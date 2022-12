Nikoho nenutíme ani nenabádáme, prostě přijdou, říká starosta obce se stoprocentní volební účastí

Ve vesnici na pravém břehu Berounky žije dvacet lidí - co do počtu obyvatel je to druhá nejmenší obec v Česku | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas



V obci Čilá na Rokycansku žijí zřejmě čilí lidé, k volbám tam chodí sto procent voličů. Stejně tomu bylo i při prezidentských volbách v roce 2018. V lednu, kdy budou Češi vybírat novou hlavu státu, si k tomu v Čilé možná zatopí v nové obecní peci a něco dobrého upečou. Ve vesnici na břehu Berounky žije dvacet lidí - co do počtu obyvatel je to druhá nejmenší obec v Česku. Skoro všichni jsou v zastupitelstvu za nezávislé nebo mají nějakou funkci. Čilá 7:00 6. prosince 2022

„Někdo by to samozřejmě mohl nazvat rozmařilost, ale tohle je obecní areál, takže tady v podstatě chceme vytvořit nějaké místo, kde se budou občané, spoluobčané a přátelé obce setkávat,“ říká starosta obce Čilá a zemědělec František Hájek a přikládá do pece. Ta pěkně sálá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Ľubomíra Smatany z Čilé:

„Podle mého názoru je to tím, že tady musíme být odjakživa samostatní, protože ne že by vyloženě musel každý spoléhat jen sám na sebe, ale přispívají k tomu samozřejmě vzdálenosti a podobně. S oblibou teď říkám, že naši vísku osvobodila americká armáda, takže myslím, že i to má souvislost. Máme kliku, že jsme v západní zóně. Naše heslo je, že zde žijeme chudě, ale čestně, a to doslova,“ směje se František Hájek.

„Nikomu nic neříkáme, každý prostě přijde,“ říká Petr Hájek, zastupitel a bratr starosty. „Zatím ale vždycky přišli všichni, ženské si tam zároveň sednou a pokecají,“ uvažuje nad stoprocentní účastí Petr Hájek.

„Já chodím, dokud ještě můžu chodit, už jsem tak zvyklá,“ říká Milada Kodetová, která je nejstarší voličkou v obci. Letos se chystá volit opět. „Vždyť to mám kousek, tak co bych nešla,“ namítá s tím, že musí od domu k volbám ujít pouhých třicet metrů. Potkat paní Kodetovou je štěstí, protože člověk ve vsi takhle dopoledne na málokoho narazí.

„Opravdu nikoho nenutíme nebo nenabádáme, aby k volbám přišel. Lidé se tam zastaví, aby si popovídali,“ popisuje starosta.

Je možné, že během prezidentských voleb se tu roztopí obecní pec a zase to bude společenská událost. „Doufejme, že to bude z radosti a ne ze smutku,“ přeje si starosta Čilé František Hájek.