Církev nevýhodně půjčila lukrativní pozemek Zemanovu známému. Parcela ale patřila Praze

Pražské arcibiskupství za éry Dominika Duky propůjčilo na sedmdesát let pozemek teplickému developerovi Jaroslavu Třešňákovi, který má blízko k exprezidentovi Miloši Zemanovi. A to za devět milionů korun. Parcela tu dobu už ale arcibiskupství nepatřila. Vlastnila ji oficiálně Praha, jejíž pracovníci ale majetek nezanesli do katastru nemovitostí. Praha 17:28 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Třešňák. V prezidentských volbách v roce 2018 byl sponzorem kampaně Miloše Zemana. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pozemek se nachází mezi pražskou Trojou a Bohnicemi. A podnikatel Jaroslav Třešňák ho potřebuje ke stavbě obchodního domu. Nedaleko by také měla být konečná lanovky, která podle plánů magistrátu povede z Podbaby.

Jak církev hospodaří na vrácené půdě? Udržitelnost ji příliš nezajímá, změnu prošlapávají v Plzni Číst článek

Arcibiskupství parcelu Třešňákovi propůjčilo na sedmdesát let, a to za devět milionů korun. „Úplata je v takovém případě výrazně nižší, než by byla kupní cena. Není to příliš výhodné pro majitele pozemku,“ komentoval byznys pro Reportéry České televize realitní makléř Tomáš Kučera.

Pozemek má podle něj hodnotu desítek milionů korun. „Majitel prodělal kolem padesáti milionů korun,“ podotkl. „Jsem v realitách 22 let a setkal jsem se s tím poprvé,“ uzavřel.

Pražské arcibiskupství ale zobchodovalo pozemek, přestože mu v té době už nepatřil. O parcelu se totiž roky vedly mezi Prahou a arcibiskupstvím soudní spory. A v roce 2008 připadla definitivně hlavnímu městu, uvedl radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Hlavní město ale jako majitel pozemku nemůže dohodu jednoduše zrušit. „Podnikatel Třešňák si v dobré víře nabyde právo stavby. A pak to, co tam postaví, se bude snažit zlegalizovat na úkor hlavního města Prahy a jejích práv,“ upozornil Petr Leyer, analytik Transparency International.

,Nic o tom nevím‘

Sama Praha má ale na této situaci svůj podíl. Hlavní město totiž po vyhraném soudu nenechalo vlastnictví přepsat na katastru nemovitostí. Dál v něm proto byla uvedena církev.

Hadí lázně v Teplicích zůstanou kulturní památkou, potvrdil Nejvyšší správní soud Číst článek

„O právu stavby rozhodlo pražské arcibiskupství. Rozhodlo tak v dobré víře, že pozemek v Praze Troji patří farnosti Praha–Bohnice. Teprve později se ukázalo, že vlastníkem je Magistrát hlavního města Prahy,“ přiblížil mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz. A doplnil, že o soudním sporu nevěděl.

„Společnost JTH Trend jednala v dobré víře s právoplatným vlastníkem tak, jak byl zapsán u příslušného katastrálního úřadu,“ uvedla mluvčí skupiny JTH Radka Metz.

Obchod se odehrál za éry pražského arcibiskupa Dominika Duky. „Jsem důchodce, který už rok nezná celý chod, tak vám nemůžu dát odpověď. Nic o tom nevím,“ řekl Duka.

Třešňák podporoval Miloše Zemana v roce 2018 v prezidentské kampani. Vlastnil v Teplicích několik objektů, které postupně zchátraly nebo chátrají. Nejznámějším příkladem jsou známé Hadí lázně. „Nikdy jsem se nepřimlouval kvůli pozemkům arcibiskupství,“ komentoval pro Českou televizi Miloš Zeman.

Hlavní město se tak kvůli pozemku znovu soudí.