OBRAZEM: Perla Karlových Varů se dočkala. Záchrana Císařských lázní vyšla na 1,4 miliardy

Císařské lázně se po letech dočkaly. Rekonstrukce budovy, která roky chátrala, je u konce. Provoz oficiálně zahájí už 17. června. Obnova historické budovy trvala téměř tři roky a vyšla na 1,4 miliardy korun s DPH. Opravy začaly v prosinci 2020 a končí letos v červnu. V následujících měsících by se měl postupně naplňovat obsah budovy, vznikne zde ještě infocentrum, muzejní expozice o lázeňství, kavárna a zázemí pro Karlovarský symfonický orchestr. Karlovy Vary 23:46 15. června 2023

„Je tady neskutečné množství nádherných detailů a každý den vnímáte jinou podrobnost. Opravdu tohle se nedá okoukat, nedá se toho nabažit, je to něco úžasného,“ říká k Císařským Lázním jejich ředitel Alexandr Chalupník.

Císařské lázně v Karlových Varech jsou největším, architektonicky a umělecky nejbohatěji vybaveným lázeňským domem Karlových Varů. O jeho výstavbě městská rada rozhodla 27. dubna 1893. Vypracování projektu bylo zadáno osvědčeným vídeňským architektům Fellnerovi a Helmerovi, kteří u Vřídla postavili na 20 staveb. Nový objekt honosných lázní byl postaven na místě starého pivovaru, jehož demolice proběhla roku 1892.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 5. května 1895 za velkého zájmu světového tisku a široké veřejnosti. Na svou dobu to byly extrémně moderní lázně, vybavené spoustou technických novinek, zajíždějícími vanami s rašelinou, sportovními stroji nebo splachovacími záchody. Za jeden den obsloužily bezmála dva tisíce osob.

„Budova byla velmi unikátní. Z venku evokuje francouzské zámky nebo operu. Je to monumentální budova v neorenesančním, neobarokním stylu, ale ve své podstatě se jedná o velmi moderní stavbu,“ uvedl Miloš Bělohlávek, vedoucí návštěvnického centra.

Na koupelně se nešetřilo

Klenotem sama o sobě je pak Císařská koupelna, která se jako jediná také dochovala v původní podobě. Luxusně zařízená koupelna byla věnovaná císaři Františku Josefovi I. Ten se v ní ale nikdy nekoupal, i když budovu navštívil. Využili ji ale jiní panovníci té doby.

„Je to luxusní prostor vybudovaný pro tu nejlepší klientelu. Liší se od všeho ostatního v budově, a to protože zatímco všude jinde je to nápodoba, tak v Císařské koupelně je to pravý mahagon, pravé hedvábí, pravý brokát, tam se na ničem nešetřilo,“ doplnil Chalupník.

Celkové náklady na rekonstrukci Císařských lázní byly původně 820 milionů korun včetně daně. O dalších 100 milionů se náklady zvýšily kvůli pracím, které vyplynuly až ze samotné stavby a nalezených historických detailů. Zhruba 90 milionů korun pak stály úpravy projektu a následně změna střechy tak, aby bylo možné do atria umístit víceúčelový sál. Ten přijde podle smlouvy zhruba na 140 milionů korun.

Co všechno rekonstrukce zahrnula, jaká byla vlastně historie Císařských lázní a kdy si je prohlédnou návštěvníci? I o tom byl rozhovor ze Zanderova sálu!