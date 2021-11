Výběr z médií: vývoj nové čističky vzduchu, zájem o nelegální anabolické steroidy a více tropických dnů

Mf Dnes

Mf Dnes píše o novém přístroji na filtrování vzduchu v uzavřených prostorech. Testuje ho tým vědců z Akademie věd, Univerzity Pardubice a Českého vysokého učení technického. Hlavním cílem stroje by mělo být čištění vzduchu od koronaviru – například ve školních třídách.

Deník

Od března příštího roku by v Česku měla začít platit evropská směrnice na ochranu oznamovatelů. Upozorňuje na to úterní Deník. Soukromé firmy a úřady by tak měly zavést vlastní systém, který jejich zaměstnancům umožní bez obav nahlašovat například šikanu, porušení pravidel bezpečnosti nebo sexuální obtěžování.

Lidové noviny

Češi mají stále větší zájem o nelegální anabolické steroidy, informují Lidové noviny. Na trhu se tak zvyšuje počet prodejců s těmito látkami podporujícími růst svalové hmoty. Jejich výrobci cílí hlavně na nadšence do posilování. Steroidy ale nejsou povolené a navíc po nich hrozí vážné zdravotní problémy.

Hospodářské noviny

Likvidace škod po dopravních nehodách se stále prodražují, upozorňují na to úterní Hospodářské noviny. Řidiči si tak už pátým rokem v řadě připlácejí za povinné ručení. Důvodem je stále modernější vybavení aut, které výrazně zvyšuje náklady na opravu nebo nedostatek součástek na trhu.

Právo

Počet tropických dnů v Česku roste, a naopak ubývá těch mrazových. Dočtete se o tom v deníku Právo, který čerpal ze Zprávy o životním prostředí České republiky. Ta ještě upřesňuje, že roční množství dnů s teplotou nad 30 stupňů se za posledních 30 let víc než zdvojnásobilo. Za rok jich tak je v průměru 12.