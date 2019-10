Církve byly proti ostatním restituentům nehorázně zvýhodněny, tvrdí místopředseda ČSSD Veselý

Úterní rozhodnutí Ústavního soudu, který na návrh senátorů zrušil návrh o zdanění náhrad církevních restitucí, budí emoce. Premiér i prezident už prohlásili, že rozhodnutí plně respektují, Andrej Babiš (ANO) si ale myslí, že náhrady byly chybně vypočtené. „Církevní restituce podle nás nebyly nastaveny spravedlivě a správně,“ řekl v Interview Plus místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Interview Plus Brno 20:46 16. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ČSSD a bývalý starosta Písku Ondřej Veselý | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Návrh nebyl náš, byl komunistů, ale podpořili jsme ho, protože podle nás nebyly církevní restituce nastaveny spravedlivě a správně. Tento návrh to nějak řešil, byť jsme tušili, že to nemusí být ústavně korektní,“ nechal se slyšet člen vedení sociální demokracie ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Na otázku, jestli s poslaneckým návrhem na zdanění náhrad souhlasili hlavně kvůli komunistům, kteří tolerují koaliční vládu ANO–ČSSD, poslanec odpovídá: „My o toleranci s KSČM nejednáme. To hnutí ANO, respektive premiér Babiš.“

ČSSD podle Veselého považuje nastavení církevních restitucí za velmi nespravedlivé. „Jsou nastaveny tak, že je to kompletně ve prospěch církví a stát přichází o daleko víc peněz, než by přicházet měl,“ říká.

„Uznávám, že tady máme jistý dluh k občanům této země, protože to byli (straničtí) kolegové, kteří už ve sněmovně nejsou, kteří slibovali, že zkusí s restitucemi něco udělat. Nebudeme si nic nalhávat – pokus, který byl tehdy učiněný, byl chabý,“ pokračuje.

„Nějaké návrhy jsme připravovali ve vládách Miloše Zemana nebo Vladimíra Špidly. Nic jsme ale nedotáhli do konce, to přiznáváme.“

‚Nehorázně zvýhodněné‘

Místopředseda sociálních demokratů pak prý nijak nezpochybňuje, že by se měl vrátit majetek církvím, vadí mu něco jiného.

„Jsem přesvědčen, že církve mají úplně stejnou pozici jako všichni ostatní restituenti. V tu chvíli nechápeme, že byl nastavený tak obrovský rozdíl vůči ostatním, zejména vůči fyzickým osobám. Církve byly jednoznačně a naprosto nehorázně zvýhodněny, a to náhradami, které jsou jim vypláceny, a způsobem jejich výpočtu. O něčem podobném se běžným restituentům z 90. let ani nezdálo.“

Proč? „Je to naceněním majetku. Když dnes kupujete lesní pozemek, tak za 3,30 Kč/m₂, za zemědělskou půdu tak kolem 1,50–5 Kč/m₂. Pozemky pro účely církevních restitucí byly naceněny na částku 44 Kč/m₂,“ vysvětluje.

„Druhá věc by se řešit dala a je to jeden z našich nápadů. Tímto nehorázným a předraženým způsobem byl naceněný majetek, který neměl být církvím vydán. Nicméně církve se o tento majetek soudí a někdy ho i získávají. To znamená, že my jim zaplatíme za majetek, který jim nemá být vydán, a oni ho nakonec vlastní. To je, jak kdyby si zaplatil náhradu za něco, co někdo jiný neměl dostat, a on to potom dostal a nechal si i ty peníze.“

Je tady tak prý jakási dvojitá náhrada směřovaná některým církvím. Pokud totiž soud rozhodne, že nějaká budova nebo pozemek má církví patřit, přestože majetek stát nevydal, najednou získá jak majetek, tak finanční náhradu.

„Taky teď debatujeme o modelu, jak alespoň tento krok zvrátit. Když bude majetek nějaké církvi nakonec vrácen, tak aby byla povinna náhradu vrátit, nebo aby ta náhrada, která jí byla vyplacena, byla snížena,“ vysvětluje.

O kolik jde?

O jak velký majetek tímto způsobem vlastně stát přichází? „Přece ode mne nečekáte, že vím o každém pozemku, o každém domě, které církve získaly,“ odpovídá.

„Neříkám, že nemám žádná data, ale nemám kompletní data. Protože soudy probíhají stále. Jsou žalovány soukromé osoby, právnické osoby, obce, kraje a města. To znamená ty osoby, jejíchž majetek vydáván být neměl, protože měl být vydáván pouze majetek státu,“ dodává Veselý.

Jsou ale církve to samé co fyzické osoby? Jde to vůbec srovnávat? „My jsme nejvíc ateistický národ na světě. Zhruba 30 % lidí se hlásí k nějaké víře. Nevidím důvod, proč by církve, které plní nějakou roli pro těch 30 %, měly dostávat nepřiměřené náhrady,“ myslí si poslanec.

Veselý dále upřesňuje, že „církve nejsou nic mimořádného, nestojí mimo společnost“. „Církev je mimořádná v tom, že poskytuje duchovní služby, ale jen pro těch 30 % lidí. Ale vše ostatní, co dělají (vzdělávání, sociální pomoc, péče o sakrální majetek), to dělají i jiné subjekty a těm nepřiplácíme žádné církevní náhrady.“

A neměl by stát mít nějaký „morální dluh“ k církvím, který pramení z doby po roce 1948? „Komunistický režim byl zrůdný a odnímání majetku jak fyzickým, tak právnickým osobám v pořádku nebylo,“ dodává místopředseda ČSSD.

V audiozáznamu Interview Plus si poslechněte odpovědi i na otázky, jak se poslanec dívá na tureckou invazi do Sýrie nebo proč, jako člen několika zahraničních sněmovních výborů, umí anglicky pouze částečně. Ptal se Jan Bumba.