Zabránění bezpráví i odvolání k evropskému soudu. Politici reagují na zrušení zdanění církevních restitucí

Rozhodnutí Ústavního soudu, který se postavil proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí, je třeba respektovat. Řekli to ministr vnitra Jan Hamáček, kultury Lubomír Zaorálek (oba ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Na stejné stanovisko se omezil i prezident Miloš Zeman. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska ústavní soud zabránil zvůli a bezpráví. Předseda ODS Petr Fiala si myslí, že zvítězila spravedlnost. Praha 16:26 15. 10. 2019 (Aktualizováno: 16:54 15. 10. 2019)

ČSSD podle Hamáčka vyčerpala možnosti, jak podle jejího názoru špatně konstruované restituce zvrátit. Sociální demokracie je podle něj nadále přesvědčena, že způsob zvolený tehdejší vládou pro vyrovnání s církvemi nebyl spravedlivý vůči ostatním restituentům.

„My jsme byli a stále jsme přesvědčeni, že způsob zvolený pro vyrovnání s církvemi nebyl spravedlivý zejména z hlediska toho, jak byl oceněn majetek,“ uvedl Hamáček.

Podle Schillerové si rozpočet s výpadkem vyplývajícím z rozhodnutí ústavního soudu poradí. „Ústavní soud byl jediný, který mohl takto rozhodnout. Plně to respektujeme. Samozřejmě se seznámíme s tím rozsudkem podrobně. Co se týče těch peněz, tak tam byl postupný náběh a určitě si s tím při této malé částce, o které hovoříte, rozpočet poradí,“ citoval ministryni financí Radiožurnál.

Zaorálek zdůraznil, že se musí s verdiktem soudu teprve podrobně seznámit. „Měl jsem v ruce různé názory a byly i ty, že to naše rozhodnutí ústavní je, nakonec vrcholný verdikt je v rukách Ústavního soudu,“ řekl. Peníze vybrané ze zdanění restitucí mohly podle něj směřovat na památky. „Doufám, že ty peníze i tak u památek skončí a účel bude naplněn i takto,“ konstatoval.

Prezident Zeman plně respektuje rozhodnutí Ústavního soudu, který se postavil proti zdanění církevních restitucí, sdělil bez dalších podrobností mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

‚Garantovaná věčná ostuda‘

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska díky rozhodnutí Ústavního soudu mají církve garantováno to, co jim patří. „Ústavní soud zabránil zvůli a bezpráví. Křesťanské církve a Federace židovských náboženských obcí mají garantováno to, co jim patří. Poslanci, kteří se na tomto pokusu o komunistickou krádež podíleli, mají garantovanou věčnou ostudu,“ myslí si Kalousek.

Rozhodnutí soudu přivítal také předseda lidovců Marek Výborný. „Od počátku jsme upozorňovali na to, že se jedná o hanebný obchod vlády hnutí ANO a ČSSD s KSČM, potažmo i s hnutím SPD. V tomto smyslu jsme také předjímali, že se jedná o krok protiústavní. Vítám, že Ústavní soud potvrdil, že Česká republika je demokratickým státem, kde právní jistoty platí pro všechny,“ citoval Radiožurnál Výborného.

Předseda ODS Petr Fiala na twitteru napsal, že „komunisté už jednou majetek církvím už jednou ukradli“. „Nyní na něj chtěli sáhnout znovu za pomoci vlády, které jsou fakticky členy. Proto jsme se obrátili na Ústavní soud, který nám dal za pravdu a zdanění církevních restitucí zrušil. Dnes zvítězila spravedlnost,“ říká šéf ODS.

„Jsem moc rád, že u nás pořád ještě neplatí, že kdo má moc, může cokoliv,“ napsal na twitteru šéf poslanců STAN Jan Farský.

„Z cyklu cituji sebe: ‚Vláda nedoložila údajné předražení církevních restitucí v době, kdy byly přijímány. A bez toho, aby vláda doložila takové předražení, máme za to, že je velmi vysoká pravděpodobnost, že tento návrh zruší Ústavní soud jako protiústavní‘,“ uvedl na twitteru pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

‚Pominul zájmy občanů‘

„KSČM jako demokratická strana respektuje toto rozhodnutí Ústavního soudu. Máme však za to, že není spravedlivé, že tady v krátké době byly pominuty zájmy občanů. Vzpomeňme jen před několika málo dny rozhodnutí ve věci družstva Svatopluk,“ předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Ústavní soud nedávno odmítl stížnost družstva Svatopluk proti verdiktu Nejvyššího soudu, podle kterého mají někdejší klienti H-Systemu vyklidit domy v Horoměřicích u Prahy.

„Jsme přesvědčeni o tom, že celý souboj nemůže skončit tím, že to rozhodl Ústavní soud. Naši experti posuzují a následně budou připravovat i možnost pro posouzení této problematiky evropskými institucemi,“ poznamenal Kováčik na tiskové konferenci.

„V řadě případů se občané České republiky obrátili na evropské instituce úspěšně. Osobně myslím, že tato témata musíme jako komunisté zvedat a nesmíme je nechávat ležet,“ dodal. „Posoudíme další možnosti. Pokud tam nějaké budou, buďte ujištěni, že je využijeme,“ řekl také šéf komunistických poslanců.

Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, dříve argumentovali jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Předkladatelé z KSČM uvedli, že by stát mohl získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí.

„My chceme podotknout zejména, že nám šlo o hlubokou nerovnost, která se týkala zejména zemědělského a lesního půdního fondu ve vztahu k ostatním restitučním návrhům,“ řekl místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

‚Restituují církve, které neexistovaly‘

Předseda SPD Tomio Okamura novinářům řekl, že jeho hnutí chtělo napravit stav, kdy náhrady dostávají i církve, které neexistovaly před rokem 1989. „Tento stav, kdy restituují církve, které nemají co restituovat, jsme chtěli narovnat,“ uvedl.

S výrokem soudu proto SPD nesouhlasí. „Rozhodnutí Ústavního soudu ale vnímám v rámci ČR jako to nejvyšší, takže si myslím, že tato záležitost je z tohoto pohledu uzavřena,“ řekl.

Zdanění prosadila vláda ANO a ČSSD s podporou poslanců KSČM a SPD, když přehlasovala veto Senátu. Prezident Miloš Zeman zákon podepsal v květnu. Ústavní soud konstatoval, že dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem míří proti základním principům demokratického právního státu.

Soud vyškrtl z právní úpravy jen několik slov, v praxi to ale znamená, že zrušil zdanění církevních restitucí, zdůraznil hned na začátku pondělního vyhlašování soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Kdyby soud nezasáhl, podléhaly by finanční náhrady za nevydaný majetek devatenáctiprocentnímu zdanění od ledna 2020.