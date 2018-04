Každý šestý z kontrolovaných cizinců je podezřelý, že v Česku pracuje nelegálně

Celníci a policisté minulý týden při celostátní kontrole odhalili 122 nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Z kontrolovaných 719 pracujících cizinců to byl každý šestý. Cizinci i majitelé firem, u nichž pracovali, jsou podezřelí z porušení zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelům za to hrozí sankce až deset milionů korun. Ve středu to sdělila mluvčí generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

