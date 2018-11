Čínské velvyslanectví změnilo způsob vydávání víz. Zájemci je získají ve speciálním centru

Je půl desáté, čínská ambasáda se otevřela a spolu s panem Petrem jdeme dovnitř.

„Jdete s normální žádostí? Není diplomatická? Tak jste tady špatně. Musíte do vízového centra,“ dozvídá se žadatel na místě. Čeká ho tedy cesta do Karlína.

V Karlíně se dozvídáme, že nejprve musíme být objednáni na to, abychom mohli zažádat o víza. Pan Petr teď musí vyplnit formulář a vypadá to, že o vízum bude moct zažádat až v úterý.

„Docela mě to zklamalo, naštěstí mám časovou rezervu. Ta informovanost je ale úplně otřesná,“ popisuje Radiožurnálu.

Konec front?

Proč čínské velvyslanectví změnilo způsob vyřizování víz, to vysvětlil pan Xu Jin Song - vedoucí konzulární sekce čínského velvyslanectví v Praze.

„Každý den brzy ráno byly před velvyslanectvím dlouhé fronty, ještě než úřad otevřel. Teď už žadatelé mohou pohodlně žádat v našem novém krásném vízovém centru. Navíc od prosince bude možné zažádat o víza taky online. To by mělo být pro žadatele ještě pohodlnější,“ říká.

Změna se ale týká pouze lidí s běžným cestovním pasem. Držitelé diplomatických a služebních pasů nebo žadatelé o víza diplomatická, služební a takzvaná zdvořilostní podávají žádost o víza dál přímo na čínském velvyslanectví v pražské Bubenči.

Pokud lidé s běžným pasem žádají o vízum do Hongkongu a Macaa, vyřídí ho taky na čínském velvyslanectví v Bubenči. Xu Jin Song doplnil, že díky novému a podle něj jednoduššímu systému by mohlo Čínu navštívit víc Čechů.

A to se děje už teď, jak Radiožurnálu potvrzuje ředitel konzulárního odboru českého ministerstva zahraničních věcí Pavel Pitel.

„Zhruba každým rokem to narůstá o nějakých tisíc žádostí. Poslední statistiky ukazují něco kolem 15 tisíc víz, které byly vydány do Číny,“ říká.

I Česká republika podle Pavla Pitela už mnoho let využívá externí vízová centra. Všechny potřebné informace o vízech do Číny najdou lidé na webových stránkách čínské ambasády nebo českého ministerstva zahraničí. O tom, jestli bude žadateli vízum do Číny uděleno, dál rozhoduje čínské velvyslanectví.