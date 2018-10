Čižinský nebo Pospíšil z komunální politiky neodcházejí. ‚Budou mi pomáhat jinde,‘ říká budoucí primátor Hřib

Ustavující schůze nového Zastupitelstva hl. města Prahy by měla být v druhé polovině listopadu a po volbě nových členů Rady HMP by pak měla, zřejmě 22. listopadu, být i volba primátora. „Zbývá už jen přiřadit jednotlivé body našeho programového prohlášení do gescí jednotlivých budoucích členů Rady tak, aby bylo vždy jasné, kdo má za co odpovědnost,“ vysvětluje budoucí primátor Zdeněk Hřib.

Nová pražská koalice je složená z Pirátů, Prahy sobě s volebním lídrem Janem Čižinským a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla) s lídrem Jiřím Pospíšilem (TOP 09). Čižinský ani Pospíšil v Radě nebudou, obě uskupení ale mají po dvou náměstcích. V Radě pak bude ještě dalších šest členů, dva z každého koaličního uskupení, které bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

Co lídři koalice?

Nedávají tak oba lídři tak trochu „ruce pryč“ od odpovědnosti za dění v metropoli? „Oni neodcházejí z pražské komunální politiky, ale budou pomáhat, jen na jiných úrovních,“ tvrdí. Jak?

Kdo nahradí Adrianu Krnáčovou? Podívejte se na profil budoucího primátora Zdeňka Hřiba Číst článek

„Není tajemstvím, že Praze utíkají významné peníze z evropských fondů. Třeba tím, že se nepodaří splnit podmínky čerpání dotací například u metra D… Tady by mohl pomoci předseda Pospíšil. Stejně tak je tady prostor pro starostu Čižinského, protože nám tady vázne komunikace mezi Magistrátem a městskými částmi. Předpokládám, že nám v tom pomůžou jeho znalosti a zkušenosti,“ vypočítává Hřib. Oba šéfové zbylých koaličních stran taky povedou své kluby.

Nemůže ale absence koaličních lídrů v Radě destabilizovat práci nové koalice? Podle Hřiba prý nebudou ve vedení města pouze odborníci, ale třeba i taková „Hana Marvanová, nominovaná jako odbornice na oblast legislativy a veřejné správy. Ona ale rozhodně není nedostatečnou politickou protiváhou, ale naopak zkušenou političkou.“

Priority Prahy „pirátské“

Kam se Praha, pod vedením Zdeňka Hřiba, chce vůbec vydat? „Naše priority vyplývají ze stavu, v jakém město přebíráme. Hlavní problémy jsou ve zlepšení investic do dopravy a dopravní infrastruktury. Věnovat se chceme opravám a údržbě městského majetku, třeba i pražských mostů. Chtěl bych, aby došlo i na rozvoj digitálních služeb pro občany a v neposlední řadě budeme pracovat na transparentnosti provozu magistrátu,“ vyjmenovává.

VIDEO: Čižinský z Praha Sobě o povolebním vyjednávání. ‚Jsme ochotni na primátorovi netrvat,‘ řekl Číst článek

Co pak nový primátor plánuje udělat s havarijním stavem mnoha pražských mostů? „U Libeňského mostu máme v plánu jeho radikální opravu, ale se zachováním architektonicky cenných prvků. Co ale zbývá, je vyřešit náhradní způsob dopravy.“

V plánu je postavit nový Rohanský most mezi Karlínem a Holešovicemi, kde se podle Hřiba už dnes pracuje na studii umístění, soutěžit se bude jeho podoba. „Dokončení stavby ale nepředpokládám v tomto volebním období. Tento most je naštěstí ve stabilizovaném stavu, ale je třeba to urgentně řešit.“

Doprava a havarijní stavy mostů

Hřib ale připomněl, že současný kritický stav mostů nejde jen za minulým vedením města. „Město se o svůj majetek nestaralo dlouhodobě. Ostatně, Libeňský most byl postaven před 90 lety a celou tu dobu na něj nikdo ani nesáhl… Víme, že v havarijním stavu je jich víc. Musí tady být jasný plán údržby a oprav, abychom předcházeli možným velkým problémům.“

Součástí podobných opatření by pak prý mělo být budování náhradních dopravních tras. „Třeba propojku pro tramvaje v horní části Václavského náměstí, která by snad měla být dokončena do čtyř let, plánujeme jako prevenci dopadů nečekaných událostí. Takových, jako byla nedávno prasklá tramvajová kolej ve Spálené.“

Budou se pak třeba rušit koloběžky, které zaplavily centrum města? „Tyto konkrétní typy koloběžek jsou pro Prahu přímo nevhodné. Jejich konstrukce neumožňuje provoz v souladu s naší legislativou. Měli byste s nimi jezdit na cyklostezkách nebo na silnicích, což třeba na dlažbě v centru ani nejde a jezdí se nelegálně po chodnících. To je jejich hlavní problém,“ vyhnul se odpovědi Zdeněk Hřib.