Cizinec stíhaný za znásilněný nezletilé: ústecký krajský soud zamítl jeho stížnost proti vazbě

Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl stížnost cizince obviněného ze znásilnění nezletilé dívky na Litoměřicku proti vzetí do vazby. Server iROZHLAS.cz to zjistil z justiční databáze Infosoud. Muž afrického původu, který v Německu neúspěšně žádal o azyl, je nyní ve Vazební věznici v Litoměřicích. Hrozí mu až deset let za mřížemi. Ústí nad Labem 12:17 18. července 2019

„Můžu potvrdit, že stížnost byla zamítnuta,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí ústeckého soudu Jiří Barč. Podrobnosti zatím říct odmítl, rozhodnutí ještě nebylo doručeno všem účastníkům řízení. „Důvody tak zatím uvést nemůžeme,“ doplnil.

Okresní soud v Litoměřicích devětadvacetiletého muže stíhaného za znásilnění poslal do vazby koncem června. Soudce Miroslav Kureš to tehdy zdůvodnil obavou, že by mohl utéct či dále páchat trestnou činnost. „Je to osoba bez jakéhokoli zázemí, bez dokladů, je to osoba na pohybu, takže pro účely trestního řízení je nezbytné si ji zajistit umístěním ve vazbě,“ řekl.

Čekání na Němce

Cizinec proti rozhodnutí podal na místě stížnost. Ústecký krajský soud o ní podle justiční databáze jednal minulou středu a verdikt soudu prvního stupně potvrdil. Na litoměřické státní zastupitelství se však usnesení zatím nedostalo. „K nám to zatím nedošlo, ještě čekáme,“ řekla pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupkyně Věra Šípalová.

Případ je nyní ve fázi přípravného řízení, vyšetřovatelé tak podle Šípalové shromažďují důkazy a svědecké výpovědi. „Spolupracujeme také s německou stranou, protože zjišťujeme o tom člověku veškeré informace,“ pokračovala s tím, že žádané dokumenty – které se mají týkat především předešlé trestné činnosti – zatím Němci nedodali. „Pouze jsme dostali informaci, že na tom pracují,“ doplnila.

Kriminalistům se také zatím nepodařilo ověřit, z jaké africké země stíhaný muž pochází. Původně se mělo jednat o Libyi či Mali, cizinec ale posléze přidal i třetí variantu. „Pokud nám k tomu on sám něco neřekne, tak se to zjistit nedá,“ řekla k tomu státní zástupkyně. Sám muž s policií nadále nespolupracuje.

Ke znásilnění nezletilé dívky poblíž Lukavce na severu Čech došlo ke konci června. Policisté muže zadrželi ihned po činu a zahájili s ním trestní stíhání. Cizinec přijel do Česka vlakem z Německa, kde v minulosti neúspěšně žádal o azyl. Německé úřady vzhledem k jeho trestní minulosti také evidují jako „osobu s agresivními pohnutkami“.