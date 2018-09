Dvojice cizinců dostala za loupež klenotnictví devět let vězení. Rozsudek je nepravomocný

Za loupež diamantů a šperků z klenotnictví v centru Prahy v pondělí pražský městský soud potrestal dva cizince devíti roky vězení. Podle obžaloby způsobili škodu 6,8 milionu korun, klenotnictví musí muži podle zatím nepravomocného rozsudku uhradit šest milionů korun. Obžalovaným hrozí až 15 let vězení. Praha 12:46 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Soud má za to, že trest devíti let je dostatečný a povede k jejich nápravě,“ konstatovala soudkyně Veronika Cukerová. Kromě trestu vězení uložila oběma mužům vyhoštění z Česka na neurčito. Podle ní je nepochybné, že se muži loupeže dopustili, usvědčily je důkazy i svědecké výpovědi. Klenotnictví mají podle soudu zaplatit škodu kromě částky, kterou už proplatila pojišťovna.

Dailonis Volkovs a Vladimirs Čalomovs před soudem odmítli vypovídat, v pondělí ale v závěrečném vyjádření odmítli vinu. „Já jsem to nespáchal,“ řekl prostřednictvím tlumočníka Volkovs. Čalomovs se ztotožnil s vyjádřením svého obhájce, který žádal, aby byli muži obžaloby zproštěni.

Zproštění navrhovala i Čalomovsova obhájkyně. „Nebylo prokázáno, že by se Čalomovs dopustil trestného činu, ze kterého je obžalován, a proto navrhuji, aby byl obžaloby zproštěn a propuštěn na svobodu,“ uvedla právnička. Státní zástupkyně naopak chtěla, aby soud mužům uložil trest od osmi do 12 let vězení.

Lupiči si z obchodu v centru Prahy odnesli šperky a diamanty za miliony Číst článek

Muži podle obžaloby 8. prosince 2016 dopoledne vyloupili prodejnu Klenoty Diamond Club v Dlouhé ulici. Volkovs si údajně od prodavačky nechal ukázat zboží a poté s Čalomovsem na chvíli odešel pod záminkou, že si jdou vyzvednout peníze na zálohu šperku. Po návratu tvrdili, že jim bankomat hotovost nevydal, a když žena začala nabízené šperky uklízet, Čalomovs na ni namířil pistoli.

Volkovs pak prodavačku podle státní zástupkyně udeřil do zátylku a oba muži ji odtáhli do zadní části prodejny, kde ji svázali a zalepili jí ústa. Čalomovs ženu hlídal a Volkovs odemkl nalezeným klíčem trezor, odkud vzal 43 diamantů, 125 šperků osázených drahými kameny, troje značkové dámské hodinky a hotovost 194 000 korun. Poté muži prodejnu opustili.

Podobným způsobem, jaký v pondělí soud projednával, údajně loupil i gang cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu, který v letech 2014 a 2016 přepadl hodinářství v Pařížské a v Široké ulici. Za loupež v Široké rozdaly soudy tresty od tří do 10,5 roku vězení. Za přepadení v Pařížské poslal soud cizince za mříže až na 13,5 roku.