V Čechách přibývá cizinců. Nejvíce je Ukrajinců, kteří už dávno nejsou jen dělníky na stavbách

V Česku dlouhodobě zůstává stále víc cizinců. Podle nových dat Českého statistického úřadu za loňský rok žilo v České republice 564 tisíc lidí s cizím státním občanstvím. O rok dřív jejich počet poprvé překročil půl milionu. Nejvíc je mezi nimi Ukrajinců, pak Slováků a Vietnamců, zjistil Radiožurnál. Praha 7:03 6. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český statistický úřad | Foto: Tomáš Adamec

Psycholog Rostislav Prokopjuk se narodil v Kyjevě. Je mu šedesát let a v Česku žije se svou ukrajinskou manželkou už dvacet osm let. Myšlenky, že se vrátí na Ukrajinu, se zbavil asi po šesti letech. Specializuje se na léčení závislostí na drogách a alkoholu. Největší radost má také z toho, kolik lidí odnaučil kouřit.

‚Děti jsou různé a mají na to právo.‘ Česká televize uvede dokument o inkluzi Číst článek

„Když přijedete někam, do jakéhokoliv cizího státu a chcete se tam prosadit, musíte mluvit jako člověk a potom jako odborník. A musíte přijmout realitu daného státu. A to je to podstatné, co by měli udělat všichni. Možná, že by to pro mě na Ukrajině bylo jednodušší, protože tam bych nemusel nic dokazovat, a tady musím neustále dokazovat, kdo jsem a co umím,“ vysvětluje Prokopjuk.

Právě Ukrajinců v Česku žije nejvíc - přes 130 tisíc. Rostislav Prokopjuk říká, že přibývá těch, kteří se vypracovali a získali kvalifikované zaměstnání. A dodává, že se podle něj daří měnit stereotyp Ukrajince v Česku jako dělníka na stavbě. Vykládá třeba o tom, kolik lékařů z Ukrajiny se schází pravidelně v jeho bytě. A mnozí z nich přišli do Česka třeba před deseti lety zcela bez peněz ze země, která jim nenabízela žádné šance, a vydělávali si například úklidem.

Slováků v České republice dlouhodobě zůstává skoro 120 tisíc. Následují Vietnamci, Rusové, Poláci, Němci, Bulhaři a Rumuni. Mezi cizinci v Česku převažují muži. Žen s cizí státní příslušností tu žije okolo 43 procent.

Pracovní povolení

Stále více cizinců v Česku také pracuje. „Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu bylo na území České republiky v roce 2018 zaměstnáno, a to včetně držitelů živnostenského oprávnění celkem 659 tisíc cizinců,“ říká Jarmila Marešová z Českého statistického úřadu.

Ne všichni cizinci se ale v Česku vypracují a získají kvalifikovaná pracovní místa - zůstávají pak dlouho třeba u dělnické profese. Podle ministerstva práce je proto třeba zajímat se o to, jak žijí například ukrajinští, rumunští, polští nebo slovenští dělníci v průmyslových zónách. A také o to, jak tráví svůj volný čas.