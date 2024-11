Číňané tvrdí, že uzavřeli memorandum o spolupráci s městem Zlín. ‚Nic jsme nepodepsali,‘ říká primátor

Primátor města Zlín Jiří Korec (ANO) minulý týden vyjel na pracovní cestu do Číny. Společně se svým ekonomickým náměstkem Miroslavem Chalánkem (ODS) prý doprovázeli zlínské podnikatele. Jak zjistil Radiožurnál, Číňané oznámili, že s městem Zlín podepsali memorandum o přátelské spolupráci, což Korec i Chalánek popírají. Někteří zlínští radní výpravu kritizují. Před podobnými cestami politiků do Číny dlouhodobě varuje i kontrarozvědka BIS. Původní zpráva Praha/Tung-kuan 6:00 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínská delegace v Číně. Primátor Jiří Korec (ANO) stojí za českou vlajkou, vedle něj je jeho náměstek Miroslav Chalánek (ODS). Na obrazovce je nápis: Slavnostní podpis memoranda o porozumění o společném rozvoji přátelských výměn a o spolupráci mezi městy Dongguan a Zlín" | Foto: dongguantoday.com

Zlínský primátor Jiří Korec Radiožurnálu řekl, že šlo o reciproční schůzku, protože nedávno přijal čínskou delegaci u sebe ve městě.

Poslanec ANO, který brojí proti kyberzákonu, jednal v Číně s vedením Huawei. ‚Byla to poznávací cesta,‘ říká Číst článek

„Byli jsme na základě tohoto jednání pozváni k nim. My jsme to brali jako zdvořilostní, dá se říct, povinnost, abychom umožnili jiným subjektům budoucí spolupráci,“ popsal Korec Radiožurnálu s tím, že mělo jít o firmu z filmového průmyslu, která shání investory.

Do čínského města Tung-kuan (nebo také Dongguan) cestoval Korec společně se svým náměstkem pro ekonomiku Miroslavem Chalánkem a referentkou zahraničních vztahů Kateřinou Valtovou. Strávili tam sedm dní od 11. do 17. listopadu.

‚Podpis memoranda‘

Číňané vydali o české návštěvě zprávu na webových stránkách města, kde se píše, že Tung-kuan a Zlín podepsaly memorandum o porozumění o přátelské spolupráci.

Primátor Korec i náměstek Chalánek to odmítají, přestože na fotografii připojené k článku stojí u velkoplošné obrazovky s nápisem v čínštině a angličtině „podpis memoranda o porozumění o společném rozvoji přátelských výměn a o spolupráci mezi městem Tung-kuan a Zlín“.

Překlad čínského nápisu pomocí překladače Google | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Nic jsme nepodepsali. Kdybychom tam měli cokoliv podepsat z pozice města, tak to musí schválit rada nebo zastupitelstvo. Nic takového neproběhlo. My jsme nic nepodepsali. Ten podpis memoranda, to podepsaly ty soukromé subjekty, takže to šlo úplně mimo nás,“ vysvětlil Korec.

„Co podepsaly firmy (které s primátorem do Číny cestovaly - pozn. red.), tak podepsaly. Ale pokud se mě ptáte, jestli město uzavřelo nějakou dohodu o porozumění s jakýmkoliv čínským subjektem, tak město nic nepodepsalo,“ řekl Radiožurnálu Chalánek.

Zatímco Korec od začátku odmítal, že by s Číňany mluvil o jakýchkoliv investicích pro město Zlín, Chalánek nejdřív připustil, že se o tématu zmínili. Například v souvislosti s Velkým kinem ve Zlíně, které je už několik let uzavřené.

„Je to jedna z možností, řekl bych, nějaké možné spolupráce v návaznosti na filmový festival, ale nic konkrétního domluvené není,“ řekl Chalánek. Následně svůj výrok ale prostřednictvím tiskového mluvčího Tomáše Melzera popřel.

Někteří zlínští radní cestu kritizují. Třeba další z náměstků primátora - Vojtěch Volf z KDU-ČSL - Radiožurnálu řekl, že s cestou nesouhlasí a že by případné investice nebo spolupráci s Čínou nepodpořil. Podobný názor má zlínský radní za Piráty Jiří Robenek.

Jasně a konkrétně. Česko poprvé označí Rusko a Čínu jako bezpečnostní hrozbu Číst článek

Varování BIS

Primátor Korec není jediným českým politikem, který v nedávné době zamířil do Číny. Radiožurnál před měsícem informoval o cestě poslance Marka Nováka (ANO), který je shodou okolností také ze Zlína.

Novák v Číně jednal s vedením technologické firmy Huawei, na kterou by mohl dopadnout nový český zákon o kyberbezpečnosti, o kterém bude Novák jakožto poslanec také hlasovat. Mimo to tvrdil, že chtěl pro Česko získat pandu velkou. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ho kvůli tomu označil za „dvojnásobného blba“.

I na tyto okolnosti zlínský radní Volf (KDU-ČSL) své kolegy prý před cestou upozorňoval, ale marně.

„O návštěvě jsem nevěděl. Podle informací, které jsem si zjistil, šlo o běžnou reciproční návštěvu s cílem posílit univerzitní a běžné obchodní vztahy,“ napsal nyní Radiožurnálu k cestě primátora Korce 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Před podobnými výpravami dlouhodobě varuje například česká kontrarozvědka BIS. Upozorňuje, že jsou zahraniční návštěvníci při návštěvě Číny pod dohledem místních tajných služeb.

V Česku nadále převládají dezinformační aktivity Ruska a Číny. Snaha bránit se jim sílí, říká Koudelka Číst článek

Čínská strategie

Čína se také častěji zaměřuje na regionální politiky. Sinoložka z pražské filozofické fakulty a zároveň zakladatelka projektu Sinopsis Olga Lomová dodává, že jde ze strany Číny o dlouhodobou strategii.

„Čínští představitelé o tom mluví naprosto nepokrytě: dneska regionální politik, příště možná poslanec nebo ministr. A ty vazby, přátelské kontakty a porozumění získané na regionální úrovni se můžou po dalších volbách promítnout do celostátní politiky. A celostátní politika je součástí evropské politiky a Číně jde především o to ovlivňovat evropskou politiku,“ popisuje Lomová.

Kromě toho Čína podle Lomové zesiluje snahu kontaktovat partnery z Česka, ale i dalších zemí.

„Snaží se budovat jakoby apolitické kontakty, oboustranně výhodné. V kontextu toho, jak Čína podporuje Rusko ve válce na Ukrajině, tak je to i způsob, jak získat sympatie tam, kde Čína evidentně působí velmi nesympaticky,“ uzavírá.