Cibulový koláč, cibulačka nebo česnečka. Na hradu Loket je v sobotu festival cibule a česneku
Na hradě Loket na Sokolovsku je v sobotu tradiční akce Slavnosti cibule a česneku. Návštěvníci můžou ochutnat různé česnekové a cibulové speciality. Součástí festivalu je taky hudební vystoupení nebo pohádka pro děti.
Slavnosti cibule a česneku přilákali v sobotu na zámek Loket opravdu hodně lidí. Chtějí si prohlédnout všechny nabízené speciality a samozřejmě ochutnat nebo zakoupit cibuli a česnek. Obou potravin tady mají hodně. Stánky na návštěvníky čekají v podhradí, důvodem jsou stavební práce na zámku.
Prodejci lákají zájemce na speciality od lokálních dodavatelů. Produkty jsou připravené podle unikátních receptů, jedná se například o cibulový koláč, cibulačku nebo česnečku. Kromě jídla je zde třeba i stánek s proutěným zbožím, kořením, marmeládami nebo i keramikou.
Pro návštěvníky je připravený doprovodný program, který obsahuje například koncert kapely Všehochuť, která vystoupí v odpoledních hodinách. Pořadatelé počítají i s dětmi. Na ně čekají třeba tematické dílny na výrobu cibulových a česnekových ozdob, pohádky nebo i domácí zvířata.
Zájemci mohli dopoledne odevzdat cibulačku nebo česnečku a zařadit se tak do sobotní soutěže „O nejlepší cibulačku a česnečku“, výsledky budou známé po 15. hodině. Na vítěze čeká cibule a česnek.
Slavnost cibule a česneku končí v 17 hodin. Následovat bude přímo na hradě muzejní kvíz. Začátek je naplánovaný na 17:15. Týkat by se měl muzejních sbírek. Soutěžící se budou z fotek snažit uhodnout o jaký předmět z depozitáře jde.