Praha mrhá talenty. Brání studovat dětem, které chtějí na určitý typ školy, říká starosta Čižinský

Přestože údaje společnosti CERMAT ukazují, že počet uchazečů o studium v Praze není o mnoho vyšší než kapacita škol, letošní přijímací zkoušky na střední školy provázela velká nervozita z nedostatku míst. Proč se před některými školami stály dlouhé fronty? A jak by se dal problém do budoucna vyřešit? Praha 0:10 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Čižinský | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Podle radního hlavního města Prahy Antonína Klecandy z hnutí STAN město na svých středních školách nabízí 17 100 míst, zatímco podle CERMAT, který zajišťuje jednotné přijímací zkoušky, se v Praze ke studiu čtyřletých oborů hlásilo 17 343 uchazečů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Jan Čižinský, starosta Prahy 7, opoziční zastupitel hlavního města Prahy

Podle starosty Prahy 7 a zároveň opozičního zastupitele na Magistrátu hlavního města Prahy Jana Čižinského (Praha sobě) je problém v tom, že dostatek míst je na školách, kam děti nechtějí.

Zájem o všeobecné vzdělávání

„Praha teď mrhá talenty, protože brání studovat dětem, které chtějí studovat na určitém typu školy. Ideální stav by byl, že bychom ještě přemlouvali ty, kteří studovat nechtějí, aby to zkusili. To, čemu čelíme, tedy že čísla zdánlivě vychází, znamená mimo jiné i to, že mnoho set dětí to úplně vzdalo a přihlášku na střední školu si vůbec nedalo. Spokojí se tak jenom s tím, kam je vezmou ,na průměr‘. A tisíce dětí daly přihlášku na školy, kam vlastně nechtěly, a teď zoufale stojí ve frontě, aby se vůbec dostaly na nějakou školu,“ popisuje Čižinský.

„Není možné, abychom řekli: jsou i soukromé základní školy. Ne, my musíme mít dost míst.“ Jan Čižinský

Podle něj jde tak v důsledku o velmi nedůstojnou situaci, protože Praha by měla mít ambici děti vzdělávat všeobecně, co nejdéle to jde.

Kvůli silným ročníkům tento rok vychází z devátých tříd v Praze zhruba o dva tisíce žáků více, přičemž kapacity na středních školách narostly pouze o 850 míst. Zkreslení plyne podle Čižinského jednak z toho, že jen někteří uchazeči dělají přijímací zkoušky od CERMAT. Čísla však nevychází i z jiných důvodů.

„Za prvé proto, že se zanedbávají děti mimopražské. Za druhé proto, že se do kapacity počítají také kapacity soukromých škol, na které ne každý má peníze. Takže na to je potřeba úplně změnit optiku. Praha přece musí mít dost míst. Takto to například řešíme na Praze 7 se školkami a školami. Není možné, abychom řekli: jsou i soukromé základní školy. Ne, my musíme mít dost míst, aby měl každý, kdo dosáhne řekněme 55 bodů z testu CERMAT, místo na veřejné střední škole s maturitou,“ míní.

Nedostatečná odezva magistrátu

Podle Čižinského je potřebný apel na stát, aby převzal svůj podíl zodpovědnosti a poskytl na nové kapacity finance. Pokud by ale Praha chtěla, může si nastavit městský rozpočet takovým způsobem, aby byla kapacita škol dostatečná.

„Postoj Prahy se skutečně pod tlakem rodičů i pod naším tlakem mění.“ Jan Čižinský

Postoj magistrátu však Čižinský spíš kritizuje. „Minulý radní Vít Šimral za Piráty a současný radní Antonín Klecanda za STAN říkali, že míst je dost. Abych byl ale spravedlivý, v těchto hodinách a minutách se postoj Prahy skutečně pod tlakem rodičů i pod naším tlakem mění. Myslím si, že teď bude reakce úplně jiná, než byla před měsícem.“

Podle Čižinského by se kapacita středních škol dala navýšit už pro nadcházející školní rok.

„Jsem v současnosti v kontaktu s magistrátem i s panem radním. Nabízíme pomoc. Vytipovali jsme dvě budovy, kde je v Praze možné střední školu zřídit. Navíc jako Praha 7 nabízíme šest tříd na detašovaném pracovišti střední školy. Pokud by magistrát spolupracoval a pokud by pro to získal nějakou střední školu, která by byla ochotná detašované pracoviště vytvořit, máme 200 nových míst a to je šestina počtu, který teď schází,“ říká.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby v audiozáznamu.