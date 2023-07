V Centrálním tankovišti projde každý rok očistou sedmnáct nádrží. Trvá to od jara do podzimu

Jednou za dvacet let se musí vyčistit každý z obřích zásobníků ropy v Centrálním tankovišti v Nelahozevsi | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas



Jednou za dvacet let se musí vyčistit každý z obřích zásobníků ropy v Centrálním tankovišti v Nelahozevsi. Cenná surovina tady přitéká jak východním ropovodem Družba, tak západním ropovodem IKL a následně je distribuovaná do rafinérií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Každoročně tady komplexní očistou projde jedna ze 17 nádrží. Trvá to od jara do podzimu a je to jedinečná příležitostí, jak se podívat dovnitř.