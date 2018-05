Kauza CEFC česko-čínské vztahy na politické úrovni nepoškodila, říká šéf zahraničního odboru Hradu Jindrák

Na veřejnost prosakují informace o potížích čínské skupin CEFC, která má v Česku kontakty na tuzemské politiky včetně prezidenta Miloše Zemana. Navzdory sporu o splácení více než 11miliardového dluhu odjíždí český šéf evropské pobočky CEFC Jaroslav Tvrdík coby zmocněnec hlavy státu do Číny s hradní delegací. Praha 15:03 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka se Česku a jeho obyvatelům způsob, jakým prezident Miloš Zeman podporuje česko-čínské aktivity a formy spolupráce, vyplatí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyplatí se Česku způsob, jakým prezident Miloš Zeman podporuje česko-čínské vztahy?

„Naše vztahy jsou daleko širší, jsou velmi důležité a je v zájmu České republiky mít s Čínou dobré vztahy,“ uvedl v pořadu Pro a proti Jindrák.

Podle něj je třeba vidět česko-čínské vztahy v daleko širším kontextu. „Čína je velmoc a velmi silná ekonomika. Česká republika musí mít zájem udržovat vztahy na co nejvyšší úrovni.“

Dluh po čínské CEFC je zaplacen. J&T dostala 11,5 miliardy korun Číst článek

„Myslím si, že není špatné, když čínský prezident zná jméno českého prezidenta, ví, kde leží Česká republika, a je schopen si s touto republikou něco spojit,“dodal Jindrák.

Případ CEFC považuje jen za obchodní kauzu. Ani vazby bývalého předsedy této společnosti Jie Ťien-minga, který působil jako zvláštní poradce Miloš Zemana, prý hodnotit nebude. „Snažím se to vidět z širšího kontextu zahraniční politiky, za kterou také zodpovídám.“

Ani to, že stíhaný ředitel skupiny CEFC je stále Zemanovým poradcem, řediteli nevadí. „Je to nějaká úvaha, která vyplývá z informací, které k dispozici nemám. Nemusím vědět úplně všechno, co se v republice děje.“

Jindrák řekl, že z hlediska investičního pro nás není Čína zvlášť významná. „Japonsko je nejvýznamnější investor, plánovali jsme cestu do Jižní Koreje, i Vietnam je velmi důležitý. Určitě máme zájem na tom, dělat naši asijskou politiku šířeji než jen s jedním partnerem.“

„Pracujeme na tom. Je pro nás důležité, abychom byli na stejné výši, tedy aby byl vztah s Čínou partnerský,“ ujistil Rudolf Jindrák.

CEFC slibované investice nepřinesla

Martin Hála, sinolog a vedoucí projektu Informační bulletin Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Sinopsis považuje způsob, jakým je česko-čínský vztah veden, zejména v angažmá prezidenta republiky, za dosti problematický.

„A jestli se českým občanům vyplatí? Jak komu. Vztah se vyplatí především Čínské lidové republice, získává z něho daleko více než Česká republika.“

„S plným vědomím a svědomí musím říct, že kauza CEFC česko-čínské vztahy na politické úrovni nepoškodila... Nepřijde mi, že by nám Čína kladla nějaké politické podmínky. Skutečně je to spíš o otázce byznysu, obchodu a dalších možností a příležitostí.“ Rudolf Jindrák

Pozornost, jaká se soustředila na kauzu CEFC, je prý logická vzhledem k tomu, jak prezident republiky tuto společnost dlouhodobě prosazuje a protežuje. „Jeho podpora je nestandardní a lehce kuriózní vzhledem k tomu, že tato společnost nepřinesla slibované investice, ale nechala po sobě dluhy a veliké politické problémy.“

„Investice a akvizice ze strany CEFC dlouhodobě slouží pro podporu narativu ekonomické diplomacie. Ale jakožto investor je Čína na chvostu ostatních asijských států, ale současně je jí věnována obrovská politická pozornost.“

Zmíněné Japonsko má v Česku nainvestováno mnohem více. „Přesto ale v prezidentské kanceláři nefigurují žádní japonští poradci. Je tu tedy jasná diskrepance mezi rovinou politickou a ekonomickou.“

PŘEHLEDNĚ: Finance, cestovní ruch i sport. Jaké jsou aktivity čínské CEFC v České republice? Číst článek

Podpora českých podnikatelů v Číně je prý logická, ale záleží na tom, jak se dělá. „Tady z ní jednoznačně těží PPF Petra Kellnera a její divize Home Credit, která má v ČLR obrovský byznys. Otázkou je, co z toho má Česká republika, když PPF je registrována v Nizozemsku a daně platí v Číně.“

„To jen dále svědčí o nevyrovnanosti celého vztahu. Investice proudí spíš z České republiky do Číny. Pracovní místa se vytvářejí tam, ale čínské investice žádná nová místa nevytvářejí. To jen dále dokládá, že ten vztah je nevyvážený,“ shrnul Martin Hála.