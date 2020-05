Chytrá karanténa se rozeběhla naplno. Podle Prymuly odhalí dvě třetiny kontaktů nakaženého

Hygienici by za pomoci chytré karantény měli být schopni zjistit zhruba dvě třetiny lidí, se kterými přišel pacient nakažený novým koronavirem do styku. V pátek to řekl náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Projekt takzvané chytré karantény spustila vláda v pátek naplno v celé České republice. Podle Prymuly se podařilo vyřešit naprostou většinu problémů, se kterými se dříve potýkal.

