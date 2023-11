Soud nevyhoví žádosti Cimického o odročení kvůli zdraví. Proces s psychiatrem má začít příští týden

Hlavní líčení v případu psychiatra Jana Cimického, který čelí obžalobě ze znásilnění a vydírání, by mělo začít příští týden v úterý, přestože Cimického obhájci požádali o odročení jednání. Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni sdělila, že podle předsedy senátu se jednání 7. listopadu konat bude. Server Blesk.cz dříve uvedl, že Cimický byl na konci října převezen ve vážném stavu do Ústřední vojenské nemocnice po intoxikaci léky. Praha 11:16 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud s Cimickým by měl začít příští týden (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Cimický byl obžalován ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Pětasedmdesátiletý lékař a spisovatel v minulosti prohlásil, že hodlá prokázat svou nevinu.

O tom, že advokát Cimického poslal soudu kvůli hospitalizaci obžalovaného žádost o odročení, informovala v úterý Česká televize. „Soudu jsme poslali žádost o odročení nařízeného jednání. Je tedy v současné době na soudu, jak se k našemu návrhu postaví a zda vyhoví,“ řekl ČT obhájce Miroslav Kučerka.

Čtyři znásilnění a 35 případů vydírání. Státní zástupce obžaloval psychiatra Cimického Číst článek

Soudce Petr Novák ale zřejmě nevyhověl žádosti advokáta Miroslava Kučerky o odročení hlavního líčení. „Podle posledních informací od soudce se zatím hlavní líčení neruší. Příští týden by tedy mělo proběhnout. Samozřejmě je to ještě daleko, může se stát cokoliv, ale obžalovaný byl již i propuštěn, takže čekáme, že by se líčení mělo konat,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz Jana Humeni, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 8.

V soudní databázi jsou nařízená na listopad ještě další tři jednání, nově přibyly dva termíny hlavního líčení v lednu.

Psychiatra obvinilo před dvěma lety několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování či přímo napadení. Kriminalisté původně navrhli loni v říjnu Cimického obžalovat z 28 případů znásilnění či vydírání. Státní zastupitelství pak ale kauzu policii vrátilo k došetření. Nařídilo, aby se policisté vypořádali s otázkou, zda nejsou některé skutky promlčeny.

Znovu policie navrhla lékaře obžalovat letos v červnu, státní zástupce podal na lékaře obžalobu v srpnu.