Pět let církevních restitucí: stát předal majetek za desítky miliard, soudy řeší poslední nejasnosti

Stát už církvím vrátil v rámci restitucí skoro všechen požadovaný majetek. Zákon o narovnání platí pátý rok a za tu dobu církve dostaly nemovitosti, pozemky, lesy nebo umělecká díla za desítky miliard korun. Zbývá už dořešit jen pár nejasných nároků, které se dostaly k soudu. Praha 6:00 27. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Církve v rámci restitucí získaly i mnoho objektů, většinou však ve špatném stavu (ilustrační foto) | Zdroj: Věznice Valdice

Nedávno dostal vzácná plátna i brněnský řád milosrdných bratří. „Určitou finanční hodnotu ty obrazy mají, ale pro náš řád jsou tyto obrazy důležité, že jsme získali z pražského kláštera jen je. Pro řád je víc důležitá výpovědní hodnota než ta historická,“ popisuje Českému rozhlasu PLUS představený řádu Martin Richard Macek, který stojí u čtyř obrazů ze 17. století.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o restitucích

Řád kvůli nim podal žalobu, nakonec se ale s Národní galerií dohodl na vrácení děl mimosoudně. Plátna jsou zatím v brněnském depozitáři, ale řád by je rád vystavil.

„My jsme je přivezli relativně nedávno – před pár týdny. Jiná plátna a obrazy aktivně hledáme a nabízíme je institucím – ať už soukromým, nebo hlavně státním, městským, krajským. Do sbírek nebo ku příležitosti výstav,“ dodává představený.

Právě zmiňované obrazy jsou jednou z posledních položek na seznamu vydávaného majetku. Církve podaly celkem čtyři tisíce žádostí – týkaly se staveb, pozemků nebo uměleckých děl. Skoro vše už podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla dostaly.

„Co se týče té naturální restituce, tak jsme na samém konci. Je několik sporných položek, ale to jsou skutečně marginální záležitosti. Více méně můžeme tento proces považovat za ukončený,“ vysvětlil Přibyl.

Zdevastované objekty

Vláda Petra Nečase odhadovala, že stát vydá církvím majetek za zhruba 75 miliard korun. Česká biskupská konference nechce tuto sumu potvrzovat, ani vyvracet. Některý předaný majetek je navíc ve velmi špatném stavu.

„Ty hospodářské dvory, které církev historicky vlastnila – třeba Arcibiskupství pražské jich mělo dosti – jsou černou dírou. To jsou tak zdevastované objekty. Z hlediska krátkodobého využití by to nemělo smysl,“ dodal.

Madonu z Veveří musí Národní galerie vrátit církvi, rozhodl soud Číst článek

Církve získaly vedle staveb zpět například i 50 tisíc pozemků. Že je vydávání u konce potvrzuje Monika Machtová ze Státního pozemkového úřadu. „Doposud bylo zadministrováno přes 99 % všech výzev podaných Státnímu pozemkovému úřadu jako povinné osobě. Do současné doby bylo za SPÚ jako povinnou osobu vydáno celkem 50 833 pozemků o rozloze 37 556 hektarů,“ informovala.

Součástí vyrovnání státu s církvemi je i 59miliardová finanční kompenzace za majetek, který se nevydává. Vyplácení stát rozložil na 30 let, první splátku církve dostaly v roce 2013. Zároveň každoročně klesají státní příspěvky církvím na jejich činnost. Stát je plánuje vyplácet do roku 2030, potom se církve budou financovat samy.

Největším příjemcem peněz z finanční náhrady je nejpočetnější katolická církev. Katolíci zároveň odmítají návrh KSČM. Strana chce, aby církve z peněžitých náhrad odváděly daně.

Vláda v demisi komunistický návrh podpořila s tím, že jsou podle ní potřeba úpravy církevních restitucí. Například ministerstvo kultury se zdaněním náhrad nesouhlasí. Proti je například také opoziční KDU-ČSL.