Církev zakázala knězi Puvákovi veřejně sloužit mši a vystupovat v médiích. Z pedofilie ho ale nepodezřívá

Církev nepodezřívá kněze Marcela Puváka z toho, že by chtěl mít sex s nezletilým. Přesto ho ale ostravsko-opavská diecéze minulý týden uvolnila ze správy dětmarovické a doubravické farnosti. V aktech diecéze se ale také píše, že mu církev zakázala „veřejné slavení mše svaté a ostatních svátostí a svátostin a vystupování v médiích.“ Praha 7:01 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kněz Marcel Puvák | Zdroj: Reprofoto z Historia księdza z Czech (uwaga materiał jest obrzydliwy)

„Dle dosavadních poznatků z našeho šetření nebylo prokázáno, že by se pan Puvák dopustil trestného činu, u něhož by trestní řízení bylo vyhrazeno Kongregaci pro nauku víry,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí ostravsko-opavské diecéze Pavel Siuda. Tato instituce ale řeší pouze takové mravní delikty, které se týkající nezletilých osob. Církev tak Puváka z pedofilie nepodezřívá.

Kněz Puvák rezignovat měl. Nemůže hlásat o morálce, když byl přistižený při činu, říká církevní právník Číst článek

Diecéze ale s finálním rozhodnutím čeká na vyšetřování katovické policie. V případě, že by policisté došli k závěru, že mladíkovi bylo méně než osmnáct let, začala by případ řešit i nadnárodní Kongregace pro nauku víry.

Předběžná opatření

Puvák ale přesto požádal o uvolnění ze správy obou farností. „Byl si vědom, že svým jednáním v rozporu se svými sliby způsobil pohoršení, a v této situaci by těžko mohl být svým farníkům morální autoritou,“ vysvětlil jeho důvody mluvčí diecéze Pavel Siuda.

Reportér o sexuálním zneužívání v církvi: To téma pálí i řadu kněží, ale jít proti hierarchii je téměř nemožné Číst článek

V aktech diecéze se ale také píše, že mu církev zakázala „veřejné slavení mše svaté a ostatních svátostí a svátostin a vystupování v médiích.“ Obě rozhodnutí patří mezi takzvaná předběžná opatření, která církev uděluje například v případě, že může docházet k pohoršení nebo pokračování trestné činnosti. Jejich využívání je podle Siudy v církvi zcela běžné. „Je to srovnatelné s postavením mimo službu u policisty,“ dodal.

Církevní právník Damián Němec ale serveru i ROZHLAS.cz řekl, že zákaz veřejného sloužení mše a vystupování v médiích je u nás výjimečný. „Uděluje se v rámci naší republiky tak jednou za pět let, v rámci diecéze potom zhruba jednou za dvacet až třicet let,“ upřesnil.

Polský podnikatel Zbigniew Stonoga zveřejnil video, na kterém se Puvák doznává k tomu, že chtěl mít pohlavní styk s jiným mužem, na konci října. Stonoga uvedl, že podle předcházející konverzace na internetu bylo Puvákovi jasné, že dotyčný muž je mladší 15 let. Tuto konverzaci zveřejnil také jako součást videa. Puvák ale toto podezření odmítl.

Kauza Marcela Puváka na konci října zveřejnil polský podnikatel Zbigniew Stonoga video, ve kterém se bývalý dětmarovický farář Marcel Puvák doznává k tomu, že chtěl mít sex s mužem

podnikatel ve videu ale zveřejňuje i internetovou komunikaci, která má dokládat, že kněz chtěl mít pohlavní styk s mužem mladším patnácti let, Puvák tato nařčení odmítl

ihned po zveřejnění videa kněz rezignoval na své církevní funkce

případ vyšetřuje polská policie, zároveň se jím zabývá ostravsko-opavská diecéze, která bude soudit faráře podle církevního práva