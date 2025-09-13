Cibulový koláč, cibulačka nebo česnečka. Na hradu Loket je v sobotu festival cibule a česneku

Na hradě Loket na Sokolovsku je v sobotu tradiční akce Slavnosti cibule a česneku. Návštěvníci můžou ochutnat různé česnekové a cibulové speciality. Součástí festivalu je taky hudební vystoupení nebo pohádka pro děti.

Cibulový koláč, cibulačka nebo česnečka. Na hradu Loket je v sobotu festival cibule a česneku | Foto: Andrea Štromajerová | Zdroj: Český rozhlas

Slavnosti cibule a česneku přilákali v sobotu na zámek Loket opravdu hodně lidí. Chtějí si prohlédnout všechny nabízené speciality a samozřejmě ochutnat nebo zakoupit cibuli a česnek. Obou potravin tady mají hodně. Stánky na návštěvníky čekají v podhradí, důvodem jsou stavební práce na zámku.

Poslechněte si o Slavnosti cibule a česneku

Prodejci lákají zájemce na speciality od lokálních dodavatelů. Produkty jsou připravené podle unikátních receptů, jedná se například o cibulový koláč, cibulačku nebo česnečku. Kromě jídla je zde třeba i stánek s proutěným zbožím, kořením, marmeládami nebo i keramikou.

Mezi Loktem a Horním Slavkovem se otevírá stezka pro pěší a cyklisty

Číst článek

Pro návštěvníky je připravený doprovodný program, který obsahuje například koncert kapely Všehochuť, která vystoupí v odpoledních hodinách. Pořadatelé počítají i s dětmi. Na ně čekají třeba tematické dílny na výrobu cibulových a česnekových ozdob, pohádky nebo i domácí zvířata.

Zájemci mohli dopoledne odevzdat cibulačku nebo česnečku a zařadit se tak do sobotní soutěže „O nejlepší cibulačku a česnečku“, výsledky budou známé po 15. hodině. Na vítěze čeká cibule a česnek.

Cibulový koláč, cibulačka nebo česnečka. Na hradu Loket je v sobotu festival cibule a česneku | Foto: Andrea Štromajerová | Zdroj: Český rozhlas

Slavnost cibule a česneku končí v 17 hodin. Následovat bude přímo na hradě muzejní kvíz. Začátek je naplánovaný na 17:15. Týkat by se měl muzejních sbírek. Soutěžící se budou z fotek snažit uhodnout o jaký předmět z depozitáře jde.

