Čínský nátlak na Světě knihy. Žena fotí lidi v tchajwanském stánku, žádala i odstranění vlaječek

„Přišla nějaká paní, pravděpodobně agentka z čínského velvyslanectví, a teatrálně si nás a tchajwanskou vlajku, kterou jsme měli vyvěšenou, aspoň čtyřikrát za 20 minut vyfotila,“ popisuje Tomáš Řízek z Mi:Lu Publishing vznik konfliktu.

Paní ze stánku čínských vydavatelů na Světě knihy přišla fotit stánek prodávající tchajwanské knihy | Foto: Tomáš Řízek

„Když se jí kolegyně ptala, jestli by ráda nějakou knihu, tak zdůraznila, že žádnou nechce, že si nefotí knihy,“ přibližuje Řízek vývoj událostí.

Žena, kterou na oplátku také vyfotil, seděla u stánku s knihami čínských vydavatelů. Na otázky serveru iROZHLAS.cz odpovídat nechtěla s tím, že nemluví dobře česky. Čínsky pak dodala, že nic říkat nechce.

„Vlajku jsme tady původně ani nechtěli vystavovat, ale v okamžiku, kdy nám od nich bylo naznačeno, že Tchaj-wan neexistuje, tak jsme usoudili, že je třeba změnit design našeho stánku,“ doplňuje Řízek, proč ve stánku česko-tchajwanského vydavatelství jsou nyní dvě malé vlajky tohoto asijského ostrova, který si vláda v Pekingu nárokuje.

‚Čínská specialita‘

Ředitel veletrhu Svět knihy Radovan Auer (TOP 09) potvrzuje, že incident zaznamenali. „Od pana Řízka z Mi:Lu Publishing mám informaci, že tam Číňané chodí a pořád si je fotí. Pan Řízek to řeší s velkou grácií, že jim třeba nabízí své knihy, které má v čínštině,“ popisuje Auer.

Protikroky organizátoři nepodnikli. „Monitorujeme to a vyhodnocujeme. Zatím nemáme pocit, že by to bylo nebezpečné nebo ohrožující. Zatím bych to rozhodně nenazval ani konfliktem, ani incidentem, spíš takovou hrou,“ hodnotí Auer.

A dodává, že se festival snaží být maximálně názorově otevřený. „Jako jeden z prvních veletrhů jsme po invazi Ruska zakázali účast jakýmkoliv subjektům spojeným s ruským státem. Rusko je teroristický stát, v tom jsme striktní, ale jinak se snažíme být maximálně otevření,“ vysvětluje.

Zmíněné chování je však dle Auera „čínskou specialitou“. Pokud se totiž na veletrhu s podobným provokativním chováním setkávají, jde výhradně o zástupce pevninské Číny. Dříve požadavky chodily přímo z čínské ambasády v Praze.

Vadí vlajky i loga

Nynější výhrady přišly od agentury, která čínské vystavovatele zastupuje. Už před začátkem festivalu oficiálně požadovala stažení loga ministerstva kultury Tchaj-wanu a Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře z webu Světa knihy, kde jsou uvedeni jako partneři.

Vyzvala také organizátory, ať ze stánku Mi:Lu Publishing odstraní tchajwanské vlajky. Na tuto výzvu ale vedení festivalu nereagovalo.

„Když zjistili, že zde vystavuje pan Řízek, který na Tchaj-wanu vydává české knihy a v Česku tchajwanské a navíc má na stánku dvě malé vlaječky, tak to pro ně byl červený hadr. Okamžitě psali, že to máme odstranit, ale na to jsme nijak nereagovali,“ popisuje Auer.

Podle něj nejde ani tak o spor mezi čínskými a tchajwanskými vystavovateli, ale mezi čínskými vystavovateli a Světem knihy. Mi:Lu Publishing na veletrhu Svět knihy vystavuje už čtvrtým rokem, nakladatelství z pevninské Číny se na festival po čase vrátila.

„Čína u nás dlouhodobě vystavovala, poté jsme ale přivezli čínské disidenty, tak přestali, letos se ale někteří vrátili. Měli ale požadavek, abychom Tchaj-wan neuváděli v katalozích. My jsme všechny jejich požadavky odmítli,“ říká Auer.

Číňané si na něj stěžovali u českého ministerstva kultury, požadovali jeho odvolání. „Ministerstvo jim odpovědělo, že jsme v demokratické zemi a Svět knihy je soukromá instituce,“ uzavírá ředitel veletrhu.

Stánek s čínskými knihami | Foto: Jana Václavíková | Zdroj: iROZHLAS.cz