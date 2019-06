Soud poslal cizince obviněného ze znásilnění nezletilé dívky do vazby, hrozí mu až 10 let vězení

Okresní soud v Litoměřicích cizince stíhaného za znásilnění nezletilé dívky poblíž Lukavce na Litoměřicku poslal do vazby. Rozhodl o tom ve čtvrtek odpoledne. Po jednání to uvedl soudce Miroslav Kureš. Muž přijel do Česka vlakem z Německa, kde v minulosti neúspěšně žádal o azyl. Nyní mu hrozí až deset let za mřížemi.

Lukavec 15:26 20. 6. 2019 (Aktualizováno: 15:37 20. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít