Čínská diverze v Praze. Diplomaté pronásledovali viceprezidentku Tchaj-wanu, chtěli ji také vystrašit

Pracovníci čínského velvyslanectví v Praze vedli zpravodajskou operaci proti viceprezidentce Tchaj-wanu při její návštěvě české metropole. Součástí akce byl i plán, že političku budou fyzicky konfrontovat. Zjištění redakce iROZHLAS.cz potvrdilo Vojenské zpravodajství. Tajná služba o incidentu informovala tuzemské ministerstvo zahraničí. Taková čínská diverze je v evropském kontextu bezprecedentní. Praha 5:00 26. června 2025

Byla to první zahraniční návštěva tchajwanské viceprezidentky Hsiao Bi-khim poté, co s kandidátem na hlavu ostrovní země Lai Ching-teem zvítězili ve volbách. Hsiao přijela do Prahy na třídenní návštěvu Česka loni 18. března. V hlavním městě se setkala třeba s vedením Senátu včetně jeho předsedy Miloše Vystrčila (ODS).

Čína výpravu nesla s nelibostí. Tchaj-wan považuje za součást svého území, setkání vedoucích zástupců jiných států s ostrovními představiteli vnímá jako zásah do vlastní integrity. Takové akce však Peking zpravidla doprovodí diplomatickými protesty, v případě pobytu viceprezidentky Hsiao ale zašel mnohem dál. Spustil proti ní zpravodajskou operaci.

„Tyto aktivity flagrantně porušující povinnosti vyplývající z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích byly realizovány mimo jiné osobami legalizovanými na diplomatických pozicích čínského velvyslanectví v Praze,“ potvrdil zjištění redakce Jan Pejšek, mluvčí Vojenského zpravodajství, které čínskou aktivitu odhalilo.

Sledování, až ohrožení

Podle informací iROZHLAS.cz operaci zajišťoval vojenský úsek čínské ambasády, kde pracovali tři diplomaté. Oficiálně se nazývá Kancelář vojenského a leteckého přidělence. Akci Číňané rozjeli ještě předtím, než viceprezidentka Hsiao vkročila na českou půdu. Očekávali ji už před jejím příletem na Letišti Václava Havla.

Rvačka na Fidži V Evropě nemají takové aktivity Číny proti tchajwanským představitelům obdoby. Avšak roku 2020 na Fidži na národní oslavu Tchaj-wanu, kde byla přítomná i část místní politické scény, přišli bez pozvání dva čínští diplomaté. Když je zaměstnanec lokální Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře, která vystupuje de facto jako ambasáda v zemích, s nimiž nemá ostrov oficiální vztahy, požádal, aby odešli, „ošklivě ho zbili“.

„Jednalo se o fyzické sledování viceprezidentky hraničící s jejím ohrožením, o získávání informací o jejím programu a o snahu zdokumentovat její setkání s významnými představiteli české politické a veřejné scény,“ popsal čínské aktivity proti Hsiao mluvčí tajné služby Pejšek.

Čínská ambasáda na zaslané otázky ohledně sledování tchajwanské viceprezidentky a jeho důvodech neodpověděla.

Seznam Zprávy dva týdny po tchajwanské návštěvě informovaly o incidentu, jenž se při ní odehrál. Čínský diplomat málem způsobil nehodu. V centru Prahy jel na červenou poté, co křižovatkou projela kolona s viceprezidentkou. Jak plyne z popisovaného zjištění webu iROZHLAS.cz, nebyla to náhoda. Jednání diplomata bylo součástí čínské diverzní akce.

Demonstrativní kinetická akce

Nemuselo však skončit jen u sledování. Ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský potvrdil, že Peking chtěl viceprezidentku vyděsit. „Zaznamenali jsme dokonce snahu čínské civilní tajné služby vytvořit si podmínky k realizaci demonstrativní kinetické akce vůči chráněné osobě, která však nepřesáhla fázi přípravy,“ popsal ředitel.

Ředitel Vojenského zpravodajství Petr Bartovský. | Zdroj: ČTK / Šimánek Vít

Z informací redakce plyne, že uvažovaným krokem byla kolize s vozem převážejícím viceprezidentku. Nicméně popsaný incident takový pokus nepředstavoval. Čínský diplomat, konkrétně zástupce vojenského přidělence, skutečně „jen“ projel na červenou, aby mohl dál sledovat tchajwanskou delegaci.

V reálném nebezpečí ale viceprezidentka nebyla. Bezpečnostní složky byly natolik blízko čínské akci, že v případě skutečného ohrožení byly připraveny zasáhnout. „Informace byly předány zákonným adresátům, kterými byla přijata patřičná opatření,“ dodal ředitel tajné služby Bartovský.

‚Je to velká nepřístojnost‘

Na dotazy, zda informaci od Vojenského zpravodajství o čínských aktivitách proti tchajwanské viceprezidentce dostalo a zda případně na jejím základě proti čínské ambasádě konalo, třeba zda vyhostilo některého z diplomatů zapojených do operace, odpovědělo české ministerstvo zahraničí zdrženlivě.

„Téma chování pracovníků diplomatických misí je předmětem naší komunikace s čínskou stranou. Ta je velmi dobře obeznámena s naší pozicí týkající se dodržování základních principů, což ale platí obecně pro všechny mise. K detailům tohoto nebo jiných podobně citlivých případů se nemůžeme z pochopitelných důvodů vyjadřovat,“ uvedla jen mluvčí resortu Mariana Wernerová.

V této souvislosti Seznam Zprávy v již citovaném textu upozornily, že si ministerstvo zahraničí nechalo předvolat čínského velvyslance, aby vyjádřilo své znepokojení. Podle zdrojů iROZHLAS.cz z bezpečnostně-diplomatického prostředí ale Černínský palác k odvětě ve formě vykázání některého z pracovníků čínské ambasády nepřistoupil.

„Považuji to za velkou nepřístojnost. Nemyslím si, že je to akceptovatelné. Měli bychom na to reagovat jako suverénní a sebevědomá země. Tohle je ale v pravomoci ministerstva zahraničí, musí to dobře rozmýšlet. Měli bychom si uvědomit, že žijeme ve světě, který je mnohem nebezpečnější než dříve,“ sdělil iROZHLAS.cz k čínské diverzi předseda Senátu Vystrčil.