Cílem bylo, vyhnout se závazkům, píše policie. Firma, jež utekla desítkám věřitelů, i tak zůstane bez trestu
Policie a žalobci po pěti letech uzavřeli vyšetřování firmy Xena Praha, která dodávala výstroj ozbrojeným složkám. O stovky milionů se s ní přel třeba resort obrany kvůli smluvní pokutě za dodávku nekvalitních sportovních bot pro vojáky. Firma před svými závazky unikla fúzí s italskou společností, která záhy zanikla. Věřitelé se satisfakce nedočkali, policie případ odložila. Server iROZHLAS.cz na základě obsáhlého usnesení vysvětluje proč.
Bylo 8. října 2019 a Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s firmou Xena Praha, která o čtyři roky dříve vyhrála zakázku na dodávku sportovní obuvi pro armádu. V momentě, kdy si vojáci začali stěžovat na jejich kvalitu, armáda už od firmy odebrala 10 tisíc párů.
Stovky milionů korun za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská. Žalobci případ definitivně uzavřeli
Boty se měly podle vojáků rychle rozpadat a jak zjistili, vlastně vůbec neodpovídaly zadávací dokumentaci. Proto ministerstvo obrany situaci řešilo nejen reklamací vadného zboží za téměř čtyři miliony korun, ale i drakonickou smluvní pokutou, která se později vyšplhala na téměř 700 milionů korun.
Jenže nejen resort, ale ani další věřitelé se svých pohledávek nikdy nedočkali. Jen necelé dva týdny po zahájení insolvenčního řízení, kterým se mohli svých peněz domoci, se totiž původní majitel Xeny Praha, podnikatel Vlastislav Římský (aktuálně ve vězení za daňové úniky při nelegální výrobě cigaret a podvod) nechal z jejího vedení vymazat.
Společnost následně přešla přes slovenskou firmu do vlastnictví britské společnosti Powel Holding. A odtud o dva měsíce později do italského Milána, kde se stala součástí firmy Milano Lavora. Za ní v té době formálně stál předlužený invalidní důchodce z Kutné Hory Jaroslav Š., kterého policisté pokládají za bílého koně.
„V minulosti bylo vůči němu vedeno 44 exekučních řízení. Z rejstříků vyplývá, že byl v minulosti celkem pětkrát odsouzen podmíněně a jednou nepodmíněně na 1 rok. Jako nastrčená osoba byl zapsán v dalších dvou italských a 30 českých firmách, ze kterých mu neplynou žádné příjmy,“ vypočítávají policisté v obsáhlém usnesení s tím, že zřejmě netušil, jak k firmám přišel a vše měla za něj ve skutečnosti řídit advokátka Nina Rydlová, která Římského dříve zastupovala a figurovala třeba i jako správkyně jeho svěřenského fondu Italinvest.
‚Zhoršuje se to.' Po podvodném projektu zůstaly jen zarůstající pozemky, obec s nimi nemůže nic dělat
‚Nešlo tomu zabránit‘
Celá transakce proběhla podle kriminalistů rychle – trvala jen necelé tři měsíce. A vedla k tomu, že firma Xena Praha utekla z dosahu svých věřitelů i tuzemských úřadů.
„Na základě této skutečnosti Městský soud v Praze insolvenční řízení zastavil s tím, že má být vedeno proti nástupnické společnosti u místně příslušného soudu v Miláně,“ stojí v usnesení s odkazem na tehdy 17 přihlášených věřitelů, mezi kterými figurovalo s půlmilionovou pohledávkou třeba i ministerstvo vnitra či statutární město Třinec a městská policie v Havířově.
Věřitelé ale podle policistů nemohli fúzi nijak zabránit. Z dokazování totiž vyplynulo, že se o přechodu firmy na italskou společnost dozvěděli příliš pozdě, zástupci Xeny Praha je o svých krocích neinformovali.
Definitivní tečka přišla na jaře 2020, když zanikla i nástupnická italská firma.
„Z uvedeného vyplývá, že mařící jednání, kterým byl odstraněn majetek dlužníka, mohlo spočívat až ve výmazu Milano Lavora z italského obchodního rejstříku bez uspokojení věřitelů a vypořádání právního nástupce, neboť tímto ztratili možnost uplatnit svá zástavní práva,“ konstatují v usnesení kriminalisté.
Podle nich je evidentní, že celá transakce byla od začátku naplánovaná tak, aby se firma vyhnula uhrazení svých dluhů. A to i těch, které plynuly ze zástavních práv na nemovitostech v někdejším majetku Xeny Praha – třeba i pozemků ve Vojnicích na Olomoucku, o kterých server iROZHLAS.cz opakovaně informoval.
„Pachatelé si byli vědomi, že uplatňovat zástavní práva prostřednictvím unijního či institutů italského práva je pro české věřitele složité, časově zdlouhavé, nákladné a s nejistým výsledkem. I proto zvolili formu přeshraniční fúze a následné likvidace společnosti,“ podotýkají policisté v dokumentech.
Kdo je odpovědný? Nejasné
Podle kriminalistů ale ani přes důkladně zmapovaný proces celého převodu a výslechy všech zahraničních svědků, není možné spáchání trestného činu poškození věřitele jednoznačně spojit s konkrétní osobou. Z prověřování totiž vyplynulo, že ačkoliv za celou firmu formálně vystupoval zmíněný Jaroslav Š., ve skutečnosti vše řídila advokátka Rydlová.
Protimafiánská centrála prověřuje firmu Xena Praha, stát po ní vymáhá 669 milionů. Stopy vedou do Itálie
„Nebylo však dostatečně prokázáno ani konkrétní zavinění Niny Rydlové, že v souvislosti s likvidací Milano Lavora jednala s úmyslem omezit zástavní věřitele,“ konstatují policisté s dovětkem, že vše, co během výmazu italské firmy dělala, bylo v souladu se zákonem.
Jediný, kdo tak měl podle policie jasný motiv na zániku italské firmy a s tím i závazků Xeny Praha, byl její původní vlastník, zmíněný trestaný podnikatel Římský.
Z padesátistránkového usnesení vyplývá, že policisté zmapovali, jak na celý proces fúze dohlížel i poté, co už byl z vedení Xeny Praha oficiálně vymazán. A dokonce se v Itálii s Jaroslavem Š. účastnil podpisu všech dokumentů, což kriminalisté zjistili z jeho zajištěného telefonu a svědecké výpovědi italského advokáta, který se podpisu dokumentů také účastnil.
„Nebylo však prokázáno, že by se Vlastislav Římský konkrétním způsobem podílel na mařícím jednání, kterým byl výmaz společnosti Milano Lavora. Nebylo zjištěno, že by dával nějaké konkrétní úkoly nebo pokyny Jaroslavu Š. či Nině Rydlové,“ vysvětlují policisté, proč museli případ nakonec odložit.
„Byly zjištěny skutečnosti, které nasvědčují tomu, že mohl být spáchán trestný čin poškození věřitele, ovšem policejnímu orgánu se nepodařilo prokázat, že jej spáchala konkrétní osoba, a proto je plně odůvodněno rozhodnutí věc odložit,“ uzavírají.