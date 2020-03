Čína si vítání letadel s rouškami u vlády objednala. Jednají s námi jako s lokaji, míní senátor Fischer

„Tady se stala chyba už před čtyřmi roky, kdy se poslal ponížený dopis čtyř (nejvyšších ústavních činitelů) do Pekingu. Od té doby s námi Čína jedná jako s lokaji,“ říká nezávislý senátor a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer v Interview Plus.

„Zatímco ostatní země od nich dostaly dodávky zdravotního materiálu relativně včas, nemusely u toho dělat tiskové konference, tak u nás si Čína objednala, že musíme vítat a děkovat. To je důsledek toho, že jsme přistoupili na hru, která není důstojná,“ dodává.

Pavel Fischer na svém Twitteru napsal, že klanění se čínským rouškám považuje za vlastizradu. „To, že tady probíhá zápas o interpelaci toho, co se děje, je pravda. Zopakujme si fakt: virus pochází z nedostatečné hygieny v Číně. Z lokální krize se stala globální pandemie. Čína mezitím zametla stopy, celou věc tutlala a neinformovala nás včas. Navíc musíme připustit, že co se tam dnes děje, ani nevíme.“

Čína totiž vyhostila všechny zahraniční novináře, takže dnes máme zprávy pouze z oficiálních zdrojů. „Takže musíme být velmi opatrní, abychom se nedostali do zápasu o interpretaci reality, jak na to už upozornila Evropská unie.“

Bez výzvy podnikatelům

Každá krize je podle senátora taky obrovská šance a příležitost pro všechny české podnikatele. „Chybí mi ale apel na náš tvořivý potenciál. Abychom probudili občany. Jak by to řešil Tomáš Baťa? Vyzval by všechny investory, vynálezce, podnikatele nebo ‚nevládky‘. Vždyť už teď lidé vyrábějí bez pomoci vlády, nebo vládě navzdory.“

Je prý dobře, že doma šijeme roušky, „ale vždyť je to přece odpovědnost vlády a my ji nemůžeme vždy úplně nahrazovat.“

Prý se na něj obrací řada podnikatelů, kteří jsou připraveni. „Vláda jim k tomu ale nedává prostor. Není to náhodu tím, že tady vytváří nezdravou závislost na dodávkách ze zahraničí? Přitom obyčejnou, sedláckou úvahou bychom si měli co nejdřív uvědomit,… že bychom měli být v těchto základních věcech soběstační.“

„Evropská unie pomáhala Číně koronavirus zvládnout. Poslali jsme jim tam desítky tun pomoci. O tom se ale dnes vůbec nemluví, a není to ani měsíc. Mluví se jen o tom, jak nám Číňané milostivě posílají roušky.“ Pavel Fischer (nezávislý senátor)

Senátor přiznává, že se teď sám snaží propojovat ty, kteří o to požádají, s odpovědnými úřady. Tedy ty, co zůstali v zahraničí, nebo ty, co nabízejí pomoc státu. „A je jich mnohem víc než jen Čína. Česko na to reaguje jen velmi chabě a pomalu začíná odpovídat. Jsou tady ale země, které nás opakovaně žádají o pomoc. Španělsko a Itálie. Je dobře, že tam konečně pošleme pomoc, vždyť to jsou evropské země, které volají.“

Dopis velvyslance

Připomíná i jedno velké téma, které ve sledu událostí koronavirové pandemie zapadlo, a to dopis čínského velvyslanectví kvůli plánované cestě dnes už zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan.

„Neskutečný dopis, který sepsali na čínské ambasádě, který připomínal diktát… Nesmíme na to zapomínat. Na projevy arogance nebo na snahu ovládnout veřejnou sféru v Česku. Musíme ale naprosto jasně říct: Tady jsou nějaké hranice, a taky se podle toho chovat.“

Připomíná i další spornou věc, a to delegaci do Pekingu vedenou kancléřem prezidenta koncem února. „Jistě mohl (kancléř Vratislav Mynář) dostat od svého šéfa nějaké úkoly, ale z hlediska bezpečnostní prověrky nesplnil ani to, co mu prezident v minulosti uložil. Je třeba připomínat, že takovéto delegace do zahraničí mohou dokonce jednat v rozporu se zájmy České republiky,“ dodává Pavel Fischer.

V rozhovoru se dozvíte i to, proč má předseda ČSSD s Pekingem tak dobré vztahy nebo proč Fischer tak moc varuje před čínskou propagandou nebo cestami lidí z Hradu. Ptala se Veronika Sedláčková.