Stát sáhne do rezerv pro zásoby jehel a stříkaček. Čínský materiál ale ve skladech zůstane

Stát zkraje roku vynaložil maximální úsilí, aby zásilku 1,8 milionu čínských stříkaček s pevnou jehlou dostal do Česka co nejdříve. Z Číny je namísto trajektu přepravilo do Evropy letadlo, protože v opačném případě byl podle ministerstva zdravotnictví termín dodání až na konci dubna.

Půl roku od jeho dodání do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) je jasné, že materiál získaný přes společné dohody Evropské unie má Česko navíc.

„Pokud jde o vámi zmiňované jehly a stříkačky z Číny, v současné době podle našich informací zůstávají ve skladu SSHR jako rezerva pro případ potřeby,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Kryštof Berka.

Čínské stříkačky se do rukou zdravotníků nakonec nedostanou ani v rozesílce očkovacího materiálu, kterou správa hmotných rezerv naplánovala na tento měsíc.

Jehly a stříkačky pro ředění, které nemocnice dostanou, jsou z pohotovostních zásob, které správa nakoupila po vlastní ose. Dodala je prostějovská firma Perfect Distribution, ta spadá do skupiny Agel miliardáře Tomáše Chrenka.

Velká zásilka do nemocnic

Balíky s očkovacím materiálem, které do krajů stát v srpnu rozešle, ale nebude obsahovat pouze jehly a stříkačky na ředění. Správa hmotných rezerv ze skladů uvolní tři čtvrtiny veškerých očkovacích pomůcek.

„Čtvrtinu obdrží fakultní nemocnice, dvě čtvrtiny budou rozděleny mezi kraje,“ potvrdil Radiožurnálu šéf SSHR Pavel Švagr.

Jako první se dočkají zdravotníci ve Zlínském, Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji, dále na Vysočině a v Praze.

„Celkem jde zhruba o 1,9 milionu kusů jehel a asi dva miliony stříkaček pro aplikaci očkovací látky. Potom o 140 tisíc kusů jehel a stejný počet stříkaček pro ředění. Uvolňovat budeme i ředící roztok, zatím asi 2800 kusů,“ uvedl Švagr.

Požadavky pro uvolnění materiálu dalším krajům prý budou následovat. Do konce srpna by mělo být hotovo. O rozeslání očkovacího materiálu ze skladů požádalo správu hmotných rezerv ministerstvo zdravotnictví.

Vláda SSHR na přelomu nadvakrát zaúkolovala získáním dohromady 11 milionů jehel a stejného počtu stříkaček pro aplikaci vakcíny, 800 tisíci jehlami a stejným počtem stříkaček na ředění očkovacích látek a 16 tisíci lahvičkami ředícího roztoku.

Dosud správa hmotných rezerv vydala do krajů bezmála 1,5 milionu kusů očkovacího materiálu.

Česko přes společné dohody Evropské unie dále objednalo 1,8 milionu kusů stříkaček s pevnou jehlou k ředění vakcín od čínského výrobce Wuxi Yushou Medical Appliances a 12 milionů jehel a stejný počet stříkaček pro aplikaci očkování od bulharské firmy Farkol AD se sídlem v Burgasu. Objednávku na bulharský materiál ale ministerstvo zdravotnictví „kvůli dlouhé dodací lhůtě“ na konci dubna zrušilo.