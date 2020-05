Číně role zachránce neprošla, viníkem ale také není, říká o původu pandemie koronaviru Svoboda

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala země světa, aby zjistily první případy covidu-19 na svém území kvůli spekulacím o zatajování nákazy ze strany Číny. Jsou Číňané zachránci, nebo původci pandemie? Změní se nějak vztah světa s asijským tygrem? „Sledujeme boj o výklad a bitvu o to, kdo je viníkem. Osobně si myslím, že neexistuje nějaký stát, který je viníkem,“ řekl v Interview Plus bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Interview Plus Praha 18:42 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Cyrila Svobody prochází lidstvo zcela unikátní a jedinečnou zkušeností | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Snaha ukázat se jako zachránce se jim nepodařila. Máme co do činění s mlžením, protože to na mne dělá dojem, že pandemie tady byla dřív, než byla oficiálně přiznána. A to udělali, až když jim nezbylo nic jiného, než to přiznat,“ uvedl ředitel Diplomatické akademie a poradce premiéra nebo bývalý šéf české diplomacie Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Dodal, že přitom vychází pouze z otevřených zdrojů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Burdy

Varoval zároveň, že všechny informace, které přijdou od Číňanů, je třeba brát s velkou rezervou, protože nejdou ověřit z nezávislých zdrojů. „Takže to, co dostaneme, jsou samozřejmě informace cílené,“ upozornil Svoboda.

Bitva o viníky

„Sledujeme boj o výklad a bitvu o to, kdo je viníkem. Osobně si myslím, že neexistuje nějaký stát, který je viníkem. To, čím teď procházíme, je unikátní a jedinečná zkušenost, kterou jsme jako lidstvo ještě nikdy neprošli. Protože tato hrozba přišla z nebe, chcete-li shora. Není to nějaká revolta chudých proti bohatým, nebo víc rozvinutých (zemí) proti těm míň. Zkrátka – je to pandemie, která najednou padla na celý svět,“ řekl Svoboda.

Poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) se pak domnívá, že slovní útoky Američanů, kteří Čínu obvinili ze zatajování a označili ji za původce pandemie, jsou součástí nadcházejícího boje o Bílý dům.

Obvinění ze strany amerického šéfa diplomacie byla velmi silná. „Ale problém je v tom, že nepředložil na stůl jediný důkaz. Jeví se to spíš jako odůvodněná spekulace. Čtu to tak, že prezident Donald Trump potřebuje ukázat, jak chrání Ameriku proti Číně, ale podle mě důkazy nejsou, byť nákaza přišla z Číny. Ale jde o to, jestli to je vina čínského systému, nebo jestli se tam ta nemoc objevila, protože se tam zkrátka objevila.“

Vždyť to nebyl dar...

Jak se pak dívá na „vítání“ čínské pomoci na letišti s tehdy tak nedostatkovým zdravotnickým materiálem?

„Když jsem vyzvedával manželce krabici s rukavicemi a dezinfekcí do ordinace, tak jsem tam dostal krabici, kde byl velký nápis Pandemie pomine – česko-čínské přátelství nepomine. To se nelíbí. Není to tak, že budeme závislí na Číně. Naopak. Musíme si z toho vzít ponaučení a být připraveni na evropská a vlastní řešení, to je pro nás vždy spolehlivější než to čínské,“ uvedl.

Prý by krabici s podobným nápisem chápal, kdyby šlo o dar. „Ale to dar nebyl, to bylo řádně zaplaceno. Ten vztah má být obchodní: já pán – ty pán. Nemyslím, že by se nějakými vlajkami měla vítat tato pomoc, protože byla řádně zaplacena,“ zdůraznil Svoboda.

Čína v dopise přislíbila pomoc KLDR. Ta trvá na tom, že nemá jediný případ nákazy koronavirem Číst článek

Já pán – ty pán

Jak by měly nejen naše vztahy vypadat v budoucnu? „Jednak vztahy s Čínou jsou vztahy, kde nakonec jen oni rozhodnou. To znamená, že si smlouvami nemůžeme vyjednat nějaký vztah, ale je jen na nich, jestli se těm dalším otevřou více, nebo méně.“

Druhá věc je prý změna postoje celého západního světa. „Protože Čína ukazuje, že je možný velký pokrok v bohatství a prosperitě bez toho, aby došlo k liberalizaci systému. Je tak otázka, do jaké míry může být ještě západní svět přesvědčený, že má nad nimi převahu… To ale neznamená, že bychom měli rezignovat na mluvení o principech lidských práv,… Ale asi se vrátíme… k vytváření vzájemně výhodných vztahů bez toho, abychom nějak tlačili na změnu jejich systému,“ dodal Cyril Svoboda.

Celé Interview Plus Jana Burdy si poslechněte v audiozáznamu.