Přehled tisku: zelená pro zvířata v cirkusech, vyvlastňování nádrží a paušální danění pro podnikatele

Zvířata v cirkusech by mohla zůstat, ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD totiž s jejich zákazem v cirkusech nesouhlasí. Píše to Mf Dnes. Stát chce kvůli suchu rychleji vyvlastňovat nádrže, upozorňují Lidové noviny. A podle regionálního Deníku budou moct podnikatelé s ročním příjmem až dva miliony korun paušálně, novinka má platit pro daňová přiznání za rok 2019. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 11. prosince 2018

Mf Dnes

V cirkusech by mohla zvířata zůstat. Ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD s jejich zákazem v cirkusech nesouhlasí, uvedla Mf Dnes. Novinám to řekl důvěryhodný člověk blízký ministrovi. Cirkusy by byly z novely zákona na ochranu proti týrání vyňaty a upravovala by je nejspíš vyhláška. Ve vyhlášce by se jednalo o „předvádění zvěře", ne o „drezuru zvěře". Zároveň by každý cirkus musel získat licenci, aby mohl zvířata předvádět. Ta by zahrnovala přísná pravidla pro jejich chov, drezuru a vystupování. Jestliže by cirkus předpisy splnil, mohl by dál fungovat i se zvířaty.

Lidové noviny

Stát si kvůli suchu ulehčí vyvlastňování nádrží. Tématu se věnují Lidové noviny. Pro stát to znamená rychlejší a snazší vypořádání s majiteli pozemků, kteří dlouhodobě blokují stavby nebo opravy vodních nádrží. Pokud selže pokus o dohodu, stát začne stavět a vlastník se může domáhat vyšší finanční náhrady jen u soudu.

Stát má ale problémy s peticemi obyvatel kvůli plánovaným stavbám přehrad. Opatření má i své odpůrce mezi zákonodárci a právníky, kterým se nelíbí omezování vlastnických práv. Ekologové a občanská sdružení zase nechtějí rozsáhlé zásahy do krajiny.

Deník

Podnikatelé s ročním příjmem až dva miliony korun budou moct opět danit paušálně. Tématu se věnuje regionální Deník. Novinka bude platit pro daňová přiznání za rok 2019, v současnosti paušálně platí daně podnikatelé, kteří mají příjmy nižší než 1 milion korun. Ministerstvo financí nejdřív návrh ODS odmítalo, protože by podle něj přišel stát a obecní pokladny přišly dohromady o jednu a půl miliardy. V pondělí ale ministryně financí Alena Schillerová za ANO změnila názor. Výpadek v příjmech rozpočtu chce ministryně nahradit zavedením zbývajících fází elektronické evidence tržeb.

Hospodářské noviny

Nejvíc peněz z Česka poslali loni domů pracovníci z Ukrajiny. Podle Hospodářských novin to bylo 15,2 miliardy. To je skoro třetina z celkových 47,6 miliard korun, které zahraniční pracovníci do svých zemí poslali. Na druhém místě jsou Slováci. Naopak za zahraničí do Česka přišlo 83,8 miliard korun, z toho přes 38 miliard z Německa. Údaje odhaduje Český statistický úřad z průzkumů mezi cizinci v Česku.

Právo

Piráti v pondělí uzavřeli přihlašování adeptů do dozorčích rad pražských firem. Politická příslušnost, vzdělání ani zkušenosti prý nehrají roli, uvádí Právo. Podmínkou ale je znalost pirátského programu a reference členů strany. Odbornost bude při hodnocení uchazečů tvořit 30 procent. Piráti jsou jediná strana, které hledá zástupce do dozorčích rad přes výběrové řízení. Většinou je zvykem, že strany vysílají do vedení rad své zastupitele. Koaliční partneři pirátů - Praha sobě a Spojený síly pro Prahu - se k uspořádání výběrového řízení nezavázali. Lídr Prahy sobě Jan Čižinský z KDU-ČSL zdůraznil, že i jeho hnutí bude obsazovat odborníky.