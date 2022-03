‚Ať žije Putin.‘ Okamurova SPD se distancovala od výroků svého člena oslavujícího ruskou invazi

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se distancovalo od výroků svého člena Jiřího Bolka z Karlovarska, který na internetu oslavoval ruského prezidenta Vladimira Putina a schvaloval ruskou agresi na Ukrajině. Hnutí ho ze svých řad už vyloučilo. Praha 5:00 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a předseda hnutí SPD Tomio Okamura | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Ať žije Putin… Schvaluji akci proti tyranům na Ukrajině,“ napsal Bolek na facebooku dva dny po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Před týdnem pak v rozhovoru pro Radiožurnál svůj postoj potvrzoval. „Ano, je to správné, naprosto správné,“ prohlásil.

„Putina beru jako nejlepšího politika vůbec, který teď existuje, který to má v hlavě srovnané a ví, co dělá. Putin říkal ‚demilitarizace‘, to znamená odzbrojit a zavřít. Nebo, co chcete s těma fašistama dělat?“ ptal se Bolek a popíral, že by na Ukrajině umírali civilisté, ačkoli v té době podle OSN zemřelo již nejméně 136 civilistů, včetně třinácti dětí.

Radiožurnál už tehdy žádal předsedu hnutí Tomia Okamuru o komentář k názoru člena jeho hnutí. Okamura ale mobil nebral a na SMS nereagoval.

Vyjádřil se, až když ho reportér Radiožurnálu zastihl minulý čtvrtek ve foyer Poslanecké sněmovny. „My jsme to odsoudili a pana Jiřího Bolka jsme minulý týden vyloučili, protože jeho vyjádření není v souladu s tím, co je názor SPD,“ reagoval.

Bolek řekl, že s rozhodnutím SPD souhlasí, protože se v názorech na ruský útok liší. Příspěvky psal na sociální sítě v době, kdy už Nejvyšší státní zastupitelství varovalo, že souhlas s ruskou agresí může být trestným činem.

‚Putin je borec‘

Radiožurnál minulý týden upozornil také na komentář zastupitele Bruntálu Daniela Makaye, u jehož jména je na oficiálním webu města uvedena stranická příslušnost SPD. Makay na facebooku napsal: „Putin je borec, věřím, že se mu podaří odzbrojit ukrafašisty.“

A následně pro Radiožurnál navrhoval svrhnout na Ukrajině vodíkovou bombu. „Pokud se využije tato zbraň v místech, kde nejsou civilové, tak je to neúčinnější zbraň, zůstane tam velká díra a je klid,“ řekl.

„Pan Makay nikdy nebyl řádným členem,“ prohlásil Okamura. „My to máme rozděleno na člena čekatele, který si podá jenom přihlášku, ale není přijat jako řádný člen,“ pokračoval.

Na dotaz, proč ho hnutí SPD uvádělo na kandidátce jako svého člena, Okamura reagoval podrážděně.

„Můžete mi přestat skákat do řeči? Vy jste tak aktivistický, že mi musíte pořád skákat do řeči. My máme dvoustupňové členství… Vy se ale snažíte za každou cenu poškodit SPD, proto tady melete pořád do kola, že byl řádným členem, já vám říkám, že nebyl řádným členem SPD, to asi víme my, kdo byl řádným členem… Melete si pořád svoje.“

Také na serveru Českého statistického úřadu volby.cz je ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 uvedena u jména Daniel Makay politická příslušnost SPD.

Daniel Makay na webu volby.cz, kde je uvedena i jeho stranická příslušnost | Zdroj: Repro volby.cz

‚Extremismus odmítáme‘

Okamura nakonec Makayovy názory odmítl. „To se snad úplně zbláznil ten člověk, takže jsme rádi, že tento člověk nebyl našim řádným členem, a kdyby byl, tak ho vyloučíme taky, protože s takovými lidmi nechceme mít vůbec nic společného… Jestli někdo chce vodíkovou bombu, to je absolutně šílený, to je extremistické vyjádření a my odmítáme extremismus,“ prohlásil.

„Nás je v SPD devět a půl tisíce a mně je to také líto, že se k nám můžou dostat někteří lidé, kteří mají divné názory,“ doplnil.

Také komunisté řešili internetové příspěvky. Den po invazi, 25. února, se na webových stránkách frýdecko-místecké organizace KSČM objevil článek s titulkem „Ruská speciální operace na Ukrajině má obnovit globální strategickou stabilitu“. Jeho autor naznačoval, že Putinově agresi fandí.

Předseda OV KSČM Jakub Antoš na to reagoval, že text někdo na web podstrčil. „Dali přístup na webovky x lidem, kteří ani nejsou členové, a ti to tam vložili. Ve chvíli, kdy jsme na to byli upozorněni, to bylo staženo, ty stránky jsou dnes zablokované a budou se tvořit nové,“ popsala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Komunisté řešili i facebookový status svého člena, bývalého poslance a příslušníka předlistopadového pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti Zdeňka Ondráčka.

„Obdivuji Putina za jeho trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou…,“ napsal Ondráček. Příspěvek dal na svůj profil sice ještě pár dní před ruskou agresí, šířit se ale začal v souvislosti s útokem ruské armády na Ukrajině.

„Jakmile jsem to zjistila, hned jsem ho kontaktovala a poslala mu esemesku, aby vysvětlil, jak to vidí, proč k tomu došlo. Neodpověděl,“ řekla Konečná a zdůraznila, že vedení strany má jiný názor a ruskou invazi na Ukrajinu odsuzuje.

Tím to pro Ondráčka v rámci komunistické strany nejspíš skončilo. „Je řadový člen strany, já na něj nemám žádný vliv. I kdyby tam pan Ondráček dal cokoli, tak já s tím neudělám nic. Že to poškodilo stranu, je zcela jasné. Na druhou stranu, já přeci nemůžu říkat lidem, co mohou, nebo nemohou psát,“ řekla Konečná.

Vyloučení ze strany se Ondráček zatím bát nemusí. „Ono to vylučování u nás není tak jednoduché, my ty stanovy nemáme napsané tak, že by to šlo tak jednoduše,“ doplnila předsedkyně komunistů.