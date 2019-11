Nejvyšší správní soud se staví na stranu čínských křesťanů. Vnitro musí žádosti o azyl znovu posoudit

Nejvyšší správní soud vydává verdikty ke kasačním stížnostem čínských žadatelů o azyl, respektive ministerstva vnitra. Jeho závěry se nesou v kritickém duchu nejen vůči resortu, ale i krajským soudům, pokud rozhodly v prospěch vnitra. Žádosti Číňanek a Číňanů tak bude muset odbor azylové a migrační politiky ministerstva posoudit znovu a zohlednit u toho všechny výtky Nejvyššího správního soudu. Praha 14:10 28. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínští křesťané při velikonoční bohoslužbě (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ostravský advokát Ondřej Novák považuje verdikty Nejvyššího správního soudu (NSS) za velký přelom. „Veškeré případy jsou velmi podobné, proto by se závěry NSS měly aplikovat i v ostatních případech,“ řekl Českému rozhlasu Plus.

Novák uspěl na krajské úrovni ve všech dosavadních 14 kauzách a dokonce mluví o výhře: „Je to prohra pro ministerstvo vnitra a vítězství pro čínské křesťany, i když ne vítězství definitivní. Tím bude až udělení azylu v dalším řízení na ministerstvu.“

Jak potvrdila mluvčí NSS Sylva Dostálová, rozsudků je v současné době několik a postupně přibývají další.

Český rozhlas Plus prostudoval dva první verdikty, které se týkají rozhodnutí pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové. Ta se dříve přiklonila na stranu ministerstva vnitra a nevyhověla žadatelům hlásícím se k Církvi Boha všemohoucího. Její stoupenci jsou v Číně pronásledovaní, ale ministerstvo žádosti dotyčných loni v únoru zamítlo.

Nedostatky ministerstva

Podle Barbory Mazalové, právničky z kanceláře veřejného ochránce práv, krajský soud pochybil, když nerozpoznal nedostatky v odůvodněních rozhodnutí ministerstva vnitra a rozhodnutí sám nezrušil.

Nyní tak učinil právě Nejvyšší správní soud a jeho závěry jsou pro resort vnitra i krajské soudy závazné.

Mazalová podotýká, že verdikty jsou důležité i pro ostatní žadatele.

„Část případů čínských křesťanů byla v době vydání rozsudků Nejvyššího správního soudu ještě před krajskými soudy. Ty teď začaly – v návaznosti na rozsudky NSS – rovněž rušit rozhodnutí ministerstva vnitra. To znamená, že někteří z čínských žadatelů se již vůbec nebudou muset obracet na Nejvyšší správní soud,“ vysvětluje.

Rozsudky jsou podle ní významné zejména v azylových záležitostech, ve kterých nemají žadatelé jinou možnost než hledat spravedlnost u soudů. „Jediné, co jim zbývá, pokud mají pocit, že jejich žádost o azyl nebyla adekvátně posouzena, je právě soudní přezkoumání,“ dodává.

Hlavní výtky NSS vůči ministerstvu vnitra Žalovaný (MV) se nijak nevypořádal s otázkou, zda sama příslušnost k Církvi Boha všemohoucího nezakládá odůvodněné obavy z pronásledování

Žalovaný argumentuje, že dotyčný žadatel o azyl žádným pronásledováním v Číně netrpěl, ale v rozporu s tím mu dává k tíži, že nevyužil možnosti vnitřního přesídlení do jiné části země, kde by mu pronásledování nehrozilo.

Na údajně bezproblémovém vycestování z Číny v rámci organizované skupiny nelze stavět nevěrohodnost žadatele.

Vnitro ani krajský soud nedoložily tvrzení, že neúspěšným žadatelům o azyl po návratu do Číny nehrozí špatné zacházení.

Dostanou azyl?

Ministerstvo vnitra na dotazy Českého rozhlasu Plus reagovalo pouze písemně.

„Správní řízení podle zákona o azylu jsou neveřejná, tudíž nelze sdělovat k jednotlivým případům jakékoliv podrobnější informace. K rozsudkům soudů lze však uvést, že obecně soudy nemají pravomoc azyl udělit, vždy mohou pouze vrátit věc k novému posouzení a rozhodnutí ministerstvu vnitra,“ napsala Hana Malá z tiskového odboru resortu.

Rozsudky Nejvyššího správního soudu tudíž neznamenají, že žadatelé azyl dostanou. Jejich šance jsou však podle advokáta Ondřeje Nováka o dost větší: „S ohledem na podrobnost rozhodnutí NSS, který se zabýval a vyjádřil ke všem argumentům ministerstva, lze skutečně očekávat změnu. Lze očekávat, že v krátké době budou vydána nová rozhodnutí, která už budou v souladu s právním řádem České republiky.“

Podle Mazalové nelze výsledek předvídat. „Může dojít k tomu, že ministerstvo opětovně azyly neudělí, ale z hlediska rozsudků NSS je nutné, aby takové případné neudělení bylo adekvátně odůvodněno. Je potřeba, aby ministerstvo správně vyhodnotilo věrohodnost žadatelů a pracovalo s vhodnými informacemi o zemi původu. Aby zkrátka napravilo ta pochybení, která mu soud vytkl,“ upozorňuje.

„Ministerstvo vnitra je povinno zohlednit výtky, které Nejvyšší správní soud v daných případech uplatnil, a v nových rozhodnutích se s nimi musí vypořádat – například obstarat si dodatečné informace o zemích původu,“ potvrdila Hana Malá z ministerstva.

Je možné, aby ministerstvo žadatele opakovaně odmítalo třeba i několik let? Ostravský advokát Ondřej Novák si to nemyslí.

„Donekonečna to určitě takhle být nemůže, že by soudy vracely rozhodnutí ministerstvu. Pokud by v budoucnu docházelo k nějakým dalším excesům v rozhodovací praxi ministerstva, tak nejnovější judikatura připouští možnost, aby soudy ve výjimečných případech udělily azyl namísto ministerstva, i když mu to vnitrostátní normy neumožňují,“ podotýká.

Hlavní výtky NSS vůči krajskému soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích NSS se neztotožnil s rozhodnutím krajského soudu, který zamítl žalobu na vnitro pro nadbytečnost s tím, že šlo o žalobu odkazující se na několik případů z řad čínských křesťanů a podle krajského soudu je zapotřebí každou posuzovat individuálně. Podle NSS krajský soud porušil povinnost přesvědčivě zdůvodnit, proč se rozhodl neprovést uvedené důkazy.

NSS odmítl tvrzení krajského soudu, že o pronásledování dotyčného v Číně jít nemohlo, pokud stěžovateli nikdo nebránil v jeho víře, resp. v jejím vyznávaní doma v utajení. A pozastavil se nad tím, že krajský soud se v této věci odkazuje na oficiální čínské orgány, ze kterých má žadatel o azyl obavy.

NSS odmítl stanovisko krajského soudu, že popsané incidenty na policejní stanici nepřestavovaly akt pronásledování, ale kriminální čin policistů (dotyčný měl být bit a zraněn, poté 20 dní v neschopnosti). Pokud by stěžovatelova tvrzení byla věrohodná, nemá NSS pochyb, že by svou intenzitou šlo o akty pronásledování dle zákona o azylu.

Podle NSS krajský soud i vnitro posoudily nevěrohodnost žadatele o azyl nepřesvědčivě. Krajský soud jen zopakoval tvrzení resortu a přidal navíc ironizující poznámky jako například: „Výše popsané brutální násilí na těle žalobce KUPODIVU nezanechalo žádné trvalé následky…, neměl zlomené žebro či jinou kost v těle.“

Čínští křesťané v Česku

Sami čínští křesťané cítí mírnou úlevu, ale stále je neopouští strach z deportace. „Teď, když po rozhodnutí NSS jdou případy některých bratří a sester zpět na ministerstvo, tak se cítí o trochu lépe. Doufáme, že úředníci, kteří s našimi případy nakládají, se dozvědí pravdu o pronásledování křesťanů v Číně a že jim to při rozhodování pomůže,“ řekla pětadvacetiletá Eliška, jejíž pravou totožnost Český rozhlas Plus zná, ale z důvodu její bezpečnosti se jej rozhodl nezveřejnit.

Eliščini souvěrci se prý chtějí zapojit do české společnosti a většina si našla práci už po půl roce. „Bratři a sestry, které znám, se velmi chtějí integrovat. Chtějí něco udělat pro Čechy, pro tuto společnost. Chodí do kostela, učí se česky a navazují přátelství s místními lidmi,“ přibližuje žena. Podle ní pracují na zahradách, v továrnách, kuchyních nebo dělají úklidové práce.

Stále však mají obavy z neudělení azylu a cítí se částečně ohroženi i na území Česka. „Je obecně známo, že čínská vláda posílá hodně agentů i do jiných zemí. Setkala jsem se s divnými lidmi, kteří vůči čínským křesťanům vyslovovali výhrůžky, takže si myslím, že mohu být stále sledovaná čínskou vládou,“ popisuje.

Šetření Šabatové

Na krajské soudy se obrátili advokáti jednotlivých žadatelů poté, co ministerstvo vnitra loni ze sedmdesáti osmi žádostí o azyl vyhovělo v osmi případech a u zbylých sedmdesáti neudělilo žádnou formu mezinárodní ochrany. Právníci od té doby upozorňují, že argumentace vnitra ve zdůvodněních rozhodnutí je velmi podobná, ať už dotyční azyl získali, či nikoliv.

Ke stejnému zjištění došla nedávno ve své závěrečné zprávě v meritu věci (tedy v otázce, zda při posuzování žádostí resort postupoval dle zákona, či nikoli – pozn. red.) i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Ve zprávě, kterou Český rozhlas Plus získal od advokátů, řeší především otázku, proč jedni uspěli a jiní ne. Odpověď nenachází. Právnička Barbora Mazalová se k této zprávě nechtěla vyjadřovat, protože šetření vůči ministerstvu ještě nebylo uzavřeno.

Již dříve ombudsmanka šetřila průtahy v řízeních s čínskými křesťany ze strany ministerstva. Svou předchozí zprávu uzavřela s tím, že vnitro překročilo zákonné lhůty ve všech 78 případech.