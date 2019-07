Hřib: Komunikace s čínskou ambasádou neprobíhá. O změně smlouvy s Pekingem má být jasno na podzim

Porušuje čínsko-české vztahy. Taková kritika se už podruhé v krátké době snesla ze strany Číny na hlavu pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

Naposledy to bylo minulou sobotu, kdy mu čínské velvyslanectví vytklo, že i přes upomínky poškozuje zájmy Číny ve věci Tchaj-wanu a Tibetu.

Jenže podle pražského primátora čínské velvyslanectví magistrát vůbec neoslovilo. „Žádná komunikace neprobíhá,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Hřib se snaží upravit partnerskou smlouvu uzavřenou s pekingskou samosprávou. Kvůli jeho krokům přitom přišla o čínské turné Pražská filharmonie. Ta dostane jako kompenzaci slevu na pronájem Obecního domu na zahajovací koncert. Rozhovor Praha 7:01 30. července 2019

Probíhá mezi magistrátem a čínským velvyslanectvím nějaká komunikace? V posledním prohlášení, které velvyslanectví zveřejnilo na facebooku, stojí, že jste „ignorovali opakovaná upomínání a vyjednávání čínské strany a opakovaně poškozovali klíčové zájmy Číny týkající se Tchaj-wanu či Tibetu.“ Co těmi upomínkami mysleli?

S čínským velvyslanectvím žádná komunikace v této věci neprobíhá. Naším partnerem je pekingská samospráva, se kterou máme uzavřenou smlouvu o partnerství. S těmi vyjednáváme a probíhá to korespondenčně.

Poslední dopis od nás odešel v průběhu předminulého týdne. Ale to, o co nám jde, je, abychom nezatahovali Prahu do záležitostí zahraniční politiky, která je tématem pro naše ministerstvo zahraničí a vládu. Jednání s velvyslanectvím Čínské lidové republiky je proto spíše záležitost pro ministra zahraničí, který, pokud vím, s čínským velvyslancem jednal.

Takže aktivně nyní nekomunikujete s čínskou ambasádou? Nepředcházel tomu čínskému vyjádření nějaký krok z vaší strany?

Abych pravdu řekl, tak i ta informace, kterou vypustili předminulý týden (mluvčí čínského ministerstva zahraničí vyzval Hřiba, aby neporušoval čínsko-české vztahy a to skrz agenturu Nová Čína, pozn. red.), kdy se to najednou začalo řešit, byla vypuštěna z jejich strany. To nebylo o tom, že my bychom chodili do médií reportovat o postupu vyjednávání. Já bych naopak považoval za krajně neslušné to komentovat. My s tím veřejnost seznámíme, až to bude dokončené.

Změna smlouvy Pekingem

Vyjednávání o změně sesterské smlouvy je v jaké fázi? Kdy by to měl být dokončeno?

Já bych se k tomu probíhajícímu jednání s pekingskou samosprávou o změně partnerské smlouvy nerad vyjadřoval. Rádi bychom to měli uzavřeno do podzimu, to je takový můj předpoklad.

Smlouva s Pekingem Smlouvu s Pekingem město pod vedením bývalé rady v čele s Adrianou Krnáčovou (ANO) podepsalo v roce 2016.

Minulé vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo. To se za tři roky nikam neposunulo.

Zástupci pražské koalice se nedávno shodli na tom, že z ní odstraní článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu.

A co se týče tohoto řekněme konfliktu, který tu s čínským velvyslanectvím máte, obrátil se na magistrát nebo přímo na vás zástupce některého z ministerstev nebo z vlády, který by apelovali, aby se váš přístup změnil?

Že by na nás kvůli tomu apeloval někdo z vlády, tak to jsem nezaznamenal. Jediné co, jsem zaznamenal, bylo apelování ze strany předsedy sněmovny pana Vondráčka (Radek Vondráček z hnutí ANO, pozn. red.), ale to bylo ve věci záležitosti spojené s Ruskou federací, tam jde o tu pamětní desku na Staroměstské radnici. Ale ohledně Číny nikdo. Mediálně reagoval jen mluvčí prezidenta.

My jsme se s panem ministrem zahraničí v rámci rozhovoru, který jsme spolu vedli už před několika měsíci, shodli, že ty partnerské smlouvy mezi městskými samosprávami jsou skutečně plně v moci městských samospráv. Takže to je věc, do které vláda nezasahuje.

Sleva pro filharmonii

Nebojíte se, že by tento váš postup mohl mít dopad na další pražské instituce? V dubnu kvůli postojům magistrátu zrušila Čína turné Pražské filharmonii.

Pražské filharmonii dáme slevu na nájem Smetanovy síně v Obecním domě. To je záležitost, kterou zaplatí bývalý političtí trafikanti, kteří tam byli v dozorčí radě a tam se podařilo zabránit vyplacení tantiém ve stovkách tisíc. Takže teď můžeme za tyto ušetřené peníze poskytnout slevu Pražské filharmonii na zahajovací koncert 11. září. Jinak nevím o nějakých dalších krocích.

Nejednáte s nikým, kdo by měl v následujících měsících plánovanou spolupráci s Čínou a měl by pocit, že by mohla být ohrožena?

Neozval se žádný další subjekt, který by byl tímto způsobem poškozen – tedy že smlouva už je podepsaná a Čína se rozhodne, že ji nebude dodržovat. Žádné takové porušení obchodních dohod se neobjevilo.

Když jste tedy v dubnu hovořil o tom, že se zasadíte o to, aby postoj magistrátu neměl negativní dopad na další instituce, měl jste na mysli, že případné problémy budete řešit až ex post? Poté, co případně nastanou? Jako nyní v případě filharmonie?

Jak říkám: systematicky není řešit co, protože nevím o dalších případech. Jinak každý, kdo obchoduje s Čínou, musí počítat s významným podnikatelským rizikem. S tím, že Čína nedodržuje dohody, když se jí zrovna zachce. Takže se vám může stát, že se najednou ocitnete v situaci Pražské filharmonie, a to se vám může stát kdykoliv. Vymahatelnost závazků z Číny je reálně nulová.

Jsou vztahy s Čínou to, co by měla Praha prioritně řešit? Nemá větší problémy?

Řešíme spoustu jiných záležitostí, ale v radě města máme rozdělené nějaké gesce, takže někdo řeší dopravy a budování metra D, někdo řeší územní plánování, někdo řeší bydlení. No a někdo jiný řeší zahraniční vztahy, a ty připadly mně, podobně jako informatika.