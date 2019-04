Šéf Primy Singer o licenci od CNN: Je tu poptávka dělat zpravodajství jinak

TV Prima koupila licenci od americké CNN. Redakce včetně nové budovy ji vyjde na stovky milionů korun. Jak bude vypadat její zpravodajství? „Nechceme a ani nemůžeme kopírovat ČT24,“ řekl šéf Primy Marek Singer v rozhovoru pro pořad Řečí peněz Českého rozhlasu Plus. Rozhovor Praha 7:42 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Primy Marek Singer hovořil o vzniku nového televizního kanálu CNN Prima News. | Foto: Jana Klímová | Zdroj: Český rozhas

Kdo s nápadem koupit licenci od CNN přišel?

Byla to tak trochu náhoda. Ideu k nám přinesl konzultant, který vlastně podobnou televizní stanici pomáhal založit i na Balkáně. Slovo dalo slovo, oslovili jsme CNN, jestli by je to nezajímalo i v Čechách.

Kdo byl ten konzultant?

Jmenuje se Rusmir Nefić a je to konzultant, který má firmu zabývající se pomáháním televizím s různými projekty. Měl na starosti právě projekt spolupráce CNN s televizí, která pokrývá bývalou Jugoslávii. Stavěli tam právě takovouto zpravodajskou stanici s licencí CNN. Běží tam už asi rok a něco.

Dá se říct, kolik stojí licence CNN?

Říct se to dá, ale protože je to obchodní smlouva a CNN si to pečlivě střeží, tak to nemohu prozradit. Je to součást jejich obchodní strategie. Ale není to levná licence.

Ani řádově nemůžete naznačit?

Ani řádově to není levná licence.

S jak velkou investicí alespoň tedy počítáte celkově do vybudování té stanice a je už jistý její název?

Je to investice, kterou máme spojenou i s přestěhováním celé Primy do nových prostor, což je celá nová budova. A to jsou pak samozřejmě řádově stamiliony korun. Stanice se bude jmenovat CNN Prima News, ale protože ještě dolaďujeme grafickou podobu, tak se může stát, že se změní pořadí slov nebo tak něco..

Jak by měla vypadat redakce - vystačíte si s tou stávající nebo budete stavět zcela novou?

Ani jedno. Určitě budeme rozšiřovat stávající redakci. Je to ale jiný styl práce, takže budeme lidi přibírat, ale i měnit styl práce.

Kolik lidí v redakci oproti současnému stavu tedy plánujete?

To se ještě nedá říct. My jsme zatím oznámili, že stanici chystáme. Jsou to ještě řádově měsíce, kdy bude dopracovávat program. Pak budeme moci říct, kolik a jaké lidi budeme potřebovat. Nyní máme ve zpravodajství desítky lidí a určitě se to bude zásadně zvětšovat.

Takže to budou stovky.. ?

No to bych zase neřekl. To už jsme skoro v hájemství ČT24 a my nechceme a ani nemůžeme kopírovat ČT24.

Na to bych se právě chtěla zeptat, jak chcete konkurovat ČT24? Už v minulosti zkrachovala třeba Z1, která měla za sebou silnou finanční skupinu JaT, a jsou tu i další nové projekty jako je třeba Seznam TV. Jste si jistí, že tu je dostatečná poptávka po další zpravodajské televizi?

Myslíme si, že tady je poptávka. A také si myslíme, že je to pro nás ekonomicky zajímavé. Jinak bychom to nedělali. Ty důvody jsou asi tři. Jednak Česká televize dělá kanál ČT24 tak, jak ho veřejnoprávní televize má dělat. Snaží se pokrýt maximum zpráv, aby byly pro každého. Já jako jeden z těch, kdo přispívá na provoz ČT, si myslím, že je to v pořádku. Ale takhle nevypadá každá zpravodajská televize ve světě. Jsou různé druhy a různé druhy zpracování. Takže si myslím, že způsob zpracování, prezentace a výběr témat je něco, co může přilákat spíš jiné než skalní diváky ČT24, kterým tento způsob zpracování vyhovuje.

A ty další důvody, proč se dá podle Vás uspět?

Oproti Z1, i když za nimi byla silná finanční skupina, tak my máme výhodu silné televizní skupiny. Přeci jenom se totiž televizní reklama určitým způsobem obchoduje a to je prostě nějaké know how, které ani Z1 ani jejich finanční skupina neměla. Takže jsme v lepší pozici to zhodnotit. Třetí důvod je značka CNN. Proto jsme také souhlasili, že budeme za tu licenci platit ty nemalé peníze, protože počítáme, že jejich know how nám bude užitečné a budeme schopni s ním vytvořit produkt atraktivní a ekonomicky ustojitelný.

Mezi extrémy

Říkáte, že budete dělat jinak zpravodajství a cílit na jiné lidi než diváky ČT24. Tedy jak jinak a na jaké lidi se chcete zaměřit?

Budeme to představovat ve vlnách, tak jak budeme vyvíjet ten kanál. Ale máme to ověřeno robustním výzkumem, který jsme si dělali. Diváci ČT24 mají určité preference na určitá témata určitým způsobem zpracovaná. A když se podíváte na spektrum zpravodajství ať už v ČR nebo jinde, tak je mnohem pestřejší. Od velice dynamického až na hranci bulváru - to je jeden extrém. A druhý extrém je - v dobrém smyslu - ČT24. Mezitím je spousta prostoru.

Ptám se i proto, že CNN je považována na jaksi až protitrumpovskou, nahrávající demokratům, někdo říká až levicovou stanici, kdežto Prima se profiluje dejme tomu více konzervativně. Když byla uprchlická krize, tak se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývala i stížností na objektivitu zpravodajství. Nemůžete se dostat do názorového střetu? A když se zeptám úplně natvrdo, nechcete se zaměřit a přitáhnout i lidi až na radikální pravici?

No to vůbec ne. To jsme si nerozuměli. Já jsem vůbec nemyslel politické směřování, ani naše, a už vůbec mi není souzeno komentovat jakékoliv směřování CNN. Navíc si myslím, že snaha každého zpravodajského kanálu by měla být o objektivitu a ne o politické směřování. My chceme, a je to i ta dohoda, že chceme dělat objektivní a dobře zdrojované zpravodajství. Možná, že se někomu nebude líbit, že se budeme dívat na témata ze všech stran. To znamená, že to nebude nějaké směřování. To není součástí naší licenční smlouvy, dohoda o směřování. Ta se zakládá na zapůjčení značky, za předpokladů právě standardů objektivní novinařiny, která vychází z jejich „standards and processis“. A z druhé strany z našeho etického kodexu Asociace televizních organizací. Tyhle dva kodexy zaručují, že to bude pro všechny strany bezproblémové.

Co je přesně obsahem té licence? Jaké podmínky musíte plnit a jak velký obsah budete přebírat?

Tak já vám samozřejmě nemohu citovat přesné podmínky. Ale když to shrnu, je to strašně jednoduché. Je to licenční smlouva, která vám umožňuje za určitý licenční obnos používat značku CNN v názvu vaší zpravodajské stanice, umožňuje přístup k know how a tréninku, abyste to mohl své lidi správně naučit, jak se to dělá. A pak máte možnost si z jejich obsahu přebírat do určitého množství hodin. To si pak můžete přeložit a použít na vaší televizní stanici.

Co tedy bude obsahem zpravodajství, tedy zcela záleží na vás?

To spíš záleží na českých divácích. Jak budeme programovou skladbu připravovat a dolaďovat, tak ji budeme testovat na českých divácích, abychom věděli, co na ně funguje a co méně. Protože zcela určitě to není nějaký manuál, který vám CNN předá, a který bude fungovat. V každé zemi, dnes jich je asi 12, kde je licence, to bude vypadat jinak. Je to dané apetitem obyvatelstva a konkurencí v té zemi.

Přes den pro ženy, večer pro muže

Co vám zatím výzkumy ohledně poptávky po zpravodajské televizi ještě ukázaly a na co jste se vlastně ptali?

Ptali jsme se po typech pořadů, způsobu zpracování, ptali jsme se i na způsob prezentace, tedy moderace... Tohle všechno můžete udělat jinak, než je u nás teď ještě běžné na zpravodajských televizích. Ne za každou cenu, ale pro určitou skupinu lidí atraktivnější. Jde o to, že se třeba přes den dívají jiné skupiny lidí než večer. Takže podle toho může ladění programu vypadat.

Čili s nadsázkou řečeno ranní zprávy jsou o něčem jiném než večer?

Ne o něčem jiném, ale výběr témat může být přes den pro ženy v domácnosti jiný než večer pro muže.

Už víte, kdo bude šéfredaktor?

Ne, ne, to nevím. Máme samozřejmě ředitelku zpravodajství Jitku Obzinovou. Ale berte to tak, že máme tým, se kterým počítáme, že stanici povede. Až budeme později představovat stanici vcelku, tak oznámíme i vedení redakce.

Provoz televize chcete hradit z reklamy, anebo půjde i o její vliv?

Samozřejmě, je to reklamní model. Tedy televize, kde jsou reklamní předěly. Opravdu nebudeme prodávat způsob, jakým informujeme, ale reklamu.

