‚Začali mě kopat do různých míst.‘ Čínská křesťanka vyhrála soud s vnitrem. Podle úřadu jí nic nehrozilo

Čínská křesťanka uspěla s žalobou proti ministerstvu vnitra, které jí odmítlo udělit azyl. Krajský soud v Pardubicích rozhodl, že resort vnitra správně neposoudil její ‚osobní příběh‘. Úředníci tak budou muset řešit její žádost znovu.

„Policisté mě kopali do různých míst – do rukou do nohou. Bála jsem se, že nebudu moci chodit,“ řekla podle rozsudku, který má redakce iROZHLAS.cz k dispozici, při pohovoru k azylové žádosti.

Jedná se přitom už o druhou čínskou křesťanku, která se svou žalobou proti rozhodnutí uspěla. Na podzim dal křesťance označované v rozsudku L. G. za pravdu Krajský soud v Ostravě.

„Krajský soud je přitom názoru, že zatímco žalovaný (ministerstvo vnitra, pozn. red.) shromáždil dostatek podkladů pro posouzení obecné situace v zemi původu žalobkyně, její individuální azylový příběh řádně nevyhodnotil,“ stojí v rozsudku, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Čínská křesťanka, která je v rozsudku označovaná písmeny Y. W., přicestovala do České republiky na jaře 2016 v přibližně osmdesátičlenné skupině příslušníků tamních podzemních církví, které jsou v Číně zakázané. Ministerstvo loni na jaře udělilo azyl pouhým osmi z nich. Zbylým 70 odmítlo ochranu před perzekucemi čínských úřadů udělit.

Jedná se už o druhou úspěšnou žalobou z přibližně třicítky, kterou odmítnutí žadatelé podali. Na podzim loňského roku uspěla jiná čínská křesťanka u Krajského soudu v Ostravě. I o její žádosti tak nyní na ministerstvu vnitra opět rozhodují.

‚Policisté začali kopat do různých míst‘

Y. W. byla podle záznamu z pohovoru, který je uvedený v rozsudku, v roce 2012 v čínskou policií na šest dní zatčena. Z toho, co úředníci z pohovoru zaznamenali, přitom vyplývá, že byla fyzicky napadána a také vystavena psychickému nátlaku.

„Když policisté viděli, že žadatelka (Y. W., pozn. red.) nemluví, srazili ji na zem. Když dopadla na zem, už nic necítila. Po chvíli na zemi se probrala. Následně ji policisté začali kopat do různých míst – do rukou, do nohou. Dle svých slov se žadatelka velmi bála, protože od jiných bratrů a sester věděla, že je mučili. Bála se, že nebude moci chodit… Vyprávěla, že když ji odvedli dolů, svázali jí ruce za židli,“ cituje soud popis zatčení.

Křesťané v Číně patří k pronásledovaným komunitám. Tamní komunističtí vládci sice uznávají katolictví i protestantství, na církve ale dohlíží tajná policie. Další křesťanské církve čínský režim potírá.

Druhý i třetí den se jí podle výpovědi policisté ptali, zda se vzdává své víry. Nutili ji stát, i když nemohla, bili ji po hlavě a když viděli, že usíná, srazili ji na zem a pak ji znovu postavili a nedovolili jí posadit se.

Y. W. popsala i psychické mučení. „Čtvrtý a pátý den pak žadatelce dle jejího sdělení prali mozek, což, jak vysvětlila, znamená, že podle ní se v Číně (původ Y. W. je v rozsudku anonymizovaný, jedná se o doplnění redakce) žádné pověry netrpí a každý sám je tvůrce svého osudu. Sdělili, že mají dva způsoby, jak ji donutit vzdát se víry. Prvním bylo bití a druhým vymývání mozku.“

Z vězení ji podle její výpovědi musel vykoupit manžel za 10 tisíc juanů, přibližně 34 tisíc korun, s tím, že kdyby zjistili, že nadále věří, šla by na 4,5 roku do vězení.

Policie její rodinu podle výpovědi sledovala, policisté chodili k nim domů a kontrolovali manžela a jeho rodiče. Y. W. se stěhovala a schovávala. „Posledním impulzem byla událost, kdy ji hledali funkcionáři v prosinci roku 2015 v bytě jejího tchána a tchýně. Dne 8. 12. 2015 manžel jiné sestry oznámil úřadům, že je žalobkyně (Y. W., poz. red.) stále věřící,“ píše se v rozsudku.

Ministerstvo: Nedošlo k žádnému ohrožení

Ministerstvo vnitra ale došlo k závěru, že Y. W. v její zemi nic nehrozí a že odešla pravděpodobně z ekonomických důvodů.

„… vygradovala svůj azylový příběh a vytvořila údajné obavy z návratu do vlasti, přestože ona sama ve skutečnosti ve své vlasti ohrožena nikdy nebyla. Žadatelce objektivně nikdo nebránil v její víře, respektive jejím vyznávání, nedošlo u ní k žádnému ohrožení či porušení svobody jejího vyznání, ale ani k ohrožení jejího zdraví, života, osobní svobody či jiných jejich základních lidských práv,“ napsali úředníci podle rozsudku v rozhodnutí o neudělení azylu.

Podle krajského soudu není zřejmé, jak úředníci vnitra k takovému závěru došli, protože Y. W. „uvedla tvrzení o jejím zadržení a další závažné indicie nasvědčující jejímu reálnímu pronásledování". Proto rozhodnutí vnitra soud zrušil, a azylový odbor bude muset její žádost posoudit znovu.

Vnitro chybovalo

Mluvčí resortu vnitra Hana Malá nechtěla rozsudek s ohledem na mlčenlivost komentovat. „Správní řízení podle zákona o azylu jsou neveřejná, tudíž nelze sdělovat k jednotlivým případům jakékoliv podrobnější informace,“ uvedla redakci iROZHLAS.cz. Ministerstvo podle ní má dle zákona na nové rozhodnutí standardně šest měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soud.

Krajské soudy v Ostravě a v Pardubicích rozhodly ještě v dalších čtyřech případech, v těch ale odmítnutí čínští žadatelé o azyl neuspěli. Všichni se ale s kasační stížností obrátili na Nejvyšší správní soud, jak redakci potvrdila právnička z Organizace pro pomoc uprchlíkům, která některé žadatele zastupuje, Hana Franková.

Ministerstvo vnitra navíc kvůli postupu ve skupiny čínských křesťanů šetřil Úřad veřejné ochránkyně práv. Ten došel k závěru, že odbor azylové a migrační politiky chyboval, jak nedávno informoval Český rozhlas Plus. O žádné ze 78 žádostí totiž úředníci nerozhodli ve lhůtě stanové zákonem o azylu a opakovaně nesplnili svou zákonnou povinnost informovat žadatele o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí.