KSČM: zdanění církevních restitucí je naší vlajkovou lodí. ‚Zdaňovat vrácení ukradeného je podivné,‘ míní ODS

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na církevní restituce se ptá Věra Štechrová

Podle předsedy poslaneckého klubu komunistů Pavla Kováčika požadavek na zdanění církevních restitucí, a tak i jakousi revizi smlouvy, není nic nového. „Teď je tento zákon v poslaneckém třetím čtení a ANO i ČSSD o něm až dosud hlasovaly,“ říká Kováčik.

„Nedokážu si představit, že bychom církevní restituce, které jsou dlouhodobou vlajkovou lodí našich programových i věcných požadavků, bez mrknutí oka opustili. Že bychom mohli podpořit vládu, která by naši prioritu nepodpořila,“ doplňuje. Sedm bodů KSČM, tzv. toleranční patent, podle kterého komunisté novou vládu ANO a ČSSD podpoří, se prý ale nijak nemění a měnit nebudou.

K projednávání církevních restitucí ve Sněmovně: návrh zákona na zdanění náhrad poslanci @CSSD jednoznačně podpořili v prvním čtení a nechystáme se na tom nic měnit. — Jan Hamáček (@jhamacek) 3. června 2018

„Jsme seriózní, demokratická strana, která po referendu sociálních demokratů zasedne, tedy náš ÚV KSČM, a rozhodne o dalším postupu,“ vyjmenovává Kováčik. Jak se na zdanění církevních restitucí dívá opozice?

Místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček tvrdí: „Když už se jednou o církevních restitucích rozhodlo, byly podepsány smlouvy s jednotlivými církvemi, na základě kterých se začal majetek vydávat, je teď protiprávní do toho jakkoli vstupovat. Vyvolá to jen další soudní pře. Když přece stát něco podepíše, tak to má taky dodržet.“

Tato revize je protizákonná

„Když se něco ukradne, což církvím komunistický stát udělal, tak teď zdaňovat vrácení jednou ukradeného, se mi zdá podivné,“ dodává.

„Revidovat jakoukoli smlouvu přece můžete, jen když s tím souhlasí i druhá strana. Tady se s církvemi nikdo nebaví. Není to přece jen o vracení ukradeného majetku, ale i o to, že bude církvím postupně klesat i příspěvek od daňových poplatníků na chod církví. Je to tak jistá odluka církví od státu. Na to se nějak pořád zapomíná,“ dodává poslanec Skopeček.