Čína se nás snaží přemoci, musíme se zmobilizovat a být tvrdí, vyzývá senátor Fischer

Nezávislý senátor Pavel Fischer podal trestní oznámení kvůli pročínským aktivitám agentury C&B, kterou platila firma Home Credit International miliardáře Petra Kellnera. Podle Aktuálně.cz měla agentura vylepšit obraz Číny v Česku a pokoušela se ovlivňovat obsah médií i politiky, senátor Fischer o tom mluvil v pořadu Českého rozhlasu Interview Plus. Interview Plus Praha 19:45 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Pavel Fisher | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Fischer byl podle serveru Aktuálně.cz předmětem „interního monitoringu“.

„Nevím, co je to monitoring – možná to jsou jen výstřižky z novin. Pokud to sloužilo ve prospěch Číny a jejího obrazu, tak to je přesně strategie, kterou se Čína snaží dostat pod kontrolu veřejnou debatu v demokratických zemích, jako je Česko,“ míní senátor.

Podle ředitele agentury C&B Tomáše Sazimy ovšem Fischer buďto nechápe práci agentury, nebo se snaží vytvářet lživé konstrukce.

Fischer s tím nesouhlasí. „Buď to vezmu jako osobní útok, anebo pan ředitel odvádí pozornost. On je součástí činnosti ve prospěch cizí mocnosti,“ reaguje.

Fischer argumentuje zprávou Bezpečnostní informační služby, podle které se politické rozhodování a práci demokratických institucí pokoušejí ovlivňovat na prvním místě Rusko a na druhém Čína. Její aktivity jsou podle výroční zprávy na vzestupu a představují bezpečnostní riziko.

‚Opusťme představy o Číně‘

Podle Fischera máme o Číně romantické představy: „V době, kdy jsme od nich kupovali košťata, bavlněná trička nebo sandály, tak ten problém neexistoval. Ale Čína se změnila. Má strategii pro prosazování svých zájmů v zahraničí a k tomu využívá nejnovější technologie – ty ostatně nasazuje i na své vlastní občany, kteří o svobodě mohou v některých regionech jen snít.“

Vůči takovému státu bychom proto měli postupovat velmi ostražitě a snažit se zvýšit naši odolnost.

„Zatímco čínská komunistická strana spojuje otázky bankovnictví, finančnictví, podpory podnikání, ochrany a získávání know-how v zahraničí i nedovolenými prostředky, tak my jsme decentralizovaní,“ upozorňuje.

„Musíme se mobilizovat. Je to kulturní zápas, kde se skutečně bojuje o prostor svobody a soukromí v naší zemi.“ Pavel Fischer

Řada pravomocí je například snesena na úroveň krajů a obcí – Čína tak může obejít vládu a jednat přímo s hejtmany nebo třeba s krajskými řediteli policie.

„Jedině pokud budeme prosazovat vzájemně výhodné vztahy, tak teprve pak nás bude Čína respektovat. Podívejme se, jak s ní loni jednala Evropská unie – je-li jednotná a tvrdá, tak Peking začne poslouchat. Opusťme romantickou představu, že si s Čínou něco vyjednáme. Jako země musíme být tvrdí a v zákrytu s evropskou politikou,“ zdůrazňuje Fischer.

Vadí mu například chování čínského velvyslance v Česku, které je prý za hranou diplomatických zvyklostí: „V každém jiném případě by si dávno balil kufry. Před rokem ho premiér obvinil, že nemluví pravdu o jejich schůzce. Začněme to propojovat do jednoho příběhu,“ uzavírá.

Měli bychom s Čínou obchodovat? Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala.