Počkáme na rozhodnutí Senátu, říká Duka o církevních restitucích. Dotýkají se podle něj hlavně židů

Římskokatolická církev vyčká na rozhodnutí Senátu o návrhu na zdanění církevních restitucí. Až pak podnikne další kroky. Po zasedání České biskupské konference to oznámil kardinál Dominik Duka. Postupovat chce společně s ostatními církvemi a Federací židovských obcí. Jednat hodlá s premiérem a příslušnými ministry. Podle kardinála by novela dopadla hlavně na nejmenší a nejslabší adresáty náhrad. Praha 20:43 31. ledna 2019

Senát by měl o novele o majetkovém vyrovnání s církvemi hlasovat po 27. únoru. Ve sněmovně zdanění náhrad za škody za dobu komunistického režimu prosadili komunisté s pomocí SPD a vládních stran ANO a ČSSD.

„Chceme počkat na řešení Senátu. Je potřeba říci, že musíme jednat společně,“ řekl Duka. Oznámil, že představitelé římskokatolické církve se už sešli s předsednictvem Ekumenické rady církví, která zastřešuje ostatní křesťanské církve. Spolupracovat chtějí s Federací židovských obcí.

„Především se dotýkají židovské komunity, kterou připravil o majetek nacismus. Přišel komunismus a připravil je o další majetek. A pak i my cítíme, že je to porušení slušného chování, smlouvy, zákona, protože odškodnění se nedaní,“ řekl.

„Nemohu říct všechny detaily, musíme skutečně počkat na řešení (Senátu). Nebudeme vstupovat do přípravy jídla,“ myslí si. „Naše kontakty s Federací židovských obcí jsou skutečně nadstandardní,“ dodal.

Termín schůzky s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministry zatím nepadl. Situaci za církve řeší právníci a další odborníci.

Rozhodnutí koncem února

Zdanění církevních náhrad za majetkové křivdy bývalého komunistického režimu, prosadila minulý týden ve sněmovně KSČM s pomocí SPD a vládních ANO a ČSSD. Senát by měl o návrhu rozhodnout koncem února.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard. Za nevrácené budovy a pozemky mají získat během 30 let 59 miliard navyšovaných o inflaci. Vyplácejí se od roku 2013. Zákon fakticky znamená odluku státu a církví.

O novele Duka mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Otázku prý nedořešili. Podle kardinála je to záležitost Parlamentu a Ústavního soudu. Řekl, že hlasování ve sněmovně vypadalo jako „commedia nera neboli černá komedie v režii komunistické strany“ a představuje také „citlivé věci, které se dotýkají české povahy“.

Podle Duky sněmovní jednání ukázalo, že neplatí to, že by komunisté vládu tolerovali. „Je to tichý společník, který má rozhodující hlas. Jako benjamínek Konfederace politických vězňů říkám - Bože, čeho jsme se to dočkali?“ řekl jako bývalý politický vězeň kardinál. Podotkl, že církve za pronásledování komunistickým režimem pomstu nežádaly.

Brněnské České vysoké učení technické podle Duky po pádu totality odhadlo, že škody na zdevastovaných církevních objektech činí 40 miliard korun. V dnešních cenách by obnos byl mnohem vyšší. Parlamentní komise v minulosti před schválením zákona o restitucích spočítala, že totalitní režim získal za čtyři desetiletí z církevního majetku 160 miliard korun, řekl Duka.

Česká biskupská konference ve čtvrtek jednala také o rozdělení peněz z církevní sbírky, výročních akcích devítkového roku či o sčítání účastníků bohoslužeb. V prohlášení biskupové odsoudili antisemitismus.