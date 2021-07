Cihlobraní v Novém Městě pod Smrkem. Zrecyklovaný stavební materiál pomůže na Moravě

Jak přiložit ruku k dílu a pomoci obnovit poničené domy tornádem a přitom nejezdit na Moravu? S dobrým nápadem přišli starostové z Frýdlantského výběžku. Zorganizovali v Novém Městě pod Smrkem v areálu bývalé textilní továrny cihlobraní. Nové Město pod Smrkem 12:37 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Moravu chtějí starostové z Frýdlantska v nejbližších dnech poslat dva kamiony, jeden s cihlami a druhý s dalším sesbíraným materiálem. | Foto: Petr Bíma

V ruinách staré fabriky se v neděli 11. července sešlo na padesát dobrovolníků. Vybaveni majzlíkem, kladivem nebo sekerkou vybírali a čistili cihly, které pošlou do obce Hrušky na Břeclavsku poničené červnovým tornádem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž z cihlobraní v Novém Městě pod Smrkem

„My jsme tam měli původně odjet, ale náš odřad byl zrušený. Když nemůžeme pomoct přímo tam, tak alespoň na dálku,“ uvedl jeden z dobrovolných hasičů z Hejnic, který v neděli také v Novém Městě pod Smrkem pomáhal.

„Cihly, co tady leží, tak z nich se budeme snažit vybírat ostře pálené. Rozdíl mezi ostře pálenou a takzvanou vepřovicí, je v tom, jak zvoní. Ostře pálené krásně zvoní a nejde je snadno rozbít,“ dával nezávislý starosta Kunratic Milan Götz dobrovolníkům instrukce, jaké cihly vybírat.

Fotogalerie (7)







Dobrovolníci museli dávat pozor, protože cihly hledali v hromadách sutě, ve které byly třeba i střepy skla nebo hřebíky. Snažili se přitom vybírat cihly celé, co nejméně poškozené, aby do obce Hrušky poslali co nejkvalitnější stavební materiál.

Zatím mají připravených 15 palet, na každou z nich by mělo přijít 300 cihel. Na Moravu chtějí starostové z Frýdlantska v nejbližších dnech poslat dva kamiony, jeden s cihlami a druhý s dalším sesbíraným materiálem.