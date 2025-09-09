Členové hnutí ANO brněnskou koalici neopustí. Svým krajským kolegům navzdory

Na celostátní úrovni hlavní vyzyvatelé, v Brně spolupracující kolegové, takhle se dají měsíc před sněmovními volbami popsat vztahy mezi členy hnutí ANO a ODS. To měla změnit úterní schůze zastupitelů na brněnské radnici. I po ní je však zřejmé, že spojenectví ODS a ANO trvá i nadále.

Brněnská radnice

Krajští členové hnutí ANO vyzvali své stranické kolegy, aby z brněnské magistrátní koalice, kterou tvoří s ODS, TOP 09, lidovci a starosty, odešli. Podle jihomoravské buňky ANO je totiž spolupráce s ODS reputačním rizikem.

Členové ANO dlouhodobě říkají, že se jim z vedení města odcházet nechce

Takto to označili lídři hnutí ještě před letními prázdninami, když vypukla takzvaná bitcoinová kauza kolem exministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. ANO by prý nemělo s občanskými demokraty v Brně vládnout, protože primátorka Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl z ODS jsou Blažkovi dobří známí. 

Na úterní schůzi zastupitelů ale k žádnému odchodu nedošlo. Politici hnutí ANO se nakonec mezi sebou dohodli, že úterní lhůta neplatí a k celé věci se vrátí nejdřív za měsíc, tedy po sněmovních volbách.

Náměstek primátorky René Černý z hnutí ANO v úterý uvedl, že si nemyslí, že by nějaké změny měly nastat i v době říjnové schůze, spíš až po ní. Primátorka Markéta Vaňková z ODS pouze podotkla, že postup akceptuje a ocenila koaliční spolupráci.

Členové ANO dlouhodobě říkají, že se jim z vedení města odcházet nechce. Vysvětlují to snahou dotáhnout již rozpracované projekty. Zároveň poukazovali na to, že si neumí představit, že by v opozičních lavicích měli najednou kritizovat něco, o čem sami rozhodovali.

Výzvy k odchodu ze strany krajských členů ANO jsou opakované, ale brněnští straníci se za své kolegy z ODS dlouhodobě staví. A udělali to i v době, kdy primátorka Vaňková s náměstkem Kerndlem předloni vysvětlovali, jak se ocitli na záběrech s podezřelým bílým práškem.

