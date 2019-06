U Litomyšle má vyrůst továrna na likvidaci pneumatik. Lidé z okolí ji ve svém sousedství nechtějí

Soukromý investor plánuje v Čisté u Litomyšle postavit závod na likvidaci pneumatik. To se ale některým obyvatelům okolních obcí nelíbí. Investor je ale ujišťuje, že plánovaný provoz bude moderní a ekologický. Čistá u Litomyšle 11:42 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Litomyšle v obci Čistá chce firma postavit závod na likvidaci pneumatik, lidem se to nelíbí. (Ilustrační fofo) | Zdroj: Profimedia

Investor plánuje, že bude v továrně pomocí pyrolýzy zpracovávat granulát ze starých pneumatik. Pyrolýza je tepelný rozklad bez přístupu vzduchu. Nejde o spalovnu, protože tam nic nehoří. Prvotní surovina se teplem rozloží na další znovu zpracovatelné suroviny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé z okolí Litomyšle provoz na likvidaci starých pneumatik za domem nechtějí

„První komodita je pevný zbytek, říkáme tomu pyrolýzní uhlí, druhá je kapalina, nazýváme to pyrolýzní olej, a třetí je pyrolýzní plyn. U pneumatik vzniká i pyrolýzní kov, protože kov není možné pyrolýzou rozložit,“ řekl autor technologie Miloslav Bačiak.

Lidé se bojí škodlivin i dopravy

Lidé, které redaktor Českého rozhlasu Pardubice v obci Pohodlí oslovil, odpovídali velmi podobně. Obyvatelům z okolí se celý záměr nelíbí. Nejde přitom jen o lidi z Čisté, ale také z litomyšlského Pohodlí nebo Nové Vsi. Investor plánuje závod postavit u vysílačů v Pohodlí, katastrálně ale území spadá pod Čistou.

Společnost, která plánuje provoz postavit, už nakoupila pozemky u Litomyšle (vyznačeno růžovou barvou) | Foto: Mapy.cz | Zdroj: ČÚZK

„Zastupuji občany z Pohodlí, Nové Vsi a rozhodně jednomyslně jsou všichni proti. Nechceme tady tuhle výrobu, bojíme se rakovinotvorných látek vypouštěných do ovzduší, bojíme se o vodu, nechceme, aby se nám tu zvedla doprava, kterou už je naše obec strašně zatížená,“ shrnula obavy předsedkyně osadního výboru Pohodlí Lenka Vacková.

Podle investora je provoz moderní, ekologický s minimem vypouštěných látek do okolí, jak potvrzuje i Miloslav Bačiak: „Tato technologie garantuje, že nevytváříme žádné emise a imise.“

Novela zákona o odpadech se snaží řešit, kam s ojetými pneumatikami. Má ale nedostatky Číst článek

Ani doprava by se prý nijak razantně nezvýšila. Před časem se uskutečnilo setkání s občany, kde investoři odpovídali na dotazy veřejnosti, přivezli s sebou i odborníky, kteří byli ochotní všechno vysvětlit. Někoho to přesvědčilo, někoho ne.

Obce osloví další odborníky

Investoři se na mikrofon vyjadřovat nechtěli. Dlouhodobě tvrdí, že při procesu nevznikají žádné splodiny, které by se uvolňovaly do ovzduší. Obce se nicméně rozhodly oslovit další nezávislé odborníky, aby se k plánu vyjádřili.

„Drtivá většina z nás jsou laici, kteří tomu prostě nerozumí. Takže jsme se rozcházeli s tím, že požádáme nezávislé experty o nějaké posudky a vyjádření. Některé jsou v procesu, něco máme přislíbené do konce tohoto týdne a něco bude pravděpodobně příští týden,“ říká nezávislý starosta Čisté Petr Dřínovský.

Zatím je všechno na začátku u územního řízení, které má na stole stavební úřad v Litomyšli. Své stanovisko k tomu dal i odbor životního prostředí krajského úřadu a všechno by mělo posuzovat i ministerstvo životního prostředí. To rozhodne, jestli bude pro stavbu potřebná tzv. velká EIA – posudek vlivu stavby na životní prostředí, ke kterému se mohou vyjádřit všechny zúčastněné strany. Toho by obce v okolí rády dosáhly.