Vláda zakázala provoz satelitní stanice čínské firmy na Hodonínsku, kvůli varování kontrarozvědky

Vláda Petra Fialy minulý týden schválila v utajeném režimu usnesení zakazující čínské firmě Emposat provozovat pozemní družicovou stanici v jihomoravské Vlkoši, píše server Seznam Zprávy. Důvodem bylo varování kontrarozvědky BIS ohledně možného využití zařízení ke špionáži.

„Zahraniční investice společnosti Emposat může představovat ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. Vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu vydat rozhodnutí o zákazu dalšího trvání zahraniční investice,“ stojí v dokumentu, který přijala Fialova vláda minulou středu.

Jde o první případ, kdy česká vláda zakázala nějaký projekt v souvislosti s využitím zákona o prověřování zahraničních investic, který začal platit v roce 2021 a zaměřuje se na investory ze zemí mimo Evropskou unii, kteří investují v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky. Může jít například o firmy vyrábějící zbraně nebo poskytující kritickou infrastrukturu.

„Naprostá většina zahraničních investorů v ČR žádné riziko nepředstavuje a jejich investice nejsou z bezpečnostního hlediska problematické,“ uvádí ministerstvo na svém webu.

„Investice má minimální dopad na zaměstnanost a ekonomiku, může mít ale vzhledem k povaze zařízení významné bezpečnostní dopady,“ zdůvodnil rozhodnutí pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík.

Server dále uvádí, že Emposat měl k získání pozemku, na němž by stála stanice, využít brněnskou firmu Pekasat. Ta sama lákala investory na financování své vlastní pozemní stanice s pěti anténami. Firma se ale ohradila proti tomu, že by s Emposatem spolupracovala či s ním sdílela finance. Tvrdí, že v satelitní stanici je čínská společnost pouze nájemcem.

„Společnost má u nás pronajatý prostor. Na tom si postavili anténu. To je vše. My se o to, jak mají zajištěný provoz, nestaráme,“ prohlásil ředitel Pekasat Michal Tulek.

Čínská anténa už ve Vlkoši stojí, po jejím odmítnutí ministerstvem průmyslu ji ale firma bude muset odstranit. Peking patří vedle Moskvy podle výročních zpráv BIS k největším hrozbám pro českou bezpečnost.