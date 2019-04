Číňané nám zkoušejí prodat technologie, kterými špehují své občany, varuje senátor Fischer

Nezávislý senátor Pavel Fischer chce do horní komory Parlamentu pozvat nejbohatšího Čecha a majitele investiční skupiny PPF Petra Kellnera. V Interview Plus řekl, že by ho zajímalo vysvětlení rizik souvisejících s technologiemi 5G čínské firmy Huawei. Interview Plus Praha 17:33 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Fischer v pořadu Interview Plus mluvil mimo jiné o tom, proč chce do Senátu pozvat Petra Kellnera. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

„Kontrakty, které PPF uzavřela s Huawei, by ve velkém nasazovaly technologie čínských výrobců do České republiky. To nás musí zajímat,“ uvedl Pavel Fischer s tím, že v západních demokraciích je normální, aby se velké firmy jako Facebook nebo Google konfrontovaly s bezpečnostními hrozbami pro stát. A Huawei není výjimkou.

„V Číně vládne velký bratr. Všechny technologie, které nám zkoušejí prodat, tam slouží ke špehování vlastních občanů,“ řekl senátor.

Podle mluvčí PPF - soukromé mezinárodní finanční a investiční skupiny se sídlem v Nizozemsku - Zuzany Migdalové ale Fischer nemá zájem na věcné diskusi, jde mu jen o zviditelnění. „Takovéto politické hry se PPF nebude účastnit,“ sdělila mluvčí.

Fischer namítá, že o věci jednal s představiteli NATO i Evropské unie a podobná diskuse se vede v celé Evropě. „To není téma pro jednu mluvčí nebo finanční skupinu. Celá Evropa to řeší,“ dodává.

Obavy z čínské firmy Huawei jsou podle Evropské komise na místě. Chce proto vyhodnotit rizika Číst článek

‚Šilháme na levé oko‘

Senátor sleduje i chování prezidenta Miloše Zemana, který se podle něj přimlouvá za zájmy PPF. „Je dobře, že dělá ekonomickou diplomacii. Ale když jde o bezpečnost a obranu 10 milionů občanů, tak to je úkol pro celý stát. Například zda máme garance, aby nás Čína nezačala ve velkém odposlouchávat,“ varuje.

„Jde nám o bezpečnostní témata, která nemůžeme nechat jen na jedné firmě. Mě zneklidňuje, že prezident o tom mluví způsobem, jako kdyby to řešil on. Kdesi řekl, že o tom jedná s PPF a podepsal i nějakou novou smlouvu. To by měl občan vědět. Huawei není neutrální firma. Pro bezpečnostní komunitu je otazníkem už deset let,“ upozorňuje senátor.

Prezidentská kancelář oznámila, že na květen chystá pro hlavu státu už pátou návštěvu Číny. Podle Fischera je třeba hlídat, jestli náhodou nemá z prezidentova cestování užitek jen druhá strana. „Bylo by dobré, kdyby dokázal o Číně jednat nejen v Pekingu, ale třeba i s našimi spojenci v unii,“ podotýká.

„Abyste měl férový vztah mezi dvěma hráči, musíte se dívat jasně do očí a dávat na stůl své představy. Mám pocit, že v případě prezidenta trochu šilháme na levé oko,“ míní Fischer.

Hrozba Huawei? Kyberúřad chce informace do konce května, kritické systémy má nejméně šest resortů Číst článek

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebo BIS podle Fischera odvádějí velmi dobrou práci, pro politiky to ale dosud nebylo velké téma. A to se musí změnit „abychom s velkými kontrakty nevyprodali i kus naší suverenity.“

‚Čas se probudit‘

„Čína je pro nás veliká výzva. Protože pokud bychom zapomněli, že je třeba budovat vzájemně výhodné vztahy, tak se z té slavné iniciativy Pás a stezka stane jednosměrka. Musí to být obousměrný provoz podle pravidel, která napíšeme pěkně společně,“ zdůrazňuje Fischer.

Pokud si Evropa nebude klást podmínky v klíčových parametrech, mohou být čínské technologie nebezpečné. Jde například o otázku čínských investic do významných technologických firem, kritické infrastruktury, certifikací, ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat.

Podle Fischera je nyní „nejvyšší čas se probudit“. „V celé Evropě jsme s novými technologiemi zaspali a není možné se spokojit s tím, že to nyní budeme lacino kupovat s dotacemi od Komunistické strany Číny. To by byla velká chyba. Jakmile máte technologie, na kterých poběží celý průmysl, energetika, doprava, tak je třeba hlídat data. Architektura sítí 5G bude vypadat úplně jinak než dnes,“ míní Fischer a připomíná, že Evropa si už dříve dokázala poradit s technologií GSM.

Česká republika by podle něj měla držet se svými spojenci. A to vůči stále sebevědomější Číně, která dává najevo, že jí současný mezinárodní systém nevyhovuje. „Komunistická strana Číny je věrná nejen komunistické ideologii, ale také Mao Ce-tungovi. A Mao byl největší zabiják 20. století,“ dodává senátor Pavel Fischer.