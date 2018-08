Komunističtí poslanci do Číny pojedou, je to na osobní pozvání, vysvětluje šéf strany Filip

Komunističtí poslanci budou součástí neoficiální sněmovní delegace do Číny. Jde o osobní pozvání, vysvětluje rozhodnutí ve vysílání Českého rozhlasu Plus předseda KSČM Vojtěch Filip. Delegace devíti poslanců napříč politickými stranami měla původně vyrazit do Pekingu koncem srpna. Cestu by platila Čína. Sněmovna ale výpravu nepodpořila a delegace se začala pomalu rozpadat. Praha/Peking 15:37 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Budí to dojem, že se tam jede kvůli zájmům Číny, nikoliv České republiky,“ říká poslanec Lukáš Černohorský z Pirátské strany.

Tomu připadá podivné, že by celou cestu kromě stravného a pojištění měla platit čínská strana.

„Když vás někdo pozve na své útraty, tak samozřejmě očekává obhajobu svých vlastních zájmů, a ne zájmu státu, který je vyslal,“ upozorňuje.

Komunističtí poslanci se neoficiální delegace do Číny dál chtějí zúčastnit. „Je to osobní pozvání. Respektuji, že ho někdo využije, a někdo ne,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Důvod, pro který cestu odmítl podpořit organizační výbor, je legitimní,“ uznává Filip, který vycestuje spolu se svým stranickým kolegou Zdeňkem Ondráčkem.

Cílem cesty je podle něj provincie S'-čchuan, kde by měly být podepsány „dvě významné smlouvy mezi provincií a našimi kraji“.

Připomíná, že má dojít k rozšíření přímé letecké linky ze S'-čchuanu a z provincie už dnes do Česka proudí množství turistů.

Bezpečnostní riziko?

Do Číny nepojedou zákonodárci ODS, omluvila se také zástupkyně SPD a trojice poslanců hnutí ANO nejspíše vyslyší výzvu předsedy svého klubu Jaroslava Faltýnka, aby do Číny také neodcestovali. Odjet se naopak chystá místopředseda poslanců ČSSD Jan Birke, který neoficiální delegaci povede.

BIS každoročně upozorňuje na to, že se státy jako Rusko nebo Čína snaží podobnými benefity získávat na svou stranu české politiky a úředníky.

„Nevím, jestli jde o bezpečnostní riziko. Doufám, že poslanci vědí, jak se mají v zahraničí chovat. Čína je velice aktivní ve vyzvídání informací,“ uvádí Černohorský.

„Pokud jde o argumentaci bezpečnostním rizikem, to bych mohl spočítat cesty některých poslanců do Spojených států amerických. Jestliže s někým máme diplomatické styky, tak je budeme udržovat dál,“ reaguje Filip.

Měli bychom ale vztahy s Čínou rozvíjet i přes to, že se tamní vláda nechová podle zvyklostí demokratických zemí?

„Posuzujme Saúdskou Arábii nebo Spojené arabské emiráty, posuzujme demokratické principy jednotlivých států. Zásadní pro nás je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který říká, že každý národ má právo na svůj politický režim,“ uzavírá předseda KSČM.