, že budeme uvolňovat opatření týkající se všeobecného omezení pohybu lidí, že uvolníme nějaké služby, které jsou potřeba,“ uvedl Vojtěch. Lidé se ale musí připravit na to, že letošní Velikonoce budou jiné, než byli zvyklí. Ministr se obává toho, že tradiční chození koledníků nebo setkávání rodin nebude možné. „Nechceme jít scénářem Nového roku v Číně, kdy se lidé rozjeli do celé země,“ podotkl. Opatření na velikonoční víkend tak budou podle ministra velmi restriktivní.

Nejisté předpovědi

Prymula upozornil i na to, že v tuto chvíli není možné s naprostou jistotou říci, co bude za dva měsíce. „Bude to dynamický proces. Nebude to nic tajného, data budeme pravidelně zveřejňovat a pokud tam bude problém, tak logicky budeme muset přidat nějaké opatření, abychom tu křivku vrátili tam, kde ji chceme mít,“ dodal Prymula.

Česko má k dnešnímu ránu 1289 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Sedm lidí se z nemoci vyléčilo, dva lidé zemřeli. Testovaných bylo zatím více než 19 600 lidí.

