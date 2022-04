Kriminalisté stíhají psychiatra Jana Cimického kvůli znásilnění a vydírání. Podezírají ho z 29 skutků

Policie obvinila psychiatra Jana Cimického z 29 případů znásilnění a vydírání. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Vyšetřovatelé se případem zabývali od loňského listopadu poté, co některá média přinesla svědectví poškozených žen. Podle zjištění se případy měly stát mezi lety 1980 až 2016. Cimický už dříve obvinění odmítl s tím, že se proti nim chce aktivně bránit. Praha 12:59 1. 4. 2022 (Aktualizováno: 13:32 1. 4. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psychiatr Jan Cimický | Zdroj: Profimedia

„Kriminalisté v případu, který byl medializován v listopadu minulého roku a týkal se lékaře z Prahy 8, zahájili trestní stíhání konkrétní osoby pro trestné činy znásilnění a vydírání,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí Policie hlavního města Prahy Jan Daněk.

„Těchto skutků bylo podle zjištění kriminalistů 29 a odehrály se v rozmezí let 1980 až 2016,“ doplnil Daněk.

Policie začala psychiatra Cimického prošetřovat v listopadu loňského roku. Jako rozbuška v tomto případě zafungovalo odvysílání pořadu České televize 168 hodin, ve které ho několik žen obvinilo ze sexuálního násilí.

Sám Cimický jakékoliv své pochybení odmítá. „Jednoznačně odmítám jakékoli nařčení, které proti mně bylo vzneseno na sociální síti. Ženu, která mě obvinila, jsem znal, léčila se u mě, a já samozřejmě nemohu sdělovat žádné bližší informace,“ řekl v minulosti pro ČTK.

Vydírání a zneužívání

Ženy popisovaly, co se jim dělo na konci 80. a v polovině 90. let minulého století. Jedna se anonymně svěřila, že ji známý psychiatr a její tehdy ošetřující lékař vydíral – údajně jí navíc vyhrožoval aplikováním elektrošoků, pokud by o sexuálním nátlaku někomu řekla.

„Celou hospitalizaci jsem mu byla tak nějak nucena být jako k dispozici, kdykoliv si mě pan doktor pozval. Nevím přesně, jak se to stalo nebo jak… najednou mi prostě strčil přirození do ruky. Musela jsem ho uspokojit rukou. Pak mi ještě teda tlačil hlavu do rozkroku, takže jsem ho najednou uspokojovala orálně,“ uvedla pro pořad 168 hodin.

„Ležela jsem na lehátku, dal mi tam řadu jehliček a pustil relaxační hudbu. Tak jsem chvíli ležela. A pak přišel a začal mě hladit po prsou, jako obou prsou střídavě. A ptal se mě, jestli se mi to líbí,“ řekla v pořadu další z jeho bývalých pacientek.

Vyznamenání jako impulz

Impulzem bylo pro ženy oznámení prezidenta republiky Miloše Zemana, že Cimickému udělí státní vyznamenání. Jako první na možné sexuální obtěžování upozornila zpěvačka a herečka Jana Fabiánová. Popsala, že ji na druhém sezení sexuálně napadl.

Tímto chováním měl zneužít svého lékařského postavení v Psychiatrické nemocnici Bohnice, což zapříčinilo v roce 1996 jeho konec ve zdravotnickém zařízení.

„Bylo to po dvou podáních, po dvou informacích, které jsem získal a které zněly velmi věrohodně. Kolega Cimický popřel, že by to takto probíhalo, ale ty výpovědi byly obdobné, popis byl shodný, jako je popisováno teď v médiích,“ řekl jeho tehdejší nadřízený Zdeněk Bašný v pořadu České televize.