Je jedno, jestli to bude 16 nebo 18 let. Trest musí být exemplární, říká zmocněnec napadeného číšníka

Vy jste zmocněncem napadeného číšníka pana Miroslava. Nejste advokátem, ale zmocněncem. Mohl byste vysvětlit, co to znamená?

I advokát je v podstatě podle práva zmocněnec. Nicméně z mé strany je to spíš zaprvé podpora Mirka, mého kamaráda, za druhé nejvíc komunikuji a pomáhám s médii a za třetí jsem v první fázi úzce spolupracoval s policií, protože jako bývalý kriminalista jsem tam samozřejmě našel uplatnění. A v první fázi to mělo význam.

Jinak samozřejmě spolupracuju s panem doktorem Marinim (Michal Marini, advokát napadeného – pozn. red.) a s advokátní kanceláří pana doktora Sokola, kteří zastupují jako druzí zmocněnci Mirka. Ti samozřejmě řeší ty klasické právní věci, tedy to, do čeho já bych vstupovat nechtěl. Jsem za to rád, že ten tým takhle funguje, že jsme to dotáhli spolu takhle daleko a že se můžeme v pondělí zúčastnit soudu.

Čili s panem Miroslavem se znáte už nějakou dobu?

Jsme kamarádi, známe se delší dobu a i z toho vyplynulo to moje zmocněnectví. Tím, že se známe, jsem věděl, co se mu stalo, a věděli jsme já i on, že mu můžu nějakým způsobem pomoc.

Mohl byte shrnout, v jakém stavu byl Miroslav po tom útoku a jakou léčbu musel podstoupit?

V první fázi byl v umělém spánku. Měl poškozený mozek. Potom podstoupil řadu operací - operaci oka, čelisti, tváře, kde měl různé zlomeniny kůstek a dalších věcí. To byla první fáze. Na začátku byl úplně neskutečně zmlácený, takže i po fyzické stránce to bylo pro něj těžké. Nicméně po delší době, když zmizely klasické modřiny a podlitiny, tak druhý problém je psychická stránka věci, která se projevila. A následně během toho roku, protože už máme skoro rok za námi, tak podstoupil další operace oka a čelisti.

Následky má tedy trvalé?

V současné době následky má. Nedokážeme říct, jestli budou trvalé, protože máme za sebou teprve rok. Nicméně zlepšilo se oko, kde musel znovu podstupovat operaci. Není to úplně perfektní, ale dejme tomu, že už je to na dobré úrovni. Samozřejmě i tvář se mu nějakým způsobem dává dohromady, i když ještě musí nějaké drobnosti podstupovat, protože se to ještě celé nedalo dohromady. Další věc ale je, že kvůli úderům, kvůli poškození mozku, nemůže některé věci vykonávat tak, jak to bylo dřív. Nesmí pracovat a pořád se projevují psychické problémy. Takže dochází k psychiatrovi a léčí se i po téhle stránce.

Vy jste to už nakousl. Čekají ho ještě další lékařské zákroky?

Má titanové destičky v čelisti. Lékaři je chtěli vyndat už dřív, ale nehojilo se to, nedalo se to, takže se to odsouvalo. Čeká ho už jenom drobná operace.

Psychické problémy

Jak teď pan Miroslav vlastně žije? Může fungovat stejně, jako fungoval před tím útokem nebo aspoň podobně? Může pracovat?

Přirovnávám to k tomu, že jeden den byl mladý člověk a druhý den byl důchodce. To znamená na první pohled, když ho vidíte, tak je to standardní mladý kluk, který chodí, jí, spí, funguje. Vizuálně vypadá v pořádku. Na druhou stranu, kvůli zdravotním problémům nesmí sportovat, nesmí dělat žádnou aktivní činnost a musí si pořád dávat pozor na hlavu, aby nedostal žádný úder, protože by se mu mohly vrátit věci, které by byly už nenávratné. Takže nepracuje, je doma, trápí se, že nemůže živit rodinu – což je asi nejhorší pro mladého člověka.

A další věc: vezměte si, že jste zvyklý každý den sportovat, žijete zdravým sportovním životem a najednou sedíte doma a chodíte na procházky. Takže klasický důchodce, který na první dobrou vypadá, že je v pohodě, ale pro mladého člověka je to neuvěřitelné omezení, protože najednou si uvědomíte, co všechno už nemůžete dělat. A je otázka času, jestli to tak zůstane, anebo jestli postupem měsíců, let se k tomu bude moct vrátit. Ale na to vám dneska nikdo neodpoví. Ani doktoři. Takže čekáme a věříme, že to bude lepší.

Takže ani lékaři nemají žádný výhled, kdy by se mohl jeho stav zlepšit natolik, aby třeba mohl pracovat?

Nikdo mu tu záruku nedal. Je to otevřené. Tím, že ho bili do hlavy a mozek dostal obrovsky zabrat, tak dneska nedokážeme říct, že se to zlepší natolik, že bude fungovat jako dřív nebo jestli se to zlepší - v to všichni věříme - ale budou tam určité omezení. Taky je možnost, že skončí v invalidním důchodu. To je všechno otevřené. To jsou všechno věci, který samozřejmě taky nabourávají psychiku. Takže uvidíme. Není na to jednoznačná odpověď.

To, že není schopný pracovat, znamená, že je odkázaný na nemocenskou?

Dostává sociální dávky. Už to za něj platí stát, už ne zaměstnavatel. Nicméně to není příjem, ze kterého uživíte mladou rodinu. Takže to není příjemné žití. Nedá se takhle žít pořád. Pokud by se ten stav nezlepšil, tak logicky bude následovat invalidní důchod, ale to předbíhám. Věříme v dobrý výsledek. Určitě to nebude tak, že nebude do smrti pracovat, to určitě ne. Jsou práce, kde můžete vykonávat činnost, ale je to omezující a ohrožuje to stav jeho i rodiny. Teď opravdu nepracuje, pracuje na sobě, aby do práce mohl jít. Ale nikdo vám dneska neřekne, jestli bude dál vykonávat práci číšníka, nebo jestli bude muset vykonávat domácí práce. Na to je brzo.

Exemplární trest

Dopředu jste mi říkal, že budete usilovat o to, aby u soudu nedošlo k přímé konfrontaci s útočníky. Podařilo se vám to zajistit? Přijde pan Miroslav k soudu osobně?

Soud samozřejmě na tyhle věci myslí. Samozřejmě nejsme jediný případ, kdy není možné, aby se potkali obžalování s poškozeným. Soud na to umí reagovat. My jsme o to požádali. Čekáme, jestli soud výslech poškozeného provede v soudní síni a vyloučí z ní obžalované, nebo nás přesunou do jiné místnosti, což už dneska běžně funguje, a budeme výslech podstupovat v jiné místnosti a bude to pouze audiovizuální.

Je to téměř na den rok od útoku. Ozvali se sami útočníci, protože už dříve podle státního zástupce projevili lítost a nabídli, že se budou finančně podílet na nutné léčbě. Udělali něco z toho?

Zhruba po měsíci jsme udělali velkou tiskovou konferenci a těsně po ní přišel první dopis od jednoho obžalovaného. Bavíme se pouze o těch dvou obžalovaných, ne o skupině, která byla propuštěna dřív, tam nepřišlo nikdy nic. Ale od obžalovaných krátce po tiskovce přišly dopisy, kde projevovali lítost. Bylo jim líto, co se stalo, a nabízeli možnost ne finančního odškodnění, ale podílení se na jeho situaci.

Čili ostatní se s vámi nepokusili spojit vůbec?

Ne. Nikdo z nich se nám neozval. Snad byli tři, kteří byli vyhoštěni, a dva, kterým se nestalo nic a odjeli zpátky normálně jako turisti. Tak od těch pěti lidí žádné projevení lítosti nepřišlo.

Jaký verdikt soudu očekáváte? Pořád platí to, že usilujete o exemplární trest?

Myslím, že je potřeba, aby dostali exemplární trest. Nejde o to, jestli to bude 12, 14, 16, 18 nebo pět let. Záleží, jak soudce vyhodnotí samotný trestný čin. Ale určitě by trest měl být exemplární už z toho důvodu, co se stalo. Protože to, co se stalo, není normální a Mirek přežil svou smrt.

A i z toho důvodu, a to říkám za sebe, nechci, aby Česká republika byla destinací, kam se budou lidi přijíždět opít, mlátit lidi a pak odjedou. Praha je město, které si zaslouží víc. A myslím, že lidi, kteří sem za touhle zábavou jezdí, musí počítat s tím, že český stát má svoje zákony, svoje pravidla a bude dbát na to, aby se dodržovala. A v případě, že se nebudou dodržovat, tak lidi musí počítat s tím, co se stane. A říkám - musí přijít exemplární trest.