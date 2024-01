Cimický nejčastěji útočil na své pacientky, tvrdí obžaloba. Šest dívek nebylo plnoletých

Dříve uznávaný psychiatr Jan Cimický čelí soudnímu procesu za chování, během kterého podle obžaloby sexuálně napadl nebo znásilnil 39 žen. Trestných činů se měl dopustit na mladistvých, pacientkách i praktikantkách. Často to začalo tím, že je obnažil, aby provedl vyšetření stetoskopem, jindy zase osahával ženy poté, co jim zavedl akupunkurní jehličky, tvrdí obžaloba. Původní zpráva Praha 5:00 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Cimický se svým právním zástupcem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Státní zástupkyně Martina Adámková do obžaloby Jana Cimického zařadila 39 sexuálních napadení nebo znásilnění. Oběťmi známého psychiatra, který do roku 1996 pracoval v bohnické léčebně a následně v soukromém zařízení Modrá laguna, se v 32 případech staly jeho pacientky.

S obžalobou psychiatr Cimický nesouhlasí. Veškeré obvinění totiž dlouhodobě odmítá. V přípravném řízení se rozhodl nevypovídat, stejný postup po přečtení prohlášení zvolil u Obvodního soudu pro Prahu 8, který případ nyní projednává.

„Vyhledala jej pro své úzkosti a deprese z přepadení, které utrpěla v minulosti,“ popsala zástupkyně v obžalobě jeden z případů z roku 2007.

Stejně jako u této ženy většinu útoků měl Cimický načasovat po aplikaci akupunkturních jehliček, které pacientkám znesnadňovaly se bránit. „Když se jí dotýkal na intimních místech, vždy na chvíli přestal a pak opět pokračoval, měla napíchané jehličky, což vylučovalo razantní fyzickou reakci,“ přednesla Adámková u dalšího případu.

Oběti v přípravném řízení popsaly, že po Cimického útoku byly naprosto paralyzované, protože takové jednání od lékaře, kterému důvěřovaly, vůbec nečekaly.

Reakci popisuje odborná literatura jako stav šokového ztuhnutí. „Zamrznutí představuje biologicky podmíněnou nouzovou reakci těla a psychiky na extrémní stres. (…) Oběť je psychicky ochromena, omráčena nečekanou ohrožující událostí natolik, že neovládá ani řečová centra,“ popsala státní zástupkyně.

Cimický měl podle obžaloby své oběti v drtivé většině případů osahávat na intimních místech, především ňadrech. „Obvykle obviněný ňadra svých pacientek předtím sám obnažil, a to vždy pod záminkou vyšetření stetoskopem. (…) Poté většinou došlo k jejich osahávání, hlazení, mačkání a potěžkávání, často zakončené hodnotící poznámkou, že má poškozená krásná prsa,“ shrnula žalobkyně Adámková.

Rok 1979 a 16letá dívka

Úplně prvního případu sexuálního útoku na pacientku, který je v obžalobě obsažen, se měl Cimický dopustit v roce 1979 v Psychiatrické léčebně Bohnice. Hospitalizované ženě po neúspěšné sebevraždě bylo v tu dobu pouze 16 let.

Psychiatr podle zjištění policistů a závěrů Adámkové mezi lety 1979 a 1996 napadl nebo zneužil šest dívek, které byly mladší 18 let. Mezi nimi byly jak jeho pacientky, tak praktikantka nebo dcera léčené maminky.

První případ začal již popsaným vzorcem chování. Psychiatr vyšetřoval pacientku fonendoskopem. „A to tak, že ji svlečenou do půl těla osahával na prsou a v rozkroku, což ji šokovalo, podařilo se jí vymluvit, že potřebuje na toaletu,“ popsala zástupkyně v obžalobě s tím, že lékař pacientku na sociální zařízení doprovodil.

Následně jí měl Cimický nabídnout, že zařídí, aby do nemocnice mohla docházet pouze ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. „Poté, co se vrátili do kanceláře, ji povalil na válendu, stáhl si kalhoty a vyndal svůj penis. Pokoušel se jí vysvléci z kalhot, což se mu nepodařilo, řekla mu, že to nechají na jindy a že za ním přijde, pustí-li ji domů,“ popsala jedna z obětí v přípravném řízení.

Za psychiatrem se vrátila, ale již v doprovodu rodinných příslušníků. To mělo psychiatra rozzlobit a pacientce stranou od ostatních podle obžaloby řekl, že si nepřeje, aby tam chodila s rodinou. Šestnáctiletá dívka za ním už nikdy nepřišla, ale tato zkušenost ji natolik vyděsila, že se po dalších dvacet let vyhýbala jakékoli psychiatrické nebo psychologické péči.

Ztráta důvěry

Také v roce 1995, když bylo Cimickému 47 let, se podle státní zástupkyně pokusil znásilnit neplnoletou dívku, která využila jeho nabídky na studentskou praxi a zároveň terapeutických sezení. Sedmnáctileté studentce při jedné terapii začal podle obžaloby silně tisknout prsa a pokoušel se ji líbat. Nedokázala na to nijak reagovat, protože ztuhla a přemýšlela přitom, zda to nemůže být součástí terapie.

Na posledním sezení ji pak vyzval, aby na něj počkala v jeho lékařském pokoji, kde má literaturu, se kterou ji chce seznámit. „Svlékl jí oblečení a pokoušel se o pohlavní styk s odůvodněním, že panenství je dar dívky, který si zaslouží,“ stojí v obžalobě. Jeho záměr mu ale nevyšel, protože dívka různě uhýbala a přitom opakovala, že s ním souložit nechce.

„Nakonec se uspokojil sám rukou a svým spermatem jí potřísnil podbřišek, odešla rozrušená a už nikdy k němu nepřišla. (…) Mimo jiné ztratila zcela důvěru v psychologii a psychiatrii, snažil se na to zapomenout,“ vypověděla policii.

Vdova obětí útoku

K jednomu z posledních skutků, který se odehrál v na přelomu let 2012 a 2013, mělo dojít v ordinaci soukromého zařízení Modrá laguna – Centrum duševní pohody.

Oběť vyhledala Cimického po úmrtí svého manžela. Psychiatr jí naordinoval akupunkturu a předepsal užívání léku proti úzkostem, po kterém se cítila malátná. Již při jednom setkání jí Cimický při aplikaci akupunktury měl sahat na intimní partie, potřebovala však pomoc, a tak přišla i na další a poslední návštěvu.

„Střetli se uprostřed místnosti, tam si ji přitáhl rukou k sobě a poté jí rukou zajel pod košili a začal jí masírovat a hladit prsa a druhou rukou si ji přitáhl blíž a začal ji líbat na ústa. Byla v šoku. Vše trvalo několik vteřin, než se vzpamatovala a odstrčila jej,“ parafrázovala státní zástupkyně výpověď pacientky.

Následně při aplikaci jehliček na akupunktuře „se stejnými letmými doteky dotýkal jejích intimních partií“. „Byla ponížená a naštvaná, před ordinací se bezmocí rozplakala, protože potřebovala odbornou pomoc, vyhledala jinou lékařku,“ vypověděla vyšetřovatelům.

Státní zástupkyně upozornila, že nelze brát popsané i méně závažné skutky na lehkou váhu. „Byť v některých případech se může zdát, že intenzita zásahu do osobní integrity jednotlivých poškozených nebyla příliš vysoká, tak je třeba mít na zřeteli, že je zvyšována okolnostmi, za kterých k jednání obviněného došlo a dopady na jejich následný život, spočívající zejména v nastalém ohrožení důvěry v lékařskou pomoc jako takovou,“ argumentovala Adámková.

Návrh: 3 roky a zákaz profese

Cimický tak podle ní spáchal 35 trestných činů vydírání a čtyř přečinů znásilnění. Do roku 2009 totiž platil starý trestní zákoník, který neumožňoval jednání Cimického podřadit pod starou definici znásilnění. Psychiatrovi tak hrozí pětileté odnětí svobody, státní zástupkyně mu navrhuje tříletý trest ve věznici s ostrahou a desetiletý zákaz výkonu profese.

Další tři skutky pak Adámková v obžalobě označila za promlčené. Zároveň se ohradila proti námitkám obhajoby o promlčení dalších skutků. V zákoníku platném do roku 2009 totiž promlčecí doba pro tyto skutky byla pět let. Nový zákoník počítá dokonce s deseti lety. Protože Cimický se podle obžaloby vždy dopustil dalšího trestního jednání, které bylo stejně závažné, promlčecí lhůta se přerušila a začala platit od začátku.

Obžalobou popsané skutky psychiatr Cimický odmítá. „Snažím se poctivě vykonávat své povolání. Dovoluji si vyjádřit lítost nad celou touto kauzou, má to zásadní dopad na mé pacienty, kteří jsou mi společně s rodinou oporou. Vždy jsem se snažil, aby můj vztah s pacienty byl založen na důvěře,“ řekl ve vyjádření Cimický. Vyšetřující policisty obvinil z neprofesionálního postupu.

„Musím zcela odmítnout, že bych se kdy dopustil znásilnění nebo jakéhokoliv sexuálního násilí či nátlaku. Stále přemýšlím nad tím, zda je možné, aby si některá z mých pacientek mohla vyložit mé jednání špatně. Mé jednání bylo vždy vedeno pouze s cílem léčit pacienta, pokud to bylo pochopeno některou pacientkou jinak, pak se za to hluboce omlouvám a chápu to jako profesní selhání,“ přednesl. Před soudem se kromě připraveného prohlášení rozhodl nevypovídat.

Zmocněnkyně obětí Lucie Hrdá namítá, že se jí ozývají další ženy, které se policii ani nepřihlásily. Odmítla také, že by se její klientky chtěly na tomto případu proslavit nebo získat od Cimického nepřiměřené finanční náhrady. Částky se totiž u většiny z nich pohybují kolem 150 tisíc korun.

„Není to o tom, že se vám něco takového stane a za dva měsíce jste v pořádku, tyto problémy přetrvávají desetiletí,“ řekla po prvním jednání soudu.

To v obžalobě potvrdila i státní zástupkyně Adámková. Oběti Cimického chování totiž podle ní v mnoha případech ztratily víru v lékaře, a tím se dále prohlubovaly jejich zdravotní problémy.

„Svým chováním negativně ovlivnil životy mnoha žen, které právem očekávaly pomoc, nikoli sexuální útoky,“ napsala.