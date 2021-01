Porušení spravedlivé obchodní soutěže, reaguje Čína na vyloučení z tendru na dostavbu Dukovan

Čínská strana vyjadřuje znepokojení nad tím, že se vláda chystá vyloučit čínskou společnost z tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Ve čtvrtečním vyjádření na webu to uvedl mluvčí čínského velvyslanectví v České republice. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) ve středu po jednání s předsedy opozičních stran řekl, že Čína je pro všechny strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem bloku. Praha 22:52 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Jan Sucharda | Zdroj: Český rozhlas

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Havlíček: Čínu jako dodavatele Dukovan vylučují všechny strany. Klíčová budou jednání s ČEZ Číst článek

„Čínská strana si všimla příslušných zpráv a vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že se česká vláda chystá vyloučit čínskou společnost z tendru na zmíněný projekt,“ uvedl mluvčí ambasády. Česko by podle jeho vyjádření nemělo zobecňovat koncept národní bezpečnosti, a vytvářet tak umělou překážku pro vstup čínských společností na český trh. „Takový postup se odchyluje od zásady spravedlivé soutěže, porušuje mezinárodní ekonomická a obchodní pravidla, narušuje běžný tržní řád a poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku,“ doplnil mluvčí.

Čínským společnostem by podle něj Česko mělo poskytnout otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační obchodní prostředí.

Kritizovaná účast Ruska

Politická garnitura je podle Havlíčka rozdělena v tom, zda do tendru pustit Rusko. Důvodem pro jeho setrvání v soutěži je snaha o zvýšení konkurence v tendru. Případné bezpečnostní hrozby, před kterými varuje v případě Ruska a Číny například opozice, je podle Havlíčka možné vyhodnotit v průběhu tendru.

Stát by stavbu Dukovan mohl financovat sám, pokud by zapojení ČEZ bylo drahé, řekl Havlíček Číst článek

O dalším postupu se podle Havlíčka rozhodne v příštích týdnech. Klíčová budou i jednání s energetickou firmou ČEZ. Havlíček ve středu uvedl, že stát by se nově mohl podílet na financování výstavby v Dukovanech ze 100 procent, a to v případě, že by zapojení ČEZ bylo příliš drahé. Vyhodnotí to znalecký posudek. Dříve se hovořilo o variantě financování 70 procent státem a zbylých 30 procent by dal ČEZ.

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila vláda loni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku na konci července. Havlíček a šéf ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022.